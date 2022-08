De bedste billige laptops i 2022: budget-notebooks og Chromebooks

(opens in new tab)

De bedste billige laptops er blevet bedre og bedre i løbet af de seneste år eller deromkring. Producenter som Intel, AMD og Qualcomm producerer billigere, men mere kraftfulde og strømbesparende mobile processorer, og dermed er det nemmere end nogensinde at købe en budgetbærbar uden at skulle leve med en ydeevne, der er håbløst langsom.

Vi har testet mange billige bærbare gennem årene, så vi har ved selvsyn set, hvad de bedste af dem er i stand til. Nutildags kan du nemt finde en notebook, der er venlig mod din pung og stadig venligere mod dit mentale helbred, og med funktioner, du kan forvente af en premium-mulighed.

Husk dog, at når det kommer til enheder, er "billig" også et spørgsmål om perspektiv. En "billig" bærbar til videoredigering eller gaming kommer til at koste mere end en budgetbærbar til studerende (opens in new tab) og almindelige brugere, fordi spil kræver mere robust indmad. Da vi sammensatte denne guide til dig, sørgede vi for at udvide vores prisklasse, når det var nødvendigt.

På samme måde har vi set på forskellige typer for at sikre, at du finder den bedst mulige budgetmulighed. Se fx vores valg af den bedste billige bærbare til erhvervsbrug (opens in new tab). I stedet for en bærbar til virksomheder med et fuldt Windows-operativsystem, fandt vi dig en kraftfuld, premium Chromebook (opens in new tab), som burde passe til små og mellemstore virksomhedsejere, som ikke har brug for de helt dyre virksomhedsfunktioner.

Du kan dog være sikker på, at hver notebook i denne vejledning – inklusive den billigste løsning – er kraftfuld nok til de fleste brugeres daglige computerbehov. Tag et kig på vores omhyggeligt sammensatte liste nedenfor over de bedste laptops (opens in new tab) at købe på et budget, og du vil have en bedre chance for at få en kvalitetsmulighed, der kan alt det, du har brug for.

De bedste billige laptops i 2022

1. Acer Aspire 5 Den bedste budget bærbare helt generelt Specifikationer CPU: 11. gen. Intel Core i3 – i5, AMD Ryzen 3 – 5 Grafik: Intel UHD, Intel Iris Xe, AMD Radeon Graphics RAM: 4 GB – 16 GB DDR4 SDRAM Lagerplads: 128 GB – 512 GB SSD Skærm: 14” Full HD (1920 x 1080) 16:9 – 15.6" Full HD (1920 x 1080) 16:9 specifications Condition Nye Dagens bedste tilbud Læs mere hos Komplett (opens in new tab) Læs mere hos Proshop.dk (opens in new tab) Læs mere hos Proshop.dk (opens in new tab) Grunde til at købe + Solid byggekvalitet med en vægt på 1,7 kg + Anstændig batterilevetid til prisen Grunde til at lade være - 720p webkamera - Begrænset udvalg af porte

Acer Aspire 5 er den, rivalerne skal kæmpe imod, da den har den perfekte balance mellem lav pris og solid ydeevne. Denne 2022-model kommer med 11. generations- og AMD Ryzen 5000-seriens processorer. I stedet for de sædvanlige lavenergi- eller aldrende chips, du finder i mange billige bærbare computere, betyder dette, at den vil levere hurtig ydeevne. Vil du have en, der er endnu hurtigere, og har du en smule mere fleksibilitet i dit budget? Du kan få en højere konfiguration med mere RAM.

I vores test af Intel Core i5-1135G7, Iris Xe, 8 GB RAM-konfigurationen leverede den en respektabel ydeevne, der burde kunne klare de flestes krav til produktivitet og almindelige arbejdsbelastninger. Og den havde en anstændig batterilevetid på op til 10 timer. Og mens de fleste billige notebooks ikke imponerer, når det kommer til byggekvalitet, så har Acer givet den et solidt letvægts chassis, du vil være glad for at have, når du pendler til og fra arbejde eller rejser.

2. Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook Den bedste budget Chromebook Specifikationer CPU: Qualcomm Snapdragon SC7180 Grafik: Ikke oplyst RAM: 4 GB LPDDR4X 2133 MHz Lagerplads: 256 GB eMMC Skærm: 13.3" FHD OLED (1920 x 1080) 100% DCI-P3 400 nits touchscreen Grunde til at købe + Flot display + Fænomenal batterilevetid Grunde til at lade være - Slankt tastatur - Ringe støtteben

Chromebooks som Lenovo IdeaPad Duet 5 er de første muligheder at overveje, hvis du vil have den bedste bærbare computer under 5.000 kr. Da de har brug for mindre strøm for at være mægtige multi-taskere, takket være deres lette operativsystem, er der stor sandsynighed for, at du får en meget mere kapabel notebook, hvis du vælger Chromebook frem for en Windows 10 eller 11 bærbar med lignende specifikationer og en lignende pris. Og den vil sandsynligvis også være af bedre byggekvalitet og have bedre funktioner.

Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook er det perfekte eksempel på dette. En af de bedste Chromebooks, vi nogensinde har testet, og vi er overraskede over, at Lenovo kan udrulle noget med sit kvalitetsniveau for meget færre penge, end man ville forvente. Vi er blæst omkuld af dens smukke OLED touch-skærm, større tastatur og selvfølgelig et af de længst holdbare batterier, vi har set på en Chromebook, hvilket er meget sigende, da disse enheder er kendt for deres batterilevetid.

3. HP Victus 15 Den bedste budget-laptop til gaming Specifikationer CPU: Op til Intel Core i7-12700H eller AMD Ryzen 7 5800H Grafik: Op til Nvidia GeForce RTX 3050 Ti RAM: Op til 16 GB DDR4 3200 MHz Lagerplads: Op til 1 TB SSD Skærm: 15.6" FHD 1920x1080, op til 300 nit og 144 Hz refresh Grunde til at købe + Fantastisk gaming-ydelse med justeringer af indstillinger + Fantastisk pris Grunde til at lade være - OK design - Dårlig batterilevetid

HP’s seneste i serien af budget-gaming-bærbare, HP Victus 15, er gearet med den priskyndige gamer i tankerne fra start. Den tilbyder fantastisk gaming-ydelse til en endnu bedre pris. Selv den laveste specificerede konfiguration kan spille avancerede titler godt, mens den stadig klarer de fleste andre opgaver, som brugeren kan have brug for.

Vi vil ikke foreslå at investere i denne bærbare, hvis du har brug for noget med lang batterilevetid eller et mere prangende udseende. Designet er måske ikke ligefrem grimt, men det kan være lidt kedeligt, mens batterilevetiden betyder, at du sandsynligvis ikke bør gå langt væk fra en stikkontakt. Men hvis du leder efter en fantastisk gaming-laptop til få penge, så skal du helt sikkert overveje HP Victus 15.

4. Acer Chromebook Spin 311 Den bedste budget laptop til studerende Specifikationer CPU: Intel Celeron N4000 – AMD A6-9220C Grafik: Intel UHD Graphics 600 – AMD Radeon R5 Graphics RAM: 4 GB DDR4 SDRAM Lagerplads: 32GB – 64GB Flash Memory Skærm: 11.6" HD (1366 x 768) 16:9 IPS Touchscreen Grunde til at købe + Flot design og konstruktion + Fremragende berøringsskærm og vippemekanisme Grunde til at lade være - Mørk skærm - Massive rammer reducerer den faktiske skærmstørrelse drastisk

Acer Chromebook Spin 311 minder os om de klodsede, superbillige bærbare computere fra fortiden, men det er nok mere på grund af dens tykke rammer, som n får den til at se lidt ældre ud, men også berøver dig en større skærm. Men hvis du vil have en budget bærbar til studerende - især folkeskoleelever - er dette en fantastisk, pengebesparende mulighed.

Når alt kommer til alt, har disse brugere sandsynligvis kun brug for den til research, skolearbejde og medieforbrug, og de kræver ikke meget kraft. Og selvom Acer Chromebook Spin 311 måske er billig, fandt vi, at dens overordnede konstruktion og design var robust, men alligevel klassisk, og dens kompakte størrelse var praktisk at have med sig fra klasseværelse til klasseværelse hele dagen.

5. Asus Vivobook Flip 14 TP470 Den bedste budget 2-i-1 laptop Specifikationer CPU: Intel Core i3-1115G4 Grafik: Intel UHD Graphics RAM: 4 GB Lagerplads: 128 GB SSD Skærm: 14 tommer, FHD (1920 x 1080) 16:9 250 nits Grunde til at købe + Bærbar og let + Fantastisk til multi-tasking Grunde til at lade være - Batterilevetiden er kun ok - Ikke den mest kraftfulde

Hvis du vil have en billig 2-i-1 bærbar, er Asus Vivobook Flip 14 TP470 en fantastisk mulighed. Hybrid-bærbare computere er stadig normalt dyrere end traditionelle bærbare computere, men denne model fra Asus' omfattende liste af 2-i-1 bærbare er mere tilgængelig for de budgetbevidst, der stadig higer efter et premium design og Windows-oplevelsen.

Hvis du vælger de billigere konfigurationer af denne notebook, får du fantastisk multitasking-ydeevne sammen med dens redesignede chassis, som er lettere og mere sexet end nogensinde. Det er rigtigt; På trods af den lave pris, sparer denne cabriolet ikke, når det kommer til design, selv med et tastatur, der er responsivt og tilfredsstillende at skrive på. Når du nu leder efter 2-i-1-oplevelsen, valgte vi denne på grund af dens ErgoLift-hængsel, der ikke kun giver dig tablet-, telt- og stativtilstande, men også løfter dit tastatur lidt for en bedre skriveoplevelse, når den er i laptop-tilstand.

6. Acer Chromebook Spin 713 Den bedste budget-laptop til virksomheder Specifikationer CPU: Intel Core i5-1135G7 Grafik: Intel Iris Xe RAM: 8 GB Lagerplads: 256 GB SSD Skærm: 13,5 tommer, 2256 x 1504p (3:2) LCD Touchscreen specifications Condition Nye Dagens bedste tilbud Læs mere hos Computersalg DK (opens in new tab) Læs mere hos Proshop.dk (opens in new tab) Læs mere hos Dustinhome.dk (opens in new tab) Grunde til at købe + Kraftfuld ydeevne + Flot display Grunde til at lade være - Ingen stylus - Ingen skyder til webkameraet

Der er meget at elske ved Acer Chromebook Spin 713, så vi ved ikke engang, hvor vi skal starte. Dette er måske nok en premium Chromebook, men den er meget mere overkommelig end de fleste business-bærbare med et fuldt Windows-operativsystem, hvilket gør den til vores naturlige anbefaling som den bedste budgetbærbare til virksomheder. Selvfølgelig har dens udsøgte kombination af ydeevne, designkvalitet og batterilevetid også noget at gøre med dette.

At fylde kraftige komponenter i en bærbar, der kører på et letvægtsoperativsystem, er et strålende træk. Vi syntes, at dette var en kraftfuld bærbar, selvom adgangen til apps stadig er en smule begrænset på Chrome OS. Men de fleste virksomhedsejere kommer ikke til at bruge apps som

7. Dell Inspiron 14-inch Den bedste budget bærbare til foto- og videoredigering Specifikationer CPU: AMD Ryzen 7 5825U Grafik: AMD Radeon Graphics RAM: 16 GB DDR4 3200 MHz Lagerplads: 512 GB SSD Skærm: 14 tommer FHD+ 1920 x 1200 60 Hz Touch Dagens bedste tilbud View at Dell (opens in new tab) Grunde til at købe + Tyndt og let design + Fantastisk skærm Grunde til at lade være - Høj pris for det, man får - Dårlige skærmhængsler

Dell Inspiron 14-tommer blev anbefalet specifikt af vores egen TechRadar Pro Managing Editor som en fantastisk budgetbærbar til videoredigering. Det skyldes i dens AMD Ryzen 7 5825U, som er en 8-core CPU. Hvis du ikke er bekendt med, hvordan CPU'er fungerer, skal du bare vide, at jo højere antallet af kerner er, des hurtigere vil en processors ydeevne være til at tackle intensive opgaver med flere dele, hvilket i dette tilfælde er at gengive videoer på software som Premiere Pro. Derudover kommer den med 16 GB RAM, hvilket også burde øge ydeevnen.

Denne indmad burde også være fantastisk til at producere ny musik, så hvis du leder efter en billig bærbar til musikproduktion, er denne laptop også et fantastisk valg. Den kommer også i en flot pakke, der er tynd og let - en velsignelse for videografer og videoredaktører, der optager på stedet. Bare husk, at dette stadig er Dells "budget"-linje, hvilket betyder, at der stadig er nogle kompromiser, der ikke er optimale, som fx de dårligt designede hængsler.

Sådan vælger du den bedste billige bærbare til dig

Ideen med en billig bærbar er forskellig for forskellige mennesker, så når du vælger den bedste bærbare til dig, skal du først finde ud af, hvad du skal bruge den til. Hvis du kun skal bruge den til e-mails, sociale medier og streaming, kan du slippe afsted med en bærbar med mindre kraft.

Men hvis du vil bruge den til spil eller videoredigering, skal du helt sikkert bruge lidt mere for at få den power, du har brug for til så krævende arbejdsbelastninger. Tricket er at fokusere på de vitale ting, du har brug for som en multi-core processor til videoredigering, selvom den ikke har det mest kraftfulde grafikkort.

Den gode nyhed er, at uanset disse behov er der billigere alternativer til dyre flagskibe, hvis du ser godt nok efter. Du skal bare være villig til at gå lidt på kompromis. I stedet for en dyr gaming-laptop fra for eksempel Razer eller Alienware, kan du gå efter den bedste billige gaming-laptop, du kan købe, hvis du er glad for at spille med lavere spilindstillinger. I stedet for en flagskibs-MacBook eller den mest kraftfulde mulighed for at skabe indhold, kan du gå efter en mere overkommelig bærbar til videoredigering, så længe du er ok med længere gengivelsestider.

Du vil måske også springe over premium-funktioner. Nogle billige bærbare computere kommer med touch ID eller en OLED-skærm, men de fleste af dem ofrer disse dikkedarer for en lavere pris.

Sådan tester vi laptops

Vi ved, at det kan være en stor investering at købe en ny bærbar, selv en af de mere

budgetvenlige, så vi tester hver bærbar, vi anbefaler i vores købsvejledninger. Det betyder, at de fleste af produkterne på denne liste allerede er testet af os. Resten er vi i gang med at teste.

Når vi tester bærbare computere, bruger vi dem i vores dagligdag for at se, hvordan de klarer sig. Vi kigger på deres design, herunder hvor stilfulde de er, eller om de er tynde og lette nok til at bære rundtpå, og hvor behagelige de er at arbejde på. Vi tester også webkamera og mikrofon samt batterilevetiden.

Når det kommer til ydeevne, bruger vi en blanding af tests fra den virkelige verden og syntetiske benchmarks for at se, hvor kraftfulde (eller ej) disse bærbare er. Det betyder, at vi kører Windows 11 (eller Chrome OS på Chromebooks og macOS på MacBooks) og kører forskellige apps og ser, hvor hurtigt de indlæses, og noterer eventuelle problemer.

Det er klart, at med budgetbærbare sænker vi vores standarder lidt, ikke med hensyn til kvalitet eller ydeevne, men med hensyn til kraft, hastighed og funktioner. Det er nødvendigt at sætte vores forventninger lavere, da billig laptop har tendens til at være mindre kraftfuld og/eller mindre funktionel. Derefter tager vi alt, hvad vi har lært om den bærbare computer, og sammenligner den med prisen for at se, om den giver kunderne den bedste værdi.