OnePlus løfter sløret for nye funktioner i den kommende OnePlus 12R

OnePlus løfter nu sløret for helt nye funktioner i deres kommende flagskibsprodukt OnePlus 12R, der er den første model i OnePlus R-serien, der lanceres i Europa. OnePlus lover også, at 12R kommer med banebrydende skærm- og batteriteknologi, ligesom smartphonen har det største batteri nogensinde i en OnePlus-telefon.

Image 1 of 2 (Image credit: OnePlus) Den nye LTPO 4.0 skærmteknologi kan give bedre udnyttelse af batteriet (Image credit: OnePlus) Med 5500 mAh får OnePlus 12R det største batteri nogensinde i en OnePlus-mobil.



Hurtigste skærmteknologi

Den kommende performance-fokuserede flagskibstelefon, OnePlus 12R, kommer med en banebrydende skærm i form af fjerde generation LTPO 120Hz ProXDR. OnePlus 12R er udstyret med LTPO-teknologi, herunder LTPO 3.0, som findes på OnePlus 11, der gør det muligt for en smartphone at skifte opdateringshastighed automatisk og for brugeren at få mest muligt ud af batteriets levetid. Den fjerde generation af LTPO-teknologien, som kun findes i OnePlus 12R, gør det desuden muligt for skærmen at ændre opdateringshastigheden endnu hurtigere, mere intelligent og mere jævnt end nogensinde før.

Med den nye LTPO 4.0 skærmteknologi kan skærmen skifte mellem et større udvalg af opdateringshastigheder - helt fra 1Hz til 120Hz, men nu også inklusive nye 90Hz og 72Hz opdateringshastigheder - frem for kun at skifte mellem et begrænset antal opdateringshastigheder. Det betyder, at uanset om en bruger benytter smartphonen til at spille, se en film eller browse i Chrome i høj opløsning giver OnePlus 12R’s skærm den bedste ydeevne, samtidig med at dræning af batteriet reduceres.

Det største OnePlus-batteri til dato

OnePlus 12R kommer også med det største batteri i en OnePlus-smartphone hidtil. Det nye batteri har en kapacitet på 5.500mAh, hvilket gør giver brugeren mulighed for at kunne bruge sin smartphone i længere tid. Det vil nok glæde brugere, der f.eks. bruger telefonen til gaming eller andre batterikrævende opgaver. Batteriet i OnePlus 12R er udstyret med SUPERVOOC hurtigopladning og Battery Health Engine-teknologi. Denne teknologi, designet af OnePlus, hjælper med at holde batteriet i topform i længere tid, så den kan tåle at blive opladet dobbelt så mange gange, inden batterikapaciteten falder. Det betyder så også, at man kan bruge telefonen dobbelt så længe, uden at skulle udskifte batteriet. .

OnePlus 12-serien

Den kommende OnePlus 12-serie, der har været 10 år undervejs, er netop skabt for at imødekomme en udfordring, som hele branchen står over for. Det gælder om at finde den rette balance mellem høj ydeevne, højt strømforbrug, effektiv varmeafledning og lang levetid. OnePlus 12 og OnePlus 12R kommer med hver deres unikke kendetegn, som giver brugerne frihed til at vælge præcis det, som er vigtigt for dem i en smartphone.

Alle detaljer om de to nye flagskibstelefoner afsløres ved det globale “Smooth Beyond Belief”-lanceringsevent den 23. januar 2024 kl. 15.00 CET.