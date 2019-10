Cyber Monday tilbud 2019: Hvornår de starter, og hvad du kan forvente

Nu varer det ikke længe, før Cyber Monday 2019 er her. Den officielle Cyber Monday-dag er den 2. december, og nu hvor vi er i oktober, kan du lige så godt begynde at forberede dig.

Det er ikke tilfældigt, at vi ser nye produkter blive lanceret lige nu, lige fra iPhone 11, Nintendo Switch Lite til Amazon Echo Studio. Og når den første bølge af købere har været der, kan vi se frem til større eller mindre rabatter på produkterne.

Men det er ikke derfor, at du læser disse linjer lige nu, er det? Vi gætter på, at du er her for at få et par hints til, hvad der kommer på tilbud i 2019, og hvor de bedste tilbud dukker op. Og det kan du selvfølgelig læse mere om herunder.

Cyber Monday 2019 kommer til at ligne sidste år, men selvfølgelig med andre rabatter på nyere produkter.

For eksempel regner vores analytikere med, at den "gamle" PS4 Pro bliver noget billigere den 2. december (Faktisk var den stort set ikke på tilbud sidste år), mens den nye iPad 10.2 og Nintendo Switch Lite muligvis bliver sat lidt ned i pris. Som vi så det sidste år med tidligere udgaver.

Vi er ret sikre på, at der kommer gode tilbud på PS4 og Xbox One, da de konsoller begynder at nærme sig deres sidste hvilested, og eftersom iPhone XR ikke længere er den billigste iPhone, og der stadig er en del af dem i butikkerne, så satser vi også på, at den kommer til at koste noget mindre.

Vi forudser desuden, at AirPods kommer på tilbud på Cyber Monday, da de nu ikke er helt nye mere, men stadigvæk kan trække købere til butikkerne. Faktisk regner vi med, at Apple hurtigt får gang i salget på Cyber Monday.

Men det er ikke kun gadgets, der kommer på tilbud. Legetøj er også det helt store nummer på Cyber Monday hvert eneste år, så hold øje med for eksempel Fingerlings, som dukkede op sidste år. For jer voksne med børn vil der helt sikkert være mulighed for at gøre ungerne meget glade.

Hvorfor hedder det Cyber Monday?

Begrebet blev opfundet af Ellen Davis og Scott Silverman fra US’ National Retail Federation og Shop.org. Tilbage i 2005 var hensigten at promovere onlinesalg. Det var dengang, at internettet var lavet af træ og kørte på damp.

Tilbudsdagen blev opfundet for at hjælpe mindre forhandlere, som ikke rigtigt kunne konkurere med de store kæder på Black Friday. Men selvfølgelig hoppede de store også med på vognen.

Hvornår kommer tilbuddene på Cyber Monday 2019?

Cyber Monday er den 2. december, og selv om dagens skifter hvert eneste år, så er det altså dagen efter Thanksgiving.

Men husk, at Cyber Monday i år dermed er i starten af december, og det betyder, at alle har mindre tid til at shoppe til jul. Faktisk har du dermed blot tre uger til at få pakket gaverne ind.

Selvfølgelig behøver du ikke tænke på Cyber Monday 2019 hverken lige nu eller i morgen, men tiden går hurtigt, og det vil være fedt at have hele ønskelisten klar den 2. december, for du skal huske at beregne tid til forsendelse.

Kombineret med Black Friday er Cyber Monday en glimrende mulighed for forhandleren til at booste salget, så årsregnskabet for 2019 kommer til at se lidt bedre ud. Alene derfor regner vi med, at der kommer nogle rigtigt gode tilbud den 2. december.

(Image credit: Future)

De bedste forudsigelser for Cyber Monday

Selv om Black Friday stadigvæk er mere populær end Cyber Monday herhjemme, så er der alt mulig grund til at forvente nogle rigtigt gode tilbud. I USA er det omvendt. Her er Cyber Monday større med Black Friday. Sidste år blev der omsat for omkring 7,9 milliarder dollar i Adobe Analytics. Der er dog tegn på, at også danskerne er ved at komme med på banen med Cyber Monday, ikke mindst fordi vi i år er nået ind i julemåneden på dagen.

Man behøver ikke være uddannet spåkone for at regne ud, hvad der formentlig kommer på tilbud. Selv om der selvfølgelig altid er overraskelser, så er formelen næsten den samme.

Har du brug for et action-kamera, så falder GoPro som regel med et par hundrede kroner. Tablet? Sidste år kunne man få en iPad til en god pris, og selv om den nye iPad 10.2 stadig er ny på banen, så er der al mulig grund til at tro, at også den kan fås lidt billigere.

Her er vores forudsigelser for Cyber Monday 2019.

(Image credit: Future)

Cyber Monday iPad forudsigelser

Som nævnt er iPad 10.2 kommet på markedet for nylig, hvilket formentlig betyder, at den nok ikke for det store nedslag i prisen, som vi så det med iPad 9.7. Den havde været ude i 8 måneder, da den på Cyber Monday fik et nedslag i prisen på omkring 500 kroner.

Der er to ting, du skal huske, hvis du går efter en iPad. Du kan selvfølgelig gå efter den nye iPad og satse på et lille prisnedslag, eller du kan lede efter sidste års 9,7-model.

Mange forhandlere har stadigvæk iPad 9.7 på lager, så mon ikke den får et pænt nøk nedad? Det er i hvert tilfælde tidligere sket for både iPad Air og iPad Air 2

Og så et tip mere: Modeller med større lagerkapacitet bliver som regel sat mere ned. Apple sætter typisk prisen mere ned for 128GB-modellen end standardudgaven med 32GB.

(Image credit: TechRadar)

Cyber Monday AirPods forudsigelser

Der er nu tre forskellige AirPods i handlen, og vi forventer at se tilbud på alle tre, når vi når frem til Cyber Monday 2019.

Selv om Apple ikke sælger de originale AirPods mere, så er der stadig mange, der har dem på lager.

Vi forventer også tilbud på AirPods med den trådløs opladnings-base. Sidste år var AirPods en af de store sællerter, og det til trods for, at den ikke var at meget ned. Vi forventer et større prisnedslag i år.

(Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy S10 og S9 på Cyber Monday

Samsung har for mange mobiler på markedet, og det er en god Cyber Monday-nyhed. Hvorfor? To grunde: For det første har du flere muligheder, og for det andet vil de forskellige Samsung-udgaver konkurrere mod hinanden - og priserne vil falde.

Samsung Galaxy S10 og S10 Plus bliver muligvis billigere, og i mindre omfang kan den splinternye Note 10-pris også gå lidt ned - men ikke meget. Samsung Galaxy Fold er den nyeste Samsung-mobil, derfor bør S10'eren være ekstra billig på Cyber Monday.

Den rigtige store rabat vil være for Samsung Galaxy S9 og S9 Plus, der har været i salg i over halvandet år, når Cyber Monday 2019 dukker op den 2. december. Note 9, en anden stor mobil, vil være over et år gammel. Derfor bør den også få et godt hak i prisen.

(Image credit: TechRadar)

PS4-tilbud på Cyber Monday

PS4 har været på tilbud over adskillige Cyber Mondays, så man skulle tro, at alle efterhånden har en. Men sådan ser det bare ikke ud, så den kommer på udsalg igen i år, og der vil formentlig ryge en del over disken.

Nogle gange er det bare maskinen, der bliver sat ned, andre gange holder man prisen, men pakker den sammen med en række spil eller en controller i en såkaldt bundle. Nu til dags får man ikke fysiske spil, men i stedet adgang til at downloade dem, men det er jo lige meget. Pointen er, at man sparer penge.

4K TV-tilbud på Cyber Monday

(Image credit: Philips)

Hvis du ikke har et 4K TV i forvejen, eller bare er på udkig efter en ny fladskærm, så er det nu at du skal spidse dine ører. Cyber Monday er stedet at være, når mærker som LG, Samsung og Sony leder an i tilbuddene.

Problemet med at købe nyt TV nu til dags er bare, at der findes så vanvittigt mange model-numre, så det er en god ting at forberede sig i god tid ved at finde ud af, hvilke specifikationer og features man vil have.

Flere Cyber Monday forudsigelser

Vi er kun midt i oktober og forudsigelserne for Cyber Monday 2019 er ikke over endnu. Over de næste uger vil vi holde øje med, om der er nogen, der tyvstarter med tilbuddene, og selv om Black Friday måske nok er den største dag, fordi også fysiske udsalgssteder er med - så er Cyber Monday stedet at være, når der skal handles online.

Og som v tidligere har nævnet. Cyber Monday er den 2. december, hvilket betyder, at julehandlen for alvor er gået i gang. Så glæd dig selv og din familie ved at handle i god tid.