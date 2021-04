Bedste program til projektstyrelse i 2021

Det bedste programmer til projektstyrelse gør det lettere for dine teams at holde orden på jeres projekter og opgaver.

Pandemien holder stadig en stor procentdel af de ansatte fastlåst på hjemmekontoret, og derfor er et godt program til projektledelse vigtigere end nogensinde før, da det giver forskellige teams en nem måde at organisere projekter og opgaver, selvom de ikke sidder på samme kontor.

Tidligere var papir og regneark en nødvendighed, men disse programmer stiller en lang række af værktøjer til rådighed, for at hjælpe med at forbedre produktiviteten og at gøre organiseringen af opgaver lettere.

Typiske funktioner inkluderer evnen til at sætte et team op og muligheden for kommunikation mellem disse, tildelingen af specifikke underopgaver med datoer for færdiggørelse såvel som mål, interaktive kalendere, fremskridtsrapporter og analyser med data om arbejdsflow.

Udover alt dette kan nogle af programmerne til projektstyring også integrere med andre software applikationer, såsom at gemme dokumenter i skyen, software til salgsrapporter og programmer til kundehåndtering (CRM).

Nedenunder fremhæver vi de bedste programmer til projektstyrelse.

1. Asana Lægger vægt på teams og sporing Grunde til at købe + Handy sporingsfunktioner + Skybaseret + Team-orienteret

Asana er et projektstyringsprogram, du måske har hørt om før, selv hvis du ikke har gjort brug af tjenesten førhen. Selvom det tilbyder en række af smarte funktioner til at forbedre produktiviteten, er der lagt større vægt på sporing.

Programmet lader dig lave to-do lister og påmindelser, så du altid når dine deadlines. Du kan også tilføje datoer, kollegaer, instruktioner til opgaver og kommentere på ting. Du kan endda dele billeder fra andre apps (f.eks. Google Drive) direkte til Asana. Og endnu vigtigere, du kan rent faktisk følge med i alt det, du og dine kollegaer arbejder på i et forsøg på at sikre, at projektet skrider gnidningsfrit frem og når tidsfristen.

Hvis du undrer dig over, hvem der arbejder på specifikke projekter, kan du hive en liste af teams og individer fra, og der er også en søgefunktion, så du nemt kan finde færdiggjorte opgaver.

Asana tilbyder en gratis version med begrænset funktionalitet og dashboards. Opgraderer du til Premium, Business eller Enterprise versionerne, låser du op for flere funktioner, men også administrationsværktøjer.

Læs vores Asana anmeldelse.

2. Trello En velkendt løsning på tværs af platforme Grunde til at købe + Understøttelse på tværs af platforme + Skybaseret + Understøtter teams

Over de seneste år er Trello sprunget frem som en af de mest populære programmer til projektstyrelse. Det lader dig organiseret alle dine projekter, arbejde som private, gennem en computer, tablet eller smartphone. Trello bliver brugt af firmaer som Fender, Google og Kickstarter.

Du kan sætte opslagstavler op, så du kan organiseret alt det, du arbejder på, uddelegerer opgaver mellem kollegaer, for skræddersyet arbejdsflow, tilføje to-do lister indenfor specifikke opgaver, vedhæfte filer og kommentere på ting. Idéen er, at du håndterer alle aspekter af et projekter indenfor programmet uafhængigt af, om det er et team-baseret eller individuelt projekt.

Både Windows og Mac er understøttet, og der er apps tilgængelige på Android og iOS enheder; der er endda en version optimeret specifikt til iPad Pro. Sidstnævnte har et større lærred og muligheden for en række handy email genveje, der kan fremskynde projekter en smule. Det er gratis at downloade og kan bruges på den gratis version, men der dog en 10MB begrænsning på størrelsen af vedhæftede filer.

Opgraderingen til Business Class understøtter vedhæftninger på op til 250MB og tilbyder yderligere funktioner, inklusiv en dags email understøttelse og integration med andre ydelser som dem fra Google og Slack.

Læs den fulde anmeldelse af Trello.

3. Zoho Projects Gode funktioner for mindre teams Grunde til at købe + Nemme visualiseringer + Mulighed for at gemme dokumenter + Integrationsmuligheder

Zoho Projects er et andet program til projektstyrelse, der gør det mulighed for brugere at planlægge, organisere og samarbejde på projekter, mens de bruger Gantt grafer for en detaljeret visualisering af fremskridt og tidsplaner.

Der er også muligheder for at gemme dokumenter, holde styr på tiden og at spore og rette op på fejl. En række integrationer er også mulige, f.eks. med Slack, Google, Dropbox, ligesom talrige andre Zoho-pakker.

Prisen er afhængig af antallet af brugere, antallet af projekter og dybden af de fornødne funktioner. Standard pakken er begrænset til 10 projekter, 5 skabeloner og 5GB lagringsplads, mens andre pakker tilbyder et ubegrænset antal projekter og højere grænser, alt afhængig af den pakke, du vælger.

Læs anmeldelsen af Zoho Projects.

4. LiquidPlanner Udryd enhver fare for at misse deadlines Grunde til at købe + Smart tidsplan der prioriterer arbejde + Funktioner på virksomheds niveau + 14 dages gratis prøveperiode Grunde til at lade være - Dyrt

LiquidPlanner har en række omfattende funktioner til projektstyrelse for virksomheder og kan prale af at have firmaer som Bayer, Cisco og Daimler på kundelisten.

Du finder for eksempel funktioner som Smart Schedule, der kan hjælpe med at prioritere arbejde, fordele arbejdsressourcerne og estimere antallet af timer, et projekt kræver for at blive færdigt, baseret på den tildelte arbejdskraft.

Omvendt giver 'Resource Management' funktionen mulighed for at se antallet af timer, hver ansat har arbejdet og spore, hvem der er ledig til at blive tildelt det næste projekt. Al denne data bliver smidt ind i overskuelige dashboards, der kan integreres i finans og trends.

Bemærk at der er en gratis 14-dages prøveperiode, så du kan afprøve LiquidPlanner, inden du beslutter dig endeligt.

Læs den fulde anmeldelse af LiquidPlanner.

5. Basecamp Et effektivt redskab til at samarbejde på projekter Grunde til at købe + Muligheden for at lave gruppesamtaler + En tung veteran i branchen Grunde til at lade være - Dyr for små og mellemstore virksomheder

Basecamp er en af de ældste programmer til projektstyrelse, med sine over 10 år på bagen, og har opbygget et omdømme, der gør det til et troværdigt redskab for virksomheder, der arbejder på store projekter.

Den nyeste version af appen tilbyder en vifte af hjælpsomme funktioner. Her er muligheden for at sende direkte beskeder, indstille notifikationer til kun at komme frem indenfor arbejdstimerne og give dine medarbejdere noget anerkendelse i form af en applaus-knap. Basecamp forsøger at undgå et fragmenteret arbejdsflow, og som firmaet selv siger, holder det "diskussioner, opgaver, filer, tidsplaner og samtale på ét sted."

Der er også nogle gode funktioner i forbindelse med håndteringen af kunder. For eksempel er det nemt at gemme og spore feedback og billigelse fra kunderne, og du kan også få rapporter om, hvordan forskellige projekter skrider frem. Og når du vil samarbejde med andre, kan du oprette en gruppechat.

En gratis version lader dig arbejde på op til 3 projekter med 20 mand. Efter det er der kun muligheden for en engangsbetaling, der inkluderer alle funktioner og et ubegrænset antal af brugere, hvilket gør det til et godt valg for teams, men ikke så godt til individuelle brugere.

Læs anmeldelsen af Basecamp.

6. Podio En kommunikationsapp velegnet til at generere idéer Grunde til at købe + Muligheden for at købe ting i appen + Brugbar beskeds funktion Grunde til at lade være - Premium pakken er dyr

Podio er designet til professionelle, der altid arbejder på flere projekter og generer nye idéer. Mere end 400,000 virksomheder og teams på tværs af kloden bruger det, inklusive store spillere som Sony, Volvo og NFL.

Med Podio appen har du muligheden for at oprette opgaver og skræddersy dem baseret på dit arbejdsflow, baseret på deadlines og ansvarsområder. Der er også en indbygget chatfunktion, der gør det mulighed for dig at dele idéer og holde styr på, hvordan andre klarer det med deres opgaver. Udover det er der et smart redskab, der gør det muligt af få hurtig feedback uden at skulle sende adskillige mails rundt.

Der er også integrationer med tredjeparts ydelser, såsom Dropbox og Google Drive, hvilket gør det nemt og hurtigt at dele indhold. Podio er tilgængelig på en række sprog, inklusive fransk, tysk, dansk, kinesisk, spansk og russisk.

På browseren er der en gratis pakke, der har en begrænsning på op til 5 ansatte.

Læs anmeldelsen af Podio.

Flere programmer til projektstyrelse at overveje

Antallet af programmer til projektstyrelse stiger støt, så der er også en række andre muligheder, der kan være værd at tjekke ud. Herunder har vi samlet en række anmeldelser af andre programmer, som du kan overveje til dig selv og dit hold.