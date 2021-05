De bedste hæve sænkeborde i 2021

I denne artikel giver vi dig en oversigt over de bedste hæve sænkeborde - men tjek også vores guide til, hvad du har brug for på dit hjemmekontor.

Bemærk, at vi ikke har testet nedenstående produkter, undtaget de produkter hvor det er tydeligt angivet, at der er en anmeldelse på TechRadar Pro. Udenfor anmeldte produkter har vi udarbejdet vores liste over de bedste valg ved at undersøge de pågældende skriveborde grundigt, sammenligne relative specifikationer, tilgængelige funktioner, byggematerialer, feedback på tværs af forskellige onlinefora og kundeanmeldelser samt taget hensyn til andre faktorer som support, garantier og det overordnede værditilbud.

De bedste hæve sænkeborde kan hjælpe med at minimere skader som siddende arbejde gør ved vores krop. Hvis du bruger det meste af dit arbejdsliv på at sidde ved et kontorbord, bør du overveje at anskaffe dig et. American Journal of Public Health peger på, at for meget siddende arbejde (dvs. mere end 8 timer om dagen) kan øge risikoen for tidlig død eller fremme udviklingen af visse kroniske sygdomme med 10-20 %.

I mellemtiden har undersøgelser gentagne gange vist "en forbedring af ubehag og smerte, når folk bruger [hæve sænke] skriveborde." De bedste hæve sænkeborde giver et væld af sundhedsmæssige fordele for folk, der arbejder ved computeren hele dagen. Sammen med at holde pauser, få benene og blodet i bevægelse og være aktiv - samt at veksle mellem at stå og sidde - kan disse borde helt sikkert gøre en forskel.

Vi har samlet de bedste hæve sænkeborde for at hjælpe dig i den rigtige retning. Uanset om du vil have noget, der er high-end og elegant, prisbilligt eller et skrivebord til gaming, er der noget på vores liste, der passer til dine behov for komfort og velvære. Rund din sundere arbejdsoplevelse af med den bedste kontorstol og det bedste løbebånd under skrivebordet. Glem ikke at have en af de bedste kaffemaskiner til kontoret klar, når du har brug for en pause.

De bedste hæve sænkeborde

Gottfrid skrivebordet er udviklet i Sverige og har høje kvalitetskrav. (Image credit: Direkt Interiör)

1. Gottfrid Det bedste hæve sænkebord Specifikationer Type: Motoriseret Højde: 70-117 cm Størrelse: Fra 100x60 cm til 200x80 cm Grunde til at købe + Velbygget og stabilt + To indkapslede motorer + Flere størrelser Grunde til at lade være - Utilstrækkelige instrukser

Gottfrid hæve sænkebord er udviklet i Sverige og er tilpasset høje krav til god kvalitet, og det er også et af de allerbedste højderegulerbare skriveborde.

Et problem ved nogle hæve sænkeborde er, at de kan være vakkelvorne, når de kommer op i højden. Gottfrid har en robust metalramme med en tykkere rørkomponent i bunden, hvilket giver et mere stabilt bord. Stativet er også pulverlakeret for længere holdbarhed.

De dobbelte motorer betyder, at bordet hurtigt kan ændre højde. De to motorer er indkapslede, hvilket giver øget sikkerhed og mindre støj, når du hæver og sænker skrivebordet.

IKEA Bekant (Image credit: IKEA)

2. IKEA Bekant Robust skrivebord fra svensk møbelgigant Specifikationer Type: Motoriseret Højde: 65-125 cm Størrelse: Fra 120x80 cm til 160x80 Grunde til at købe + Flere forskellige materialer og størrelser + Praktisk ophæng til ledninger + 10 års garanti Grunde til at lade være - Klassiske IKEA manualer

Højden på IKEA Bekant kan varieres fra 65-125 cm. Det fås i sort, hvid og egetræsfiner og i forskellige størrelser. Der er et særligt net under bordpladen som kan holde alle ledninger på plads.

Bordets overflade fås i melamin (holdbart og let at holde rent), sortbejdset asketræsfiner eller vitaliseret egetræsfiner. Skrivebordet leveres i samle-selv-pakker som vi kender det bedst fra IKEA. Tre af dem for at være helt præcis. Det er ikke alle, der er glade for at samle møbler, men vejledningen er som sædvanlig god.

