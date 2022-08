Logitech lancerer ny G502 X gaming mus

Logitech klar med tre G502 X gamer-mus. Logitech G, er Logitechs dedikerede brand, der leverer tilbehør til gaming. Nu har de annonceret en opdatering af en af deres bedste gaming mus med lanceringen af G502 X, G502 X LIGHTSPEED og G502 X PLUS. De nye mus er udstyret med en række nyskabelser, som skal give den bedst mulige spiloplevelse.

G502 X fortsætter ifølge Logitech med de funktioner, der har gjort forgængeren G502 til en meget populær gamer mus. G502 X redesigner G502-formen og opdaterer den med de mest avancerede spilteknologier, herunder introduktionen af LIGHTFORCE hybride optisk-mekaniske switches.

(Image credit: Logitech )

”G502 er et ikon inden for spilverdenen, og vi ved, at brugerne har ventet på næste generations G502," siger Ujesh Desai, vice president og general manager for Logitech Gaming. "Derfor har vi gentænkt den ikoniske G502, redesignet produktet og fuldført tekniske opdateringer, der løfter den legendariske gamingmus ind i en ny æra af spil. Med lettere materialer og banebrydende teknologi lover den nye G502 X at fortsætte G502-traditionen med ultimativ ydeevne og total kontrol."

Alle de nye G502 X-modeller er udstyret med helt nye LIGHTFORCE hybrid optisk-mekaniske kontakter, som ifølge Logitech garanterer utrolig hastighed og pålidelighed samt præcis aktivering med skarp respons.

LIGHTFORCE er en ny mikroswitch-teknologi, der kombinerer fordelene ved optiske switches med den vigtige følelse af mekaniske kontakter, som spillere elsker. Optiske kontakter giver hurtig hastighed, ydeevne og god pålidelighed i hele musens levetid.

Så ideen er, at en lysstråle bliver brudt, når du klikker på musen - altså en optisk kontakt, der er lynhurtig og pålidelig. Samtidig er der en mekanisk kontakt, hvis eneste funktion er at give spilleren den taktile feedback, som gamere godt kan lide. LIGHTFORCE hybridswitches giver pålidelig optisk aktivering med ultra lav latens kombineret med de bedste egenskaber fra skarpe, taktile mekaniske klik.

G502 X har en nydesignet, vendbar og aftagelig DPI-shift-knap, der skal gøre det nemt at tilpasse musen til forskellige håndstørrelser og grebsstile. Den har samtidig et nydesignet scrollehjul med højere stabilitet og reduceret vægt, samtidig med at G502's ikoniske mulighed for at skifte imellem hyperhurtige uendelige rulning og præcisionsrulning bevares.

Sammen med aktivitet og ydeevne uden ledning og, når den kombineres med LIGHTFORCE, har musen har responstider op 68 procent hurtigere end den forrige generation. Opdateringen af den trådløse LIGHTSPEED-protokol gør det også muligt for spillere at forbinde to LIGHTSPEED-enheder til én modtager ved hjælp af Device Pairing Tool i G HUB. Spillere kan vælge at betjene G502 X med den samme modtager som deres Logitech G915, G915 TKL eller G715 gamingtastaturer.

Derudover er G502 X-linjen kompatibel med Logitech G POWERPLAY trådløse opladningsmåtter for ubegrænset batterilevetid uden ledninger.

G502 X PLUS-modellen leveres med LIGHTSYNC RGB med følgende funktioner, 8-LED-belysning, der kan tilpasses og adapteres, mens brugeren spiller, opstarts- og nedlukningseffekter og batterioptimering gennem registrering af aktiv afspilning.

Alle tre mus fås i sorte og hvide farver.

Musen kommer i festlige farver (Image credit: Logitech)

Logitech G502 X - Pris og tilgængelighed

Logitech G502 X, G502 X LIGHTSPEED og G502 X PLUS gamingmus vil være tilgængelige på LogitechG.com (opens in new tab) og hos globale forhandlere i slutningen af august 2022.

Vejledende udsalgspriser:

G502 X med ledning 649 kroner.

G502 X LIGHTSPEED 1.099 kroner.

G502 X Plus 1.299 kroner.