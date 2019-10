Sådan køber du en gaming bærbar på Black Friday og Cyber Monday

Gaming bærbare er ikke billige. I hvert fald ikke til dagligt. Men på Black Friday og Cyber Monday kan du hænde at være heldig. De bedste gaming bærbare er dyre, fordi seriøs gaming kræver en voldsom ydelse fra stort set alle komponenter, lige fra processoren over grafikkortet til skærmen.

Resultatet er, at masser af top-end og dyre produkter bliver klemt ned i en lille maskine. Men heldigvis har vi Black Friday, hvor der kan være en chance for at få fat i en moderne bærbar til en fornuftig pris.

Her er vores guide til, hvordan du sikrer dig den rette bærbare til gaming, og hvad du