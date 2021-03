Bedste billige printere 2021

Nu, hvor utroligt mange mennesker arbejder hjemmefra, kan det være vigtigt for mange at finde en billig og god printer. Når man ikke er på kontoret så ofte, har man nemlig ikke muligheden for at printe på samme måde - og samtidig har du nok heller ikke lyst til at gå ud og købe en i dyre domme.

Og det er her, vores købsvejledning til de bedste printere i 2021 kommer ind i billedet. På denne side finder du ærlige og gode råd, når du skal købe en billig printer.

Og selvom du ikke vil bruge mange penge, vil du heller ikke have en billig printer, der enten skuffer dig, fordi den ikke giver god nok kvalitet. Ingen har jo lyst til at spilde sine penge på noget, som egentlig ikke virker i sidste ende. Det kan dog være svært at finde en billig printer i god kvalitet, når udvalget er så stort.

Her giver vi dig en oversigt over de bedste billige printere i 2021 sammen med et integreret værktøj til prissammenligning. På den måde kan du vide dig sikker, at du altid får printeren til den bedst mulige pris, uanset hvor du køber den fra.

Alle udskrivningsmaskiner på listen giver dig fremragende k alitet til en meget rimelig pris. Selvom de har deres forskellige, så kan ​​disse printere på listen sikrer dig, at du ikke ofrer kvaliteten, selvom den er billig.

En ting, der er vigtigt at huske på, når du køber en billig printer: Flere producenter sænker prisen på selve printeren for at lokke dig til at købe den. Men de holder prisen på tilbehør (som blækpatroner) høj, så de er sikre på at indtjene pengene på den måde. Det betyder, at flere printere kan virke billige, men stadig ender med at være ret dyre over længere brug. Vi har også haft dette i tankerne, da vi oprettede listne over de bedste billige printere i 2021.

Printere har dog været i høj kurs for tiden, så det er ikke sikkert, at alle er på lager.

1. Epson Expression Home XP-2100 Printer til ingen penge - med alle de funktioner Kategori: Farveblæk, 3-i-1 | Udskrivninghastighed: 8 sider i minuttet | Papirformater: A4 | Papirkapacitet: 100 ark | Vægt: 4 kg Low Stock 724 kr. Læs mere hos Proshop.dk Meget billig Kompakt design Ingen auto-duplex Langsom udskrivning

Epsons alt-i-én-model ser lige så stilfuld ud som resten af ​​de enkle og elegante Expression Home-printere, og den har også de fleste af de samme funktioner. Ved hjælp af individuelle farvepatroner kan den nemt lave flotte farveudskrift, og den kan også scanne A4-sider i høj opløsning og fotokopiere. Den har indbygget wi-fi til internetforbindelse og kan også tilsluttes direkte til din smartphone. Den kan udskrive på konvolutter, blankt fotopapir og gemme op til 100 ark i hovedbakken. Den eneste funktion, vi mangler her, er auto-duplex, og det er lidt en skam, men med Epsons utroligt lave priser synes vi stadig, at denne model er alle pengene værd.

2. HP LaserJet Pro M15w Verdens mindste laserprinter er også blandt ​​de billigste Kategori: Farvelaserprinter | Udskrivninghastighed: 19 sider i minuttet | Papirkapacitet: 100 ark | Papirformater: Op til A4 | Vægt: 3,8 kg Low Stock 1.089 kr. Læs mere hos Proshop.dk Meget lille! Fantastisk pris Ingen duplexudskrivning Ingen skærm

Dengang vi sidst testede denne model, var den den mindste laserprinter, der eksisterede - og så vidt vi ved, er den det stadig. Den er lige så lille og billig som en inkjetprinter, men har al den hastighed, økonomibevidsthed og ensartede kvalitet, som du ville forvente hos en laserprinter. LaserJet Pro M15w er på mange måder den ideelle billige printer. Det kan håndtere 100 ark papir og udskrive dem på intet mindre end 19 ark i minuttet. Desværre er der ingen duplex-tilstand eller en skærm, men til denne pris får du alligevel rigtig meget for dine penge.

Læs hele anmeldelsen: HP LaserJet Pro M15w

3. HP Deskjet 2622 Lavbudgetsprinter + 2 måneders Instant Ink Kategori: 3-i-1 inkjetprinter med farve | Udskrivninghastighed: 7 sider i minuttet | Papirformater: A4 | Papirkapacitet: 60 ark | Vægt: 3,4 kg Instant Ink-kompatibel Lavbudget Ingen auto-duplex Kombineret blækpatron

HP giver dig masser af valgmuligheder i sine alt-i-en-printere i den billige ende af markedet, og denne blanke hvide model er en af ​​de billigste. Alt andet lige kan den udskrive, scanne og kopiere og har både wi-fi- og USB-forbindelse. Her er der ingen duplex-tilstand, og printeren er en smule langsom, men enheden er ret kompakt og praktisk. Som flere andre billige inkjet-printere kombineres de tre grundfarver i den samme patron, og det er en lille ulempe, men den sorte er en pigmentfarve, der giver bedre og mere holdbare udskrivninger i sort.

4. HP Deskjet 3630 printer Lille og billig med smartdesign Udskrivningshastighed: Varierer afhængigt af dokumentet | Papirformater: A4, A5, A6, B5, kantløs A4, kantløs A5, kantløs B5 | Papirkapacitet: 60 ark | Vægt: 4,2 kg Kompakt Billig ved indkøbspris Blækket kan være dyrt Nem papirhåndtering

Deskjet 3630 er en fantastisk printer, der viser, hvordan de bedste billige printere kan give helt utrolig udskriftskvalitet, som nemt konkurrere med langt dyrere udstyr. Som med andre billige printere kan standardudgaven af ​​blækpatronerne være ret dyre, men hvis du bruger den meget, kan HPs Instant Ink-abonnementstjeneste give dig langt mere for dine penge. Således er det en billig printer, der faktisk kan forblive billig gennem hele sine levetid.

Læs hele anmeldelsen: HP Deskjet 3630

5. HP Envy Photo 7830 En fotoprinter til kontorbrug med mange funktioner Udskrivninghastighed: 15 sider i minuttet | Papirkapacitet: 125 ark | Papirformater: Op til A4 | Vægt: 7,6 kg Lav pris Mange funktioner Design er upraktisk Kombineret blækpatron

HP's alt-i-én-printer med et mærkeligt design indeholder alle funktionerne fra fax til et SD-kortspor, og du kan nemt få adgang til alle indstillinger via en farverig berøringsskærm. Farverne kombineres i en almindelig patron, og hvis du abonnerer på HP Instant Ink-tjenesten, udskiftes de lige før, at de udløber. Printeren kan fremstå lidt klodset, men især udskrifter af billeder i farve ser ret godt ud.

6. HP Deskjet 2130 All-in-one Endnu en billig og super alt-i-en printer Udskrivninghastighed: 20 sider i minuttet | Scanningsopløsning: 1200 x 1200 dpi | Funktioner: Print, kopi, scanning | Mål: 241 x 424 x 309 mm | Vægt: 3,52 kg Masser af funktioner: smartphone-support Let at installere, konfigurere og bruge Kan virke "for billig"

HP Deskjet 2130 All-in-One er et andet godt eksempel på en god printer med alt-i-en. Den er endnu billigere end HP Envy Photo 7830 (ovenfor), men den lavere pris betyder, at du ikke får helt så god udskriftskvalitet. Den er også en smule langsommere, og den kan til tider fremstå som værende lidt for billig. Men hvis du vil have en billig printer, som du kun skal bruge engang imellem (og ikke intensivt), hvor du også gerne vil have funktioner som scanner og kopimaskine, er HP Deskjet 2130 All-in-One måske den bedste billige printer på markedet.

7. Samsung Xpress M2070W Fantastisk, billig og ikke mindst funktionsrig laserprinter Udskrivninghastighed: 20 sider i minuttet | Udskriftsopløsning: Effektivt 1200 x 1200 | Papirformater: A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, konvolutter (Monarch, Com10, DL, C5), Custom | Papirkapacitet: 150 ark | Mål: 406 x 359,6 x 253 mm (bredde x dybde x højde) | Vægt: 7,4 kg Smart øko-tilstand Temmelig hurtigt Manuel duplex Ingen high yield cartridge-mulighed

M2070W er nok vores yndlingsmodel, når det kommer til billige printere til professionelle. Her får du gode funktioner som fx NFC-udskrivning fra kompatible smartphones, dokumentdeling online og et smart øko-system, der supplerer den sædvanlige lagringstilstand med en funktion, der kan erstatte billeder i dokumenter med skitser. Den udskriver 20 sider i minuttet, har smart scan-til-mobil-funktioner og en effektiv udskriftsopløsning på 1200 dpi. Udskrifterne er udelukkende monokrome, men for de fleste virksomheder er det mere end perfekt. Det er således et fremragende billig alternativ til kontorbrug.

8. Brother HL-3140CW Et røverkøb - men uden Ethernet eller duplex Udskrivninghastighed: ISO 18 sider i minuttet | Udskriftsopløsning: 600 x 600, effektivt 600 x 2400 | Papirformater: A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio | Papirkapacitet: 250 ark | Mål: 410 x 465 x 240 mm (bredde x dybde x højde) | Vægt: 17,4 kg Gode ​​udskrifter i sort-hvid og farve Billig at købe, ret billig at bruge Ingen duplex Ingen Ethernet

Brother HL-3140CW er en anden billig og god laserprinter. Det er blandt Amazons bedst sælgende printere, og det er bestemt ikke uden grund: for en meget beskeden salgspris får du en trådløs farvelaserprinter. Der er klart indgået nogle kompromiser for at holde prisen så lav som muligt, og derfor får du fx ikke ethernet- eller duplexudskrivning. HL-3140CW kan dog give dig udskrifter og fantastiske trådløse funktioner til en meget lav pris. Hvis du leder efter en kontorprinter til en god pris, er HL-3140CW et godt valg.

Canon Pixma-serien har altid fået gode anmeldelser, især for sine fotoudskrifter. Canon Pixma MG3650S er bestemt ingen undtagelse. Desuden er den seriens billige model, så du behøver ikke tænke dig om to gange, når du vil udskrive farvebilleder og andre billeder. Et andet stort plus er, at denne printer er trådløs, så du undgår besværet med ledninger. Med en udskriftsopløsning på 4800 x 1200 dpi og farveudskrifter med en hastighed på næsten 10 sider pr. minut er dette en model, der både kan overraske og imponere. Det har også en indbygget scanner og kopimaskine.

10. Epson Expression Home XP-255 Hastighed med høj opløsning Udskrivninghastighed: ISO 15 sider i minuttet | Udskriftsopløsning: Op til 5400 x 1400 dpi | Papirformater: A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio | Papirkapacitet: 50 ark | Mål: 145 x 390 x 300 mm (bredde x dybde x højde) | Vægt: 3,9 kg Farvefotografier Høj opløsning Udskriv, kopier, scan Trådløs Lille magasin

Epson Expression Home XP-255 er en anden trådløs printer, der leverer meget mere end, hvad den ser ud til at love. Ikke nok med, at den kan udskrive farvebilleder med en opløsning på 5760 x 1440 dpi, men den kan også udskrive 15 farvebilleder pr. minut. Og der er faktisk flere gode nyheder: Med XP-255 får du en multifunktionsprinter, der udskriver, scanner og kopierer. Dette er en af ​​de mest alsidige modeller på listen. Farvepatronerne er heller ikke særligt dyre.