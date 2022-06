Anmeldelse: Technics EAH-A800 lever fremragende lyd i en kvalitetsindpakning

Hvis du prioriterer komfort, god byggekvalitet og lydkvalitet frem for støjreduktion og ønsker en rigtig god batterilevetid, vil du nok blive ret glad for Technics EAH-A800 over-ear øretelefonerne.

Technics EAH-A800: Anmeldelsen kort

Technics EAH-A800 har meget at byde på. Netop som du troede, at markedet for trådløse støjreducerende hovedtelefoner ikke kunne blive mere overfyldt, kommer et af de største mærker i lydbranchen nu også på banen. Technics EAH-A800 har et design, en byggekvalitet og specifikationer, der kan konkurrere med de bedste mærker på markedet. Men på papiret føles de lidt for dyre.

Selvfølgelig er der nogle områder, hvor de kunne gøre det bedre, især med hensyn til aktiv støjreduktion. Men når du afvejer det mod deres enorme batterilevetid, komfort og levende lydbillede, er det let at ignorere det. Prisen er en smule høj, men kvaliteten er til gengæld konsistent.

Technics EAH-A800 kan købes nu. (Image credit: Peter Hoffmann)

Pris og tilgængelighed

Tilgængelige nu

Koster fra 2.695 kroner

Technics EAH-A800 trådløse over-ear-hovedtelefoner kan købes lige nu til en pris på 3490 kr.

Som nævnt tidligere er der masser af lignende muligheder, f.eks. Sony WH-1000XM4 (opens in new tab), de nyere Sony WH-1000XM5 (opens in new tab) (koster 3.800 kr.) og Bose Noise Cancelling Headphones 700 (opens in new tab), som er lidt billigere. Det er bare et lille udsnit at de bedste støjreducerende høretelefoner (opens in new tab) på markedet lige nu. Med det store udvalg er selv store brands som Technics nødt til at levere rigtig gode og prisvenlige produkter for at følge med.

Høretelefonerne kan klappes sammen og fylder ikke meget i etuiet. (Image credit: Peter Hoffmann)

Design og funktioner

Bluetooth 5.2 med LDAC-kompatibilitet

Imponerende batterilevetid

Stemmestyring, app- og touch-kontrol

Technics har med EAH-A800 designmæssigt lavet et par hovedtelefoner, der ser ud og føles som kvalitet.

Vigtige specifikationer Akustisk design: Lukket Vægt: 298 gram Frekvensrespons: 4 Hz till 40k Hz Driver: 40 mm dynamisk Batterilevetid: Op till 60 timer Aktiv støjreducering? Ja Ekstra funktioner: Touch-kontroller, Alexa/Siri-understøttelse, justerbar EQ

De fås i sølv og sort finish (selv om vores sorte testeksemplar føles mere som en mørk metallicgrå) og er lavet i den kvalitet, som Technics er kendt for. Med en vægt på 298 gram er de lette nok til længere lytte-sessioner, og de bliver små nok, når de foldes sammen, til at passe ind i en ret kompakt, oval, halvstiv taske.

Ørepuderne og den indvendige hovedbøjle er fyldt med memory-skum og beklædt med syntetisk læder. Samtidig presser EAH-A800 lige tilpas til at sidde godt fast uden at trykke for meget. Derfor er de behagelig at have på længere perioder . Materialet er også godt til ikke at absorbere kropsvarme, så du undgår at blive svedig, der hvor de rører huden.

Image 1 of 2 Technics EAH-A800 sidder behageligt og tæt (Image credit: Peter Hoffmann ) Image 1 of 2 Selv med briller sørger memory-skummet for at ørepuderne sidder tæt og giver passiv støjreducering. (Image credit: Peter Hoffmann ) Image 1 of 2

Bag hver ørekapsel er der en 40 mm dynamisk driver med og et frekvensområde på 4 Hz - 40 kHz. Den er forstærket med et akustisk kontrolkammer, der er designet til at kontrollere luftstrømmen og give driveren mulighed for at yde maksimalt med hensyn til rumklang og low-end-toner.

Technics bruger Bluetooth 5.2 til trådløs forbindelse samt kompatibilitet med SBC-, AAC- og LDAC-codecs. Ud over at give mulighed for store lydfiler i høj opløsning er Bluetooth 5.2 meget energieffektivt, hvilket bidrager til hovedtelefonernes batterilevetid på mellem 30 timer (LDAC, med støjreduktion aktiveret) og 60 timer (AAC, med støjreduktion deaktiveret). Det er tal, som kun få konkurrenter kan matche. EAH-A800 kan oplades fuldt ud fra et helt tomt batteri på ca. tre timer, og blot 15 minutters opladning er nok til ca. 10 timers afspilning.

Ørepuderne er fyldt med hukommelsesskum og beklædt med syntetisk læder. (Image credit: Peter Hoffmann)

Selve støjreduktionen styres af et system, som Technics kalder "dual hybrid støjreduktionsteknologi". Den anvender et analogt filter med feedbackmikrofon samt et digitalt filter med front-feed-mikrofon i et forsøg på at minimere støj fra både indersiden og ydersiden af ørekopperne. Faktisk er der i alt otte mikrofoner fordelt på tværs af ørekopperne. Technics er sikker på, at den opkaldskvalitet og den tilhørende støjreduktion, der opnås her, kan matche enhver alternativ støjreduktionsløsning.

Den højre høretelefon har en berøringsflade (med yderst begrænset funktionalitet) og en fysisk tredelte multifunktionsknap, der bruges til "lydstyrke op/ned", "afspil/pause", "spring frem/tilbage" og "besvar/afslut/afvis opkald". Der er også en knap til tænd/sluk/Bluetooth-parring, en USB-C-indgang til opladning og en 3,5 mm analog indgang til kabelbaseret lytning.

EAH-A800 er kompatibel med Technics meget enkle "Audio Connect"-app. Her kan du indtaste din foretrukne stemmeassistent. Her kan du vælge at bruge telefonens stemmeassistent, justere støjreducering eller omgivende lyd fra 0-100 i begge tilfælde. Du kan også afprøve et par forskellige forudindstillede EQ-muligheder, indstille din egen EQ-balance eller vælge touch-overfladefunktioner. Du kan også tænde eller slukke det blå Bluetooth lys, hvilket er en fremragende funktion at få med. Og det er også her, du slår multipoint-forbindelse til, så du kan koble både mobil og computer på hovedtelefonerne samtidig.

Du kan justere EQ-indstillingerne i den tilhørende app. (Image credit: TechRadar)

Lydkvalitet

Detaljeret, udtryksfuld lyd

Masser af momentum

God støjreduktion

Technics har givet brugeren en masse kontrol over, hvordan EAH-A800 lyder, hvilket er meget godt. Men Technics fra fabrikken allerede justeret EAH-A800 til at lyde bedst muligt.

Derfor lod vi EQ-indstillingerne være slået fra under vores test og brugte hovedtelefonerne med den lyd, de er "beregnet" til at have, og de har en ukompliceret, behagelig og til tider virkelig medrivende lyd.

Fra toppen af det (skarpe og klare) frekvensområde til den (dybe og korrekt kontrollerede) bund er Technics en realistisk og overbevisende lytteoplevelse. Baslydene er kraftige, men aldrig overdrevne, og deres præcises skift, når de enkelte lyde går op og ned i musikken, får sang og musik til at lyde virkelig godt.

I hovedtelefoner med et lidt ringere design kan bassen ofte hænge rundt og trække tempoet ned i sangen, men det er ikke tilfældet med EAH-A800. Diskanten er ligeledes dynamisk og præcis, så tonerne går klart igennem. Nogle gange er den tæt på at være lidt for skarp eller kantet, men den når aldrig helt dertil, hvor det bliver for meget.

Sådan ser knapperne ud på EAH-A800. Den lille sorte prik imellem USB-C porten og on/off-knappen er det blå Bluetooth lys. Det kan man heldigvis slå fra i app'en. (Image credit: Peter Hoffmann)

Technics leverer en udtryksfuld og imponerende detaljeret mellemtone. Stemmerne er levende med karakter og nuancer, og resultatet er imponerende. Hvis en sanger vil udtrykke en holdning eller en bestemt følelse, kan EAH-A800 formidle det uden at over- eller underspille det.

Den tonale balance er overbevisende, og Technics serverer et sammenhængende lydbillede, der er let at følge med. Hver del af en optagelse får et lille pusterum - og er derfor let at følge.

Store dynamiske skift håndteres ret sikkert - EAH-A800 efterlader ikke den bredeste kløft mellem "næsten stilhed" og "afsluttende crescendo", men de er heller ikke de mest hæmmede i denne henseende. De gør også et godt arbejde med de finere og lige så vigtige harmoniske variationer, der giver en optagelse karakter og følelse. Det rytmiske udtryk er også ret godt - faktisk falder EAH-A800 aldrig under "ret godt" og har nogle områder, hvor de virkelig brillerer.

Det gælder i hvert fald, når vi taler om at lytte til musik. Når det gælder om at blokere for ekstern støj, så du kan lytte til musikken uden forstyrrelser, er resultaterne lidt mere usikre. Selvfølgelig kan de blokere for omgivende støj uden at påvirke lydkvaliteten (hvilket ikke er noget, som alle konkurrenterne formår at gøre), men de fjerner ikke ekstern støj på samme måde som f.eks. Bose Noise Cancelling Headphones 700 kan gøre. Men så længe du er tilfreds med "reduceret" støj i stedet for " totalt fjernet" støj, er teknologien mere end tilstrækkelig.

Skal du købe Technics EAH-A800?

EAH-A800 bjuder på ett fängslande ljud och en lång batteritid.

Køb dem, hvis...

Du gerne vil have et anerkendt logo

Få mærker kan matche Technics gode rygte.

Du sjældent er i nærheden af opladeren

Høretelefonerne batterilevetid må betegnes som episk. 60 timer på én opladning er guld værd på farten.

Du ønsker en stor, detaljeret og overbevisende lyd

Her får du virkelig god, balanceret og detaljeret lyd.

Køb dem ikke, hvis...

Du elsker touch-styring

De berøringsfølsomme flader er ikke superanvendelige.

Du går efter den billigste løsning

Technics leverer kvalitet og det koster penge. Derfor er EAH-A800 ikke de billigste hovedtelefoner. Men kvalitet koster som bekendt penge.

Du vil have den bedste støjreducering på markedet

Høretelefonerne formår ikke at lukke al lyd ude, så hvis det er den vigtigste faktor, bør du se på nogle andre modeller. Se evt. nogle forslag herunder.

Gode alternativer

Hvis du ikke føler dig overbevist om Technics EAH-A800 efter vores anmeldelse, kan du tjekke de følgende muligheder for støjreducerende hovedtelefoner:

