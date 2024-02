AI-funktioner måske på vej til OnePlus 12 og 11

Da Google og Samsung introducerede generativ AI på deres flagskibstelefoner, så det ud til, at OnePlus ville være ene om ikke at bruge teknologien blandt mobilmarkedets topmærker. Nu ser det imidlertid ud til, at virksomheden alligevel hopper med på hype-toget, da OnePlus 11 og OnePlus 12 har fået generative AI-funktioner i Kina.

Denne information kommer fra en Reddit-bruger, som har delt et screenshot af en ny ColorOS-opdatering til OnePlus 11. Lad dig ikke forvirre af navnet - ColorOS er simpelthen den kinesiske version af OxygenOS med nogle mindre forskelle. Ikke længe efter, at de engelske patch notes blev lagt ud, opdagede brugerne, at den samme opdatering også er på vej til OnePlus 12 på virksomhedens kinesiske community website.

Funktionerne i sig selv er ikke noget banebrydende. Faktisk har Pixel 8 lignende funktioner. De omfatter blandt andet AI Summarizer, som giver OnePlus-enhederne mulighed for at lave opkaldsresuméer. Ifølge Mishaal Rahman på X vil det give information om den tid, der er brugt på opkaldet, lokationer og meget mere. Et værktøj til opsummering af artikler er også inkluderet. Som du nok kan gætte, genererer det kortere versioner af de nyhedshistorier, du læser på nettet.

Nyttige AI-værktøjer

Hvis vi går længere frem på listen, er der AIGC Remover til at fjerne objekter eller personer fra fotografier. Det er dybest set Magic Eraser fra Pixel 8. Endelig har vi Breeno Touch. Breeno er, for dem der ikke ved det, en digital assistent, som findes på mange telefoner fra OnePlus' moderselskab, Oppo. Touch-funktionen gør det muligt for AI'en at "genkende indhold på skærmen og give hurtig adgang til relevante tjenester".

Det er uvist, hvad disse "tjenester" er, men hvis vi skal gætte, er det nok Baidu, Kinas største søgemaskine. Værktøjet kan fungere på samme måde som Google Lens' visuelle søgefunktion.

Hvad angår resten af patchen, introducerer den også andre ikke-AI-funktioner. De omfatter at give brugerne adgang til fingeraftrykslæseren uden at skulle låse skærmen op og en ny "Device Motion & Orientation permission". Android Authority forklarer, at sidstnævnte forhindrer apps i at bruge enhedens sensorer, der primært bruges til håndbevægelser og registrering af skærmens position.

Venter på en bredere udgivelse

Indtil videre har der ikke været nogen information fra OnePlus' globale side om, hvorvidt opdateringen vil blive udvidet til OxygenOS i andre lande. Men i betragtning af at flere store mærker har tilføjet generativ AI-teknologi til deres smartphones, er det måske kun et spørgsmål om tid. Som Android Authority påpeger, er det muligt, at OnePlus ønskede at inkludere opgraderingen på sin flagskibsenhed, men måske ikke havde den helt klar endnu.

Vores TechRadar-team har kontaktet OnePlus og spurgt, om de planlægger at udrulle patchen internationalt, så vi opdaterer denne historie på et senere tidspunkt. Indtil da kan du tjekke TechRadars topliste over de bedste OnePlus-telefoner lige nu.