Harman udvikler fremtidens hovedtelefoner i Danmark

Harman International, der står bag de to brands JBL og Harman Kardon, har åbnet et Audio Engineering Lab i den Nordsjællandske by Kvistgaard. Her skal ingeniører udvikle og forske i lyd til høretelefoner til hele verden. Harmans nyeste lydlaboratorie, der er dedikeret til udvikling af høretelefoner, er det første og eneste af sin slags i Europa.

Danmark er et af de førende lande i verden, når det gælder udvikling af lydteknologi. Blandt andet kommer mere end 50 pct. af alt salg af høreapparater i verden fra danske producenter, og der findes mere end 60 bachelor- og kandidatuddannelser på danske universiteter og professionshøjskoler, hvor lyd er en væsentlig del af uddannelsesforløbet.

Det lydtekniske laboratorium i Kvistgaard omfatter et værksted, hvor ingeniører skal forske i og udvikle innovative teknologier. Der er også et såkaldt ”Diffuse Sound Chamber” til at designe og teste lydperformance i henhold til "HARMAN Listening Curve", der er et globalt benchmark til måling af lydkvalitet.

Harman Kvistgard Audio Lab (Image credit: Harman)

Lokalt og internationalt samarbejde om fremtidens lyd

Det lydtekniske laboratorium kommer til at huse ingeniører fra hele verden, og et samarbejde med danske universiteter som DTU (Danmarks Tekniske Universitet) vil give mulighed for at arbejde med lokale, unge ingeniørtalenter.

Harman er også blevet medlem af Danish Sound Cluster, der repræsenterer Danmarks lydindustri i arbejdet med bæredygtig vækst og innovation.

“For at skabe de bedste produkter er det vigtigt at inspirere og udfordre hinanden,” siger Carsten Olesen, President of Consumer Audio hos HARMAN. "Vi er nødt til at samarbejde med de bedste aktører og unge talenter i branchen. Ved at udnytte den dybe og rige historie inden for lydinnovation i Danmark ser vi frem til at samarbejde med DTU og andre danske universiteter samt DSC for fortsat at drive lydinnovation.”