Anmeldelse: SteelSeries Arctis Nova Pro

SteelSeries Arctis Nova Pro kan forbindes til forskellige platforme, og den medfølgende controller gør det nemt at skifte imellem kilder. Samtidig er det nogle af de mest behagelige hovedtelefoner til gaming, vi nogensinde har prøvet. Når lyden så samtidig også er hi-res og fantastisk, så er det nemt at se bort fra enkelte mangler.

SteelSeries Arctis Nova Pro: Anmeldelsen kort

SteelSeries Arctis Nova Pro er helt sikkert et af de headsets, der markerer et skelsættende øjeblik inden for gaming-tilbehør. Det er nemlig et hybrid headset, som vi helt sikkert kommer til at se flere af i fremtiden. Hybrid, fordi det både kan bruges til pc og PlayStation - og tilsluttes til begge på samme tid, så du nemt kan skifte imellem dem. Vi har testet den kablede version, men den findes også i en trådløs - og noget dyrere version.

Kontrolenheden/GameDAC Gen 2 har to USB-C-porte, så du både kan tilslutte til din pc og konsol med de medfølgende USB-C til USB-A-kabler. På GameDAC kan du nemt skifte mellem aktive enheder.

Lydmæssigt har du også ramt jackpot med dette gaming-headset: en detaljeret lyd, et medrivende lydbillede og hovedtelefoner, der er så behagelige at have på, at du næsten kan sove med dem.

SteelSeries er ambitiøse og de lykkes langt hen ad vejen rigtig godt med Arctis Nova Pro. Hovedtelefonerne er kompatible med Hi-res lyd, hvilket betyder, at Arctis Nova Pro er i stand til at modtage, behandle og afspille Hi-Res-formater (samplingfrekvens på 96 kHz, bitdybde på 24 bit),

Vi kan rigtig godt lide, at det er muligt at justere EQ direkte på kontrolenheden (GameDAC Gen 2) uden behov for software på computeren. Men bare rolig, du kan installere SteelSeries GG - deres gaming suite - der giver dig adgang til en lang række smarte funktioner til spil. Sonar gør det f.eks. lettere præcist at høre, hvor dine fjender bevæger sig rundt.

SteelSeries Arctis Nova Pro er bogstaveligt talt det eneste gaming-headset, der kan det hele. Hvordan kunne du ønske dig mindre? Det bliver svært, men én ting, der godt kunne være mindre er prisen - den er fair, men høj.

SteelSeries Arctis Nova Pro: Pris og tilgængelighed

SteelSeries Arctis Nova Pro koster en pæn skilling - Den kablede version koster 2.099 kroner i vejledende udsalgspris på SteelSeries egen hjemmeside.

Vil du have fat i den trådløse version med noise cancellation og Bluetooth ligger prisen på 2.899 kroner i vejlende udsalgspris. Du kan dog spare nogle hundrede kroner, hvis du søger efter forhandlere på nettet.

Prisen er ikke nogen overraskelse. Flagskibs gaming-headset fra SteelSeries har altid ligget omkring den prisklasse. Og det gør konkurrenterne også. Men du får også meget for pengene med med SteelSeries Arctis Nova Pro.

Steelseries Arctis Nova Pro med mikrofonen fremme (Image credit: Peter Hoffmann)

SteelSeries Arctis Nova Pro: Design

Flot design af gaming headset og hovedtelefoner

Multi-platform tilslutningsmuligheder

Et af de mest behagelige headsets, vi har testet

SteelSeries Arctis Nova Pro har et smukt, elegant udseende og kommer med fremragende gaming software, og sammen med den behagelige pasform, er dette nogle af de bedst designede gaming-hovedtelefoner, som vi har set. De findes også i en trådløs version med Bluetooth. Hovedtelefonerne er helt fri for overdreven gamer-gejl, og takket være mikrofonen, der kan skjules helt i hovedtelefonerne, ligner den trådløse version et par helt almindelige hovedtelefoner og kan også bruges som sådan. Kablet kan fjernes i den kablede version, men det er for at du kan udskifte det, hvis det går i stykker.

Steelseries Arctis Nova Pro (Image credit: Peter Hoffmann)

Vægten på 458 gram føles ikke så tung med de bløde ørepuder, der er lavet i blødt kunstlæder. Der er desuden en blød stofbøjle, som er spændt ud inde under hovedbøljen i metal. Det sikrer, at du ikke mærker metalbøjlen, når du sidder og gamer. Ørekopperne kan drejes, så de automatisk tilpasser sig til forskellige hovedformer. Alt i alt får du et utroligt behageligt gaming-headset, som samtidig sidder godt fast og kan justeres til de fleste hoveder. Kunstlæderet er ikke super åndbart, så headsettet egner sig nok ikke til timevis af spil i varme omgivelser.

Steelseries Arctis Nova Pro kommer med en kontrolenhed, der styrer indstillinger og skifter mellem lydkilder. (Image credit: Peter Hoffmann)

Den kablede version gør det overskueligt og nemt at betjene nogle af funktionerne på selve hovedtelefonerne. Du kan nu også kun skrue op eller ned for lyden, og du kan tænde eller slukke for mikrofonen. Knapperne sidder på venstre ørekop og er lette at fine (volumenknappen er et drejehjul).

Steelseries Arctis Nova Pro styres med denne kontrolenhed (Image credit: Peter Hoffmann)

Kontrolenheden er nødvendig, fordi det er her, du skifter imellem input-enheder til SteelSeries Arctis Nova Pro. Ud over PC og PS5/PS4 passer den også til Nintendo Switch og Mac og kan forbindes via USB.

Kontrolenheden gør det muligt at tilslutte det til to kilder samtidigt. Men du behøver ikke nødvendigvis at bruge kontrolenheden, da hovedtelefonerne har en 3,5 mm kabelforbindels. Tilslut SteelSeries Arctis Nova Pro til din mobil med et 3,5 mm kabel, og du kan bruge den som et par selvstændige hovedtelefoner, som du kan tage med dig på vandreture, under pendling eller på en langdistanceflyvning.

Du kan tilslutte flere lydkilder på samme tid, så du hurtigt kan skifte imellem dem på kontrolenheden. (Image credit: Peter Hoffmann)

SteelSeries Arctis Nova Pro: Ydelse

Hi-res-lyd med et frekvensområde fra 10 Hz til 40 kHz

Fantastisk, detaljeret lyd

ANC er desværre ikke særlig god

Med et frekvensområde på 10 Hz til 40 kHz leverer SteelSeries Arctis Nova Pro god lyd. Vi får dyb, rumlende bas dyb bas, selv når vi er under 75% lydstyrke. Diskanten har masser af detaljer og er i fin balance med mellemtonerne. Det gør sig gældende, uanset om vi gamer, ser film eller hører musik.

Der findes gaming-headsets, der har et bredere lydbillede. Men SteelSeries Arctis Nova Pro leverer stadig et fantastisk lydbillede. Endnu vigtigere er det, at lydbilledet, takket være dens 360° Spatial Audio-funktion, er megeet præcist. Vi kan tydeligt høre og næsten mærke bevægelserne, når funktionen er slået til. Uanset, om det er film eller spil, træder hovedtelefonerne i karakter. lige spil og filmelementer, når vi bruger det, uanset om det er en bjørn, der jagter hovedpersonen i skoven, eller andre spillere, der prøver at snige sig ind på os.

Du finder næppe nogle mere behagelige ørepuder end dem her. (Image credit: Peter Hoffmann)

Mikrofonen, som stadig fungerer, selv om den er gemt af vejen, er klar og tydelig. Du går højt og tydeligt igennem, uanset om du chatter med dine venner i spillet eller tager et hurtigt opkald med din kollega computeren. Desværre er støjreduktion kun tilgængelig for Windows 10/11. Så det er vores erfaring, at personerne i den anden ende af telefonopkaldet godt kan høre støj fra dine omgivelser.

Hovedtelefnerne har ikke støjreducering, men der er digital støjreducering på den lyd, der går igennem mikrofonen. Men ørepuderne er ret gode til at lægge en dæmper på udefrakommende støj. Med kablede hovedtelefoner foregår det hele ved computeren, så det er faktisk den største støjkilde. Og den støj kan Arctis Nova Pro sagtens lægge en behagelig dæmper på.

Skal du købe SteelSeries Arctis Nova Pro?

Steelseries Arctis Nova Pro (Image credit: Peter Hoffmann)

Køb SteelSeries Arctis Nova Pro, hvis...

Du vil have lyd i høj opløsning i dit gaming headset

Du får en masse rumlen, velafbalanceret, detaljeret lyd og musik, film og spil, der alle lyder rigtig godt.

Du vil have ét headset forbundet til pc og konsol

Det er nemt at forbinde hovedtelefonerne til din konsol og din pc på samme tid. Det er nemt at skifte imellem kilder, og du slipper for at bøvle rundt med flere hovedtelefoner.

Du vil have et vanvittigt behageligt sæt hovedtelefoner

De er egentlig ikke vanvittigt lette, men de føles sådan. Det er ganske enkelt et par af de mest behagelige hovedtelefoner, vi nogensinde har haft på.

Køb dem ikke, hvis...

Du har et stramt budget

Det er nogle forholdsvis dyre hovedtelefoner. Ja, du får meget for pengene, men du kan finde mange hovedtelefoner, der er meget billigere på markedet.

Du vil have trådløs frihed

Hvis det skal være trådløst, er prisen for disse hovedtelefoner endnu højere. Men så får du samme gode kvalitet og Bluetooth funktion oven i hatten.