Med en garanti på 10 år er IKEA Bekant et sikkert køb.

Fully Jarvis Bamboo er miljøvenligt idet det anvendte bambus er dyrket bæredygtigt. (Image credit: Fully)

3. Fully Jarvis Bamboo Bedste high-end, miljøvenlige hæve sænkebord Specifikationer Type: Motoriseret Højde: 62,2 cm - 127 cm (3 stage frame) Størrelse: 120, 160 og 180 cm x 80 cm. Grunde til at købe + Lavet af bæredygtigt bambus + Kan holde til 150kg + Fungerer til op til 2 m høje mennesker + Programmerbart håndsæt Grunde til at lade være - High-end pris

Et andet af de bedste hæve sænkeborde er Jarvis Bamboo, der, som navnet antyder, er fremstillet af bambus. Det er miljøvenligt, da bambussen er dyrket bæredygtigt (uden pesticider), og det har en hårdfør polyurethanbelægning.

Det har en ramme, der kan bære op til 150 kg. Det har fuld udtrækningsmulighed, der er egnet til en person på op til 2 m. Det er et robust skrivebord, og det bevæger sig meget jævnt og lydløst. Du kan justere det med et op/ned-kontrolpanel eller et opgraderet programmerbart håndsæt (som du kan bruge til at indstille forskellige højder).

Du kan få Jarvis i den standard rektangulære skrivebordsform, med kontur (med en konkav kurve foran) eller som en L-formet model, der passer ind i et hjørne. Derudover kan du få skrivebordslamper, skuffer og en skrivebordshylde til din skærm eller en gas-aktiveret skærmarm.

Det er smukt design og miljøvenligt, men ikke billigt.

iiglo Ergo E-Zee leveres delvist samlet og er udstyret med sensor, der stopper motoren, hvis der er noget i vejen. (Image credit: iiglo)

4. iiglo Ergo E-Zee Elegant, kraftfuld og delvist samlet Specifikationer Type: Motoriseret Højde: 73-123 cm Størrelse: 120 cm x 60 cm Grunde til at købe + Høj kvalitet + Lydsvag motor + Anti-kollision

iiglo Ergo E-Zee er et hæve sænkebord, der leveres delvist samlet, så installationen tager 5 minutter - eller måske, 10 minutter. Skrivebordet fås i fire forskellige farvekombinationer.

Motoren er meget stille (<50 dB), og skrivebordet er udstyret med antikollisionssensorer, der automatisk stopper motoren, hvis der er noget i vejen for højdejusteringen. Det er praktisk, hvis du har kæledyr, børn eller gadgets, der har en tendens til at komme i vejen.

Bæreevnen er på 50 kg, hvilket er nok til de fleste, men hvis du har tunge ting på dit skrivebord, bør du genoverveje om det er det her skrivebord, du skal have.

OAKO "Mahogony" Solid OAK desk (Image credit: OAKO)

5. OAKO Solid OAK desk Hæve sænkebord i håndlavet træ fra dansk firma Specifikationer Type: Motoriseret Højde: 71,6 cm - 121,6 cm Størrelse: 120, 140, 160 og 180 cm x 80 cm Grunde til at købe + Kan bære 160 kg. + Dobbelt-motor system + Anti-kollisionssystem + Lavt støjniveau Grunde til at lade være - Træet kan tage skade af for høje temperature og for høj fugtighed

OAKO Solid OAK desk er et hæve sænkebord lavet af egetræ og fås i tre forskellige farver. Dets design er solidt og moderne, og bordet har en håndlavet overflade lavet i EU. Det har en dobbelt motor, hvilket betyder, at det kan bære op til 160 kg.

Det er nemt at installere og indeholder et anti-kollisions system, der stopper motoren, hvis der er noget i vejen. Derudover er det meget støjsvagt (<45 db). Dog er det vigtigt at huske, at træet er håndlavet og det færdige design kan derfor variere.

Da bordoverfladen er lavet af træ er det vigtigt at holde en rumtemperatur på omkring 18-21 celcius og ikke have en for høj eller lav fugtighed. Hvis temperaturen eller fugtigheden varierer for meget, kan det resultere i revner og sprækker i træet.

iiglo Ergo (Image credit: Iiglo)

6. iiglo Ergo Elegant, kraftfuldt og stort Specifikationer Type: Motoriseret Højde: 73 cm - 123 cm Størrelse: 150 cm x 75 cm Grunde til at købe + Høj kvalitet + Stille motor Grunde til at lade være - Forkerte skruer i pakken

Ligesom lillebror iiglo Ergo E-Zee er iiglo Ergo robust bygget og har en kraftig og støjsvag motor. Skrivebordet er ikke delvist samlet, men det er stadig rimelig nemt at samle. Det er dog sket, at leverandøren har sendt den forkerte type skruer med i pakken.

Bordpladen er hele 150 x 75 cm stor og har også en kabelstyring, hvor du kan samle alle kabler.

Ergotron WorkFit-D (Image credit: Ergotron)

7. Ergotron WorkFit-D Stilfuldt og stabilt Specifikationer Type: Motoriseret Højde: 78 cm - 129 cm Størrelse: 121 cm x 60 cm Grunde til at købe + Høj kvalitet + Stabilt + Stilfuldt + Tilbehør Grunde til at lade være - Dyrt - Lav maksimalvægt

Ergotron WorkFit-D er et stilfuldt hæve sænkebord i valnød. Det er muligvis det mindste (121x60 cm), men den har en betydelig højde. Skrivebordet har en række forskellige tilbehør, der kan fastgøres til skrivebordet.

Den maksimale vægt er kun 29,5 kg, men det burde stadig være nok til de fleste hjemmekontorer. Constant Force-teknologien holder tingene, hvor du vil have dem. Den eneste ulempe ved dette skrivebord er den høje pris.

Flomotion (Image credit: Flomotion)

8. Flomotion Engelsk produceret med et dansk touch Specifikationer Type: Motoriseret Højde: 59,3 cm - 124,3 cm Størrelse: 120, 140, 160 eller 180 cm x 80 cm Grunde til at købe + Lydsvag + Robust + God kundeservice

Flomotion tilbyder en række forskellige typer skriveborde lavet af håndlavet træ. Det er lokalt produceret og har også en ny højkvalitets ramme (den hedder Skyflo, og det er også muligt kun at købe rammen).

Skyflo-rammen er dansk designet og kan bære 120 kg og er meget stille, når den bevæger sig op og ned i højden. Den har også en anti-kollisions funktion og en Bluetooth-forbindelse med en app, hvor man kan kontrollere højden. Selvom Flomotion er en UK-baseret virksomhed, leverer de også internationalt.

Evodesk Gaming Desk (Image credit: Evodesk)

9. Evodesk Gaming Desk Det bedste hæve sænkebord til gamers Specifikationer Type: Motoriseret Højde: 60,3 cm – 125,7 cm Størrelse: 122-182 cm x 76 cm Grunde til at købe + Designet specifikt til gamers + Stor overflade + Ergonomisk design + Indbyggede højtaler Grunde til at lade være - Ikke alle funktioner er nødvendige

Evodesk laver nogle gode hæve sænkeborde - heriblandt et som er specifikt lavet til gamers. Så hvilke funktioner er rettet mod gamermarkedet? For det første er bordet stort, og du kan vælge en størrelse fra 122 cm helt op til 182 cm.

For det andet har bordet Evoguard, hvilket betyder, at det har en overflade, der minder om en højkvalitets musemåtte. Evodesk Gaming Desk har en rundet kant, hvilket resulterer i bedre ergonomi, og du kan tilføje et indbygget Harman Kardon lydsystem.

Dette skrivebord er velbygget og stabilt, hvilket naturligvis er afgørende, når du bruger musen som en gal på Evoguard-finishet. Gaming Desk kan justeres til over 250 forskellige højdepositioner.

Nogle af funktionerne kan virke en smule gimmicky, som de indbyggede højttalere - seriøse gamere har uden tvivl deres egne langt bedre hovedtelefoner - men alt i alt er dette et kvalitetsbord. Bemærk, at det kan være værd at betale lidt ekstra for en skrivebordsplade i eg eller bambus for at opnå langvarig robusthed, da slitage kan være et af problemerne for dem, der bruger musen på Evoguard-overfladen.

Se vores liste over de bedste laptops i 2021

8 tips til at finde det rigtige hæve sænkebord til dit hjemmekontor

Anna Bettina Pangalangan fra Flexispot fortæller os om hendes hemmeligheder til at finde det bedste hæve sænkebord til hjemmekontoret:

Selvom nogle virksomheder allerede tillader, at deres medarbejdere møder ind på kontoret, vil fjernarbejde sandsynligvis blive det nye normale for mange. Hvis du er en af dem, der er hjemme og arbejder, kan du lige så godt investere i et stående skrivebord.

Det er en fordel at have et bord dedikeret til arbejde: Det kan øge kreativitet og produktivitet, da du kan placere dine computere og filer ét sted. En anden fordel er, at et bord som kun er dedikeret til arbejde styrker grænserne mellem hjemme- og arbejdsliv.

Prøv at vælg et ergonomisk arbejdsbord. Traditionelle skriveborde er billigere, men de giver ikke nogen ergonomiske fordele. Et ergonomisk skrivebord giver dig mulighed for både at stå og sidde, fordi det kan justeres i højden. Hvis du investerer i et hæve sænkebord, kan det hjælpe dig til at opnå en sund og smertefri krop, da det hjælper dig til at stå mere op.

Langvarigt siddende arbejde er forbundet med hjerte-kar-sygdomme, fedme, diabetes og kræft. Det bidrager også til kroniske rygsmerter på grund af dårlig kropsholdning. Desuden kan for meget siddende arbejde også påvirke mental sundhed ved at øge risikoen for angst og depressioner.

Men der bør også være en balance mellem at sidde og stå. At stå hele dagen er heller ikke anbefalelsesværdigt. At være på benene i lange perioder kan lægge et stort pres på benene, hvilket kan forårsage hævelse, åreknuder og hæmorider. Det gælder om at have den rette balance mellem at stå og sidde i løbet af dagen.

Det er ikke nok kun at dyrke motion for at modvirke virkningerne af for meget siddende arbejde. Et hæve sænkebord kan være en god hjælp.

Men som vi alle ved, findes der mange hæve sænkeborde. Det kan være noget af en udfordring, at finde rundt i det hav af arbejdsborde, der findes på markedet. Men bare rolig! Vi giver dig en liste over, hvordan du finder det rigtige arbejdsbord. Læs med for at lære om nogle af de ting, som du måske bør overveje, inden du køber et skrivebord:

1. Find ud af, om du vil have et skrivebord med en enkelt motor eller to motorer. Som det er nu, kan et hæve sænkebord med to motorer løfte tungere ting og bevæge sig hurtigere end et skrivebord med én motor. Selvom et skrivebord med én motor er billigere, betyder det ikke nødvendigvis, at det halter i kvalitet. Nogle skriveborde har kun én motor, men kan være ligeså godt som et med to. Det er bedst at tjekke specifikationerne på det enkelte skrivebord, før du beslutter dig at købe det.

2. Få et stabilt hæve sænkebord. Husk, at et hæve sænkebord skal kunne bære alle dine ting i alle højder. Et vaklende skrivebord har et svagt stel og kan være irriterende i længden. Sandsynligvis gider du ikke at skifte position, hvis du hele tiden bekymrer dig om, at dine ting falder ned fra skrivebordet.

3. Vælg et holdbart skrivebord. Et velbygget skrivebord kan bruges i årevis. Det kan betale sig at købe et holdbart hæve sænkebord, selv hvis du skal betale lidt mere. Spørg producenten om skrivebordet har gennemgået en stabilitets- og holdbarhedstest. Hvis det er tilfældet, er det sandsynligvist robust. Det er vigtigt at vide, især hvis du skal bruge det hver dag i lange perioder. Sørg for at tjekke om ståbordet er lavet af kvalitetsmaterialer. Det er bedre at købe et robust skrivebord, end et der let går i stykker.

4. Køb et hæve sænkebord, der appellerer til din æstetiske sans. Dit hæve sænkebord afspejler din personlighed! Vælg et mærke hvor du kan tilpasse rammen og bordpladen. Hvis du allerede har et skrivebord, kan du købe en skrivebordsramme, der passer til dine behov.

5. Køb et støjsvagt hæve sænkebord. Hvis du let bliver distraheret af lyde, bør du købe et skrivebord, der bevæger sig stille og roligt. Ideelt set skal støjniveauet være under 50 decibel.

6. Vælg et mærke, der tilbyder udvidet garanti. Før du køber, skal du kigge på oplysningerne om produktgarantien. Et mærke der tilbyder en udvidet garanti ved, at de har gode produkter og prioriterer kundetilfredshed.

7. Vælg et skrivebord, der er nemt at samle. Det er måske ikke nemt for dig at samle et hæve sænkebord. Men nogle mærker har en manual og alle nødvendige dele i pakken. Nogle mærker uploader endda videoer, der beskriver, hvordan bordet skal samles.

8. Vælg et mærke, der har certificeringer. Hvorfor er det vigtigt? Hvis mærket har anstrengt sig for at få en certificering, ved du at de laver produkter af høj kvalitet.

Dette er nogle af de faktorer, du skal være opmærksom på, når du skal købe et hæve sænkebord. Men vi ved alle, at budget også er en vigtig faktor. Du behøver ikke at bruge mange penge for at få et ståbord af høj kvalitet. Nogle mærker tilbyder billige hæve sænkeborde, der kan holde trit med de dyre. Sørg for at lave research, så du ender med at købe det hæve sænkebord, som passer bedst til dig.

5 ting du skal kigge efter, når du køber et ergonomisk skrivebord

Vi har spurgt Elsa Sinjaga, marketingchef hos Treston, hvad kunder bør overveje, når de køber et ergonomisk skrivebord:

Omkostninger i forbindelse med sundheds- og sikkerhedsproblemer er et stadigt stigende problem for alle industrier. Muskel- og skeletbesvær forårsaget af dårlige arbejdsstillinger medfører ikke kun fysisk belastning for medarbejderne, men belaster også virksomheder i form af sygefravær, uarbejdsdygtighed og nedsat produktivitet. Denne bekymring får industrierne til at søge løsninger for at skabe et sundt, sikkert og produktivt arbejdsmiljø. Ved at indrette en arbejdsplads med ergonomi i tankerne forbedres medarbejdernes velbefindende, hvilket igen øger produktiviteten.

Et nøgleelement for en velfungerende arbejdsplads er et ergonomisk, højdejusterbart skrivebord. Her er en liste over fem nøglefaktorer, som du skal overveje, når du vælger og køber et ergonomisk skrivebord.

1. Hvordan justeres højden? Hvis højden på arbejdsbordet kun justeres en eller to gange om dagen, f.eks. i forbindelse med et vagtskifte, så vælg et manuelt skrivebord. Hvis højden på arbejdsbordet justeres flere gange om dagen, f.eks. hvis flere arbejdstagere arbejder ved det samme bord, eller hvis arbejdet kræver forskellige arbejdsstillinger (siddende, stående, halvsiddende), så vælg et elektrisk skrivebord.

2. Overvej sikkerheden. Sørg for, at skrivebordet har en robust og stabil konstruktion, og at det kan modstå de belastninger, der er almindelige på din arbejdsplads. Hvis du har tilbehør, f.eks. hylder eller skraldespande, over arbejdsfladen, skal du sørge for, at stellets struktur kan modstå belastninger over arbejdsfladen uden at vælte.

3. Kan du vælge det tilbehør, som du har brug for? Tilbehør, som ekstra hylder, LCD-skærm- og tastaturholder, dokumentholdere, udstyrsbakker og lignende, er afgørende for korrekt ergonomi.

(Image credit: creston)

4. Bordpladens størrelse. Arbejdszonen hvor du primært arbejder er ret lille. Billedet viser den primære, sekundære og tertiære arbejdszone. Overvej arbejdszonerne når du vælger den passende størrelse til din bordplade.

5. Let brugbarhed. Uanset om der er én eller flere medarbejdere, der bruger arbejdsbordet, skal du sørge for, at det er let at betjene. Højdejusteringen skal være ubesværet og hurtig, og det skal ikke kræve værktøj eller kraft.

Modulopbygning og tilbehør kan justeres individuelt i forhold til opgaven og brugerens behov. Hold øje med arbejdsborde og tilbehør, der kan justeres til brugere i forskellige højder. Korrekt indstillede arbejdsstationer mindsker stress i musklerne og muliggør produktivt arbejde.