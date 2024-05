Steelseries lancerer hamrende lækre Arctis Nova Pro-høretelefoner i hvid

SteelSeries har netop annonceret en helt ny hvid version af sin suveræne Arctis Nova Pro-serie af trådløse gaming-headset - Og det er fantastisk, for de ser virkelig lækre ud.

Vi har modtaget et hvidt SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless gaming headset, og det ser ret lækkert ud i den farve. Vi kan rigtig godt lide, at SteelSeries har udstyret høretelefonerne med en SteelSeries Booster Pack. Det betyder, at du får to udskiftelige batterier med, så du hele tiden kan have ét klar, så du aldrig løber tør for strøm.

Pris og tilgængelighed

De nye høretelefoner er tilgængelige hos Steelseries nu. Det er muligt at lave yderligere justeringer på høretelefonerne med Steelseries' Sonar Audio Suite, som er gratis på deres hjemmeside.

White Arctis Nova Pro Wireless (Xbox) – 2.899 kroner

White Arctis Nova Pro Wireless (PlayStation) – 2.899 kroner

Til gaming... og alt andet

Et gaming headset har måske ikke alle dage været noget, som skulle med ud af gaming-hulen og ud i bylivet, med på kontoret eller ned i træningscenteret. Men det kan du altså godt med Steelseries Arctis Nova Pro, der netop har lanceret en ny model i deres prisvindende Arctis Nova Pro serie hovedtelefoner.

I hvert fald skriver SteelSeries følgende i deres pressemeddelelse: ”Bliv opdateret med morgennyhederne i ørerne derhjemme, hør din yndlingspodcast i bussen eller på cyklen, luk de vigtige aftaler på arbejdet, tag et spil med vennerne eller få et skud endorfiner på din løbetur – alt sammen med det samme headset”.

Det er tvivlsomt, at vi kommer til at tage Arctis Nova Pro med på løbeturen (mest, fordi vi sjældent løber). Men de vil helt sikkert blive brugt til gaming.

Denne version af Arctis Nova Pro Wireless har fire indbyggede mikrofoner, som bruges i høretelefonernes Active Noise Cancellation (ANC) system til at reducerer støjen omkring dig. I høretelefonerne sidder der AI-drevne mikrofoner indeni ørekopperne, som skal give optimal klarhed i lyden.

Der er plads til at oplade et batteri i den medfølgende DAC/Hub. (Image credit: Peter Hoffmann)

Forbind til flere enheder på samme tid

Arctis Nova Pro høretelefonerne giver brugeren Simultaneous Game og Mobile Audio, så man er forbundet med to enheder på samme tid og kan spille og snakke samtidigt med Quantum 2.0 Wireless. En hurtig, trådløs 2,4GHz-forbindelse re optimal til gaming, og så kan man samtidig bruge Bluetooth til opkald, musik eller podcasts. Høretelefonerne kommer med en Multi-System Connect hub, som gør det muligt hurtigt at skifte imellem mange forskellige enheder med USB. På den måde er det hurtigt og nemt at skifte mellem PC, PlayStation, Switch eller mobil uden at skifte kabler.

Batteri til for evigt

SteelSeries har udstyret høretelefonerne med Infinity Power System. Det består af to batterier, så du kan genoplade det ene, imens du bruger det andet. På den måde behøver du aldrig løbe tør for strøm. Der er plads til at oplade batteriet i den medfølgende Connect Hub controller.