Sådan køber du en bærbar computer på Black Friday og Cyber Monday.

Black Friday nærmer sig hurtigt, og hvis du er på udkig efter en fed bærbar, så er det nu, at du skal begynde at kridtet fingrene, for konkurrencen vil være enorm på store dag. Der vil helt sikkert være nogle gode muligheder på enten Black Friday eller Cyber Monday.

Men en ting er at vide, at du vil have en ny bærbar computer, men derfra kan der være langt til at vide, hvilken model og specifikation, du rent faktisk skal gå efter, og hvor du kan finde de bedste tilbud. Det er her vores guide til, hvordan man køber en bærbar computer på Black Friday og Cyber Monday, kommer ind.

Så lad os starte med at afdække førstnævnte. Hvordan vælger du en bærbar computer?

Det kan være rigtigt svært at finde den rette bærbare, for der er så mange forskellige modeller at vælge imellem. Der er faktorer som pris, funktion, størrelse, vægt og så videre og så videre. Men der er også et par regler, du kan bruge for at få rettet sigtekornet ind.

Kommer Microsofts nye lækre Surface 3 bærbare på tilbud på Black Friday? (Image credit: Microsoft)

Sådan vælger du den rette bærbare

Hvis du påtænker dig at lave noget seriøst arbejde ved din bærbare computer, så skal du gå efter minimum en fire kerne processor. Det kan være Intel eller AMD, det betyder ikke så meget, selvom Intel i høj grad dominerer det bærbare marked i øjeblikket.

Du er stadigvæk indenfor det bærbare område, hvor maskinerne er meget tynde og lette, så du har stadigvæk stor mobilitet. Dual-kerne er fint til webbrowsing, tekstredigering og almindelig brug. Men hvis du laver seriøst arbejde, skal du altså et par kerner op.

Med hensyn til gaming, så omhandler vi disse bærbare i en anden artikel. For ikke-gamere, der er specifikationen på den grafiske del ikke så afgørende. Det skyldes ikke mindst, at siden Intels 7. generations processor kom på markedet (Vi er nu på den 10'ende), der understøtter den indbyggede processor hardware-dekodning af de nyeste video-codec. Så det er for eksempel ikke et problem at afvikle 4K-video.

Med hensyn til video-output, så mener vi, at en moderne bærbar computer skal inkludere USB-C forbindelse samt understøtte mindst én ekstern 4K-skærm ved 60Hz.

De bedste moderne bærbare har USB-C-porte (Image credit: Future)

Og nu hvor vi snakker om USB-C, så kig også efter opladning via denne forbindelse. Så kan du både koble en ekstern skærm til via USB-C porten samt oplade og afvikle skærmen med det samme kabel.

USB-C giver også bedre muligheder for andre opladningskilder, så man behøver ikke at være så nervøs for at havne et sted, hvor man ikke kan lade op, fordi man har glemt sit opladerkabel. Hertil kommer, at USB-C også giver mulighed for hurtig dataoverførsel samt andre features. Så det er værd at holde øje med.

Lagerplads

Så handler det om lagerplads. Nu til dags skal det absolut være solid state og gerne en M.2 SSD-disk. En SATA SSD-disk er acceptabel, men hold dig væk fra en eMMC-disk. Med hensyn til plads, så er 256GB et godt sted at starte, med mindre du ikke har brug for så meget, for så kan 128GB muligvis være nok.

Med hensyn til operativsystem, så er det næsten altid Windows. Apples fremragende MacBooks er selvfølgelig en verden for sig selv, lige som Chromebooks også er helt deres egen. Tjek i øvrigt vores liste over de bedste MacBooks og de bedste Chromebooks.

Hvis du er det mindste i tvivl om, hvorvidt en Chromebook er noget for dig, så bør du nok gå efter det sikre og vælge en Windows-maskine.

(Image credit: Future)

Tænk på størrelsen

Med hensyn til størrelsen så er det et temmelig subjektivt valg. Du skal selvfølgelig tage hensyn til, hvorvidt du vil gå på kompromis, hvad angår skærmstørrelse kontra mobilitet. Men her er et par råd.

For det første er noget mindre end 13 tommer virkelig en meget lille skærm til alt andet end webbrowsing og lignende, mens en skærm, der er større end 15,6 tommer, stort set dræber al mobilitet.

Vi vil også anbefale dig at være opmærksom på størrelsen på skærmrammerne. Tyndere rammer betyder en større skærm og sikrer også et moderne udseende. Tykke rammer er grimme og giver en større og tungere bærbar computer.

Men hvad med skærmopløsning? 1080p eller Full HD er et minimumskrav - uanset skærmstørrelse. For skærme, der er større end 13 tommer, skal du have opløsninger over 1080p for at sikre skarpheden.

Hvis du køber en bærbar computer efter skærmstørrelse, så tjek vores liste over de bedste 13-tommer bærbare computere og bedste 15-tommer købsguider til bærbare computere.

Med hensyn til almindelige bærbare versus 2-i-1-maskiner, så er det også en meget personlig vurdering. Bare husk på, at 2-i-1-systemer er temmelig klodsede i tablettilstand sammenlignet med normale tablets. Tjek vores guide for at vælge de bedste vendbare computere.

Og så er der selvfølgelig batteriet. Groft sagt skal du for tynde og lette computere kigge efter et batteri med ca. 40Wh kapacitet, 60Wh til en mellemstor model og 80 til 90Wh til de større modeller.

I øvrigt er 90Wh den største tilladte på mange internationale flyvninger. Løfter om batteritid er notorisk upålidelige. Men påstået varighed på 10 timer eller mere er at foretrække, hvis du forventer at bruge din bærbare computer på farten i længere tid ad gangen.

Hvilket bærbar skal du gå efter?

Men hvad med mærker? Hvis du vælger det rigtige brand, så er du godt på vej mod en bærbar computer af god kvalitet. Blandt de bedste bærbare mærker er Acer, Apple, Asus, Dell, Huawei, HP, Microsoft, Lenovo, Samsung og Sony. Blandt disse mærker er der kun få virkelig dårlige bærbare, selvom der naturligvis er nødvendigt at indgå kompromiser i den billigere ende af skalaen.

Hvis det hele er lidt overvældende, så kan du altid gå efter en bærbar computer, der lever op til Intels Ultrabook-standard.

Ultrabooks skal overholde en bred vifte af minimale specifikationer og kapaciteter, der i det væsentlige sikrer, at du får en meget "bærbar" computer med god batteritid, en anstændig skærm og solid ydelse. Priser for Ultrabooks starter omkring 3.500 kroner for de billigste.

Vi har selvfølgelig en bedste Ultrabooks-guide, der hjælper dig med at træffe dit valg.

(Image credit: Pixabay)

Læg et budget

Da vi nu har nævnt penge, regner vi med, at du sandsynligvis kigger på omkring de 4.000 kroner for at få en rimelig bærbar. (Der kan selvfølgelig være nogle fantastiske tilbud, der bryder den barriere). Ved omkring de 5.000 kroner smutter du ind i Ultrabook-territoriet og omkring 6.500 Black Friday-kroner havner du nok i ægte premium notebook-territorium.

Men hvor i alverden skal du købe henne? Vores svar er naturligvis lige her på TechRadar. Vi har en veritabel hær af eksperter, der traver rundt på nettet hele tiden for at finde de allerbedste tilbud. Det gælder både op til Black Friday og på selve dagen, og du finder tilbuddene præsenteret let overskuelige lister

Så det er lidt af en "no brainer" at starte din søgning her.