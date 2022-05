Mød Sony WH-1000XM5: Efterfølgeren til et af verden bedste støjreducerende hovedtelefoner er landet

Efter flere ugers spekulationer har Sony endelig løftet låget for sine nyeste flagskibs over-ear-hovedtelefoner. Sony WH-1000XM5 fortsætter, hvor de fremragende trådløse WH-1000XM4-hovedtelefoner slap, og har ifølge Sony forbedret den aktive støjreduktion, designet og batteritiden.

De nye hovedtelefoner vil komme til salg "sidst i maj" og koster 3.800 kroner. Det er noget dyrere end deres forgængere, som kostede 2.800 kr., da de blev lanceret i 2020. Men som det ser ud nu, har Sony lavet flere forbedringer i forhold til forgængeren i sine klasseledende hovedtelefoner, som meget vel kan retfærdiggøre denne prisstigning.

Tidligere har Sony ikke udviklet ret meget på designet i WH-1000X-serien af trådløse hovedtelefoner. Men WH-1000XM5 ser ganske anderledes ud end deres forgængere. De er meget mere strømlinede og afrundede, hovedbøjlen justeres via trinløse slidere, og ørekopperne og overgangen, hvor ørekopperne møder hovedbøjlen, er mindre klodsede. De er stadig generøst polstrede, så de bør være behagelige hele dagen lang.

Sony WH-1000XM5 får et rejseetui, der kan gøres mindre, så det ikke fylder, når bøfferne er ude. (Image credit: Sony)

Smarte funktioner

Ud over designændringerne ser det ud til, at Sony har lagt stor vægt på den aktive støjreduktionsteknologi med to processorer, der styrer otte mikrofoner for at reducere diskant og mellemtoner i dine omgivelser. Dette fungerer sammen med en Auto NC Optimizer, som justerer niveauet af støjreduktion afhængigt af din placering - så du skulle kunne høre din musik i relativ ro, uanset om du befinder dig på en stille café eller i et travlt tog.

Hvad med lyden? Sony hævder, at WH-1000XM5 "sætter en helt ny standard for lyd af høj kvalitet". Inde i hovedtelefonerne er der 30 mm driverenheder med en let og stiv kuppel lavet af et kulfiberkomposit-materiale. Det vil ifølge Sony forbedre følsomheden i de høje frekvenser og giver en mere naturlig lyd.

Sony WH-1000XM5 (Image credit: Sony)

Det er overraskende, at driverne faktisk er mindre end 40 mm-driverne i Sony WH-1000XM4 - måske har Sony fundet en måde at gengive den kraftfulde lyd fra større drivere, der kan flytte meget luft i en mindre pakke. Det ville i hvert fald delvist forklare det nye, slankere udseende for XM5 - men det er ikke den eneste grund til det.

Det strømlinede design af XM5 har tilsyneladende været med til at forbedre støjreduktionen og opkaldskvaliteten ved at lade vindstød passere jævnt hen over ørekopperne. Det betyder, at du skulle høre mindre vind, mens du lytter til musik, og at din stemme skulle lyde klarere under opkald, hvor sidstnævnte yderligere hjælpes af beamforming-mikrofoner og en AI-støjreduktion, der kan genkende og isolere din stemme.

Hi-res audio og opskalering

Understøttelse af lyd i høj opløsning kommer via Sonys LDAC-codec, mens selskabets DSEE Extreme-opskaleringsteknologi gør det muligt at "gengive musikfiler af lavere kvalitet til lyd i høj opløsning" i realtid. Vi har aldrig været 100 % overbevist om, at man virkelig kan opskalere kilder af lav kvalitet på denne måde, men vi har ikke haft problemer med den måde, Sony WH-1000XM4 lyder på, og de bruger også denne teknologi. Ligesom deres forgængere understøtter XM5 360 Reality Audio, så du kan opleve virtuel surround-lyd, hvis du har en kompatibel enhed.

Faktisk er der en hel del funktioner, der er overført fra Sony WH-1000XM4. Du får stadig Adaptive Sound Control, Speak-To-Chat, multipoint-parring, Google Fast Pair, Quick Access til hurtig afspilning af Spotify og integration med Sony Headphones Connect-appen. Når det er sagt, er der en smart ny funktion til 2022: Du kan nu tilkalde din enheds assistent ved hjælp af deres opvågningsord ("Hey Google" eller "Alexa", f.eks.).

Batteritiden har også fået en (mindre) opgradering. Mens du får den samme afspilningstid ved brug af ANC som med WH-1000XM4 (30 timer), får du 40 timers batteritid, hvis du slår denne funktion fra. Det er en forøgelse på to timer i forhold til den tidligere model - og selv om det måske ikke lyder af meget, er en forbedring af batterilevetid altid en god ting.

Vi vil selvfølgelig teste Sony WH-1000XM5 trådløse hovedtelefoner, og vi lægger væres anmeldelse op så snart som muligt.