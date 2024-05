Glorious Gaming lancerer ny ergonomisk gaming-mus

Glorious Gaming, der leverer PC-gaming hardware, har lanceret deres nyeste produkt, Model D 2 gaming-musen. Som en del af deres V2-portfolio kombinerer Model D 2 hastighed og præcision uden at gå på kompromis med komforten.

Pris og tilgængelighed

Glorious Gaming Model D 2 er tilgængelig fra i dag hos ProShop og andre udvalgte forhandlere. De vejledende salgspriser er 519 kroner for den kablede version og 819 kroner for den trådløse version.

Bygger videre på Model D

Model D 2 er en videreudvikling af den prisvindende Model D. Den nye mus bevarer den genkendelige form og det perforerede design fra den originale Model D, samtidig med at den integrerer æstetikken og performanceforbedringerne fra Glorious Gamings V2-serie. Den ergonomiske form er designet til at støtte forskellige greb og sikrer, at gamere kan præstere optimalt, hvad enten de spiller FPS eller MOBA-spil.

Model D 2 fås både med og uden kabel og kommer i farverne hvid og sort. Den er udstyret med fuld RGB sidebelysning og har seks programmerbare knapper, der giver spillere mulighed for at tilpasse musen til deres individuelle behov.

Den nye mus kommer både i kablet og trådløs version. (Image credit: Glorious Gaming)

Ergonomisk greb og ultralet design

Som med de øvrige V2-mus er Model D 2 designet til at være ultralet uden at gå på kompromis med styrke og balance. Den kablede version vejer kun 58 gram, mens den trådløse version vejer 66 gram. Denne lette ramme øger både præcision og respons, hvilket er en stor fordel i intense spilseancer. Den lave vægt og den ergonomiske form er også med til at reducere træthed og ømhed i håndleddene under lange spilsessioner, hvilket kan forbedre præstationerne markant.