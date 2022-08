SteelSeries lancerer Arctis Nova 7

Arctis Nova 7 skal give brugerne trådløs frihed og Simultaneous Audio kan spillerne lytte til to lyd fra f.eks. pc og mobil på samme tid med 2,4 GHz og Bluetooth. Den medfølgende USB-C dongle gør det nemt at skifte mellem pc, Mac, PlayStation og Switch. Hovedtelefonerne er også udstyret med en nye ClearCast Gen 2 AI-dreven støjreduktion, som skal hjælpe med at give spillerne krystalklar kommunikation. Tovejs-mikrofonen gør brug af den samme teknologi som dem, der bruges af Formel 1-hold. Den medfølgende Sonar Software, skal sørge for at dæmpe baggrundsstøj og forstyrrelser, og ifølge SteelSeries kan softwaren fjerne støj fra tastaturer og knapper fra spillerne og deres hold. Mikrofonen er fleksibel og kan trækkes ind i hovedtelefonerne, hvor den forsvinder helt, så du kan bruge Arctis Nova 7 på farten.

Arctis Nova 7 har en batterilevetid på 38 timer og en hurtig opladningsfunktion, der giver 6 timers brug efter 15 minutters opladning. Hovedtelefonerne er udstyret med ComfortMax-systemet, der giver 4 justeringspunkter, så du kan finde den perfekte og mest komfortable pasform, og Arctis Nova 7 har åndbare AirWeave Memory Foam-puder til maraton-sessioner.

Arctis Nova 7 (Image credit: SteelSeries)

Ud over Arctis Nova 7 udvider SteelSeries Nova-multiverset for gaminglyd med to nye headsets - Arctis Nova 3 og Nova 1.

Arctis Nova 7, Nova 3 og Nova 1 er en del af Nova-familien og er udstyret med Nova Acoustic System, som kombinerer hardware og software, som sammen skal give spillere en fordel i spillet og en lydoplevelse ud over det sædvanlige. SteelSeries kalder selv kombinationen af lyd, sofware og justerbar pasform for "Almighty Audio". Her kombineres specialdesignede High Fidelity-højttalerdrivere, der skal sikre ultra ren lyd, samt 360° Spatial Audio tilsammen et stort og engagerende lydbillede, som også gør det lettere at høre fjenders fodtrin eller andre vigtige lyde i spillene. De er kompatible med Sonar Audio Software Suite, der gør det muligt at ændre f.eks. din egen stemme, uden at det påvirker andre lyde i spillet.

Her de tre nye SteelSeries Arctis Nova modeller 1, 3 og 7 (th) side om side. (Image credit: SteelSeries)

Arctis Nova 3 er for brugere, der ønsker en RGB-fest. De kommer med PrismSync RGB med 16,8 millioner justerbare farver. Almighty Audio og AI-algoritmer styrer den støjreducerende mikrofon til at fjerne baggrundsstøj - både fra brugeren og holdkammeraterne i chatten. Almighty Audio fungerer på tværs af flere platforme der understøtter USB-C, herunder PC, PlayStation, Mac, Nintendo Switch, en mobilenhed eller iPad. ComfortMax-systemet giver komfort hele dagen.

Arctis Nova 1 kommer også med Almighty Audio, og SteelSeries lover overlegen lydkvalitet sammen med ComfortMax-systemet med AirWeave Memory-puder, der skal gøre dem behagelige at have på, uanset hvor længe du gamer.

Den støjreducerende mikrofon reducerer baggrundslyde, så kommunikationen i spillet altid er tydelig. Arctis Nova 1 har et 3,5 mm jackstik, der fungerer med stort set alle platforme, herunder PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch og en mobilenhed. (Fås i sort eller hvid farve og PC-, PlayStation- og Xbox-specifikke modeller).

Arctis Nova - Priser og tilgængelighed

Nova 1, 3 og 7 fås nu på SteelSeries’ website (opens in new tab) til følgende priser:

Arctis Nova 1 – 549 kroner

Arctis Nova 3 – 849 kroner

Arctis Nova 7 – 1.499 kroner