Alienware lancerer 500Hz gaming-skærm

Dell Technologies har netop lanceret den nye Alienware 500Hz gaming-skærm (Alienware AW2524HF), der kommer med AMD FreeSync Premium.





Den nye skærm kommer med en lynhurtig opdateringshastighed på hele 500Hz (480Hz native) på et hurtigt IPS-panel, hvilket sikrer utrolig hastighed og bevægelsesklarhed, alt imens AMD FreeSync™ Premium og VESA AdaptiveSync-certificering sikrer helt gnidningsfrie gameplays, selv ved hurtige actionspil. Med 0,5ms GtG-responstid (Gray-to-Gray) og lav forsinkelse er billederne helt jævne.



Det hurtige IPS-panel giver desuden mulighed for ensartede billeder fra enhver vinkel og har en sRGB 99 % farvedækning, samtidig med at der er mulighed for HDR-indhold med HDR10. Med den TUV-certificerede ComfortView Plus-funktion bliver det skadelige blå lys også reduceret, men uden at gå på kompromis med de naturtro farver. Det giver mulighed for et længere og mere komfortabelt gameplay.



Skærmen byder på masser af tilslutningsmuligheder (Image credit: Alienware)

Pris og tilgængelighed

Alienware 500Hz Gaming Monitor bliver tilgængelig i slutningen af september 2023. Alienware har ikke sagt en lyd om prisen endnu, så der må vi afvente og se. Men det bliver næppe helt billigt at få fingre i denne turbo-skærm.

Lille fodaftryk og plads til hørebøfferne

Skærmen er udstyret med en lille sekskantet fod, som betyder, at den ikke fylder så meget på skrivebordet. I toppen af skærmen sidder der en holder, som kan trækkes ud eller gemmes af vejen. Den er lavet, så man kan hænge sine høretelefoner op. På den måde slipper man for at have dem til at ligge og flyde på skrivebordet. Det er en super god ide, og her sparer man endnu mere plads, en hvis man f.eks. køber en separat holder til høretelefonerne.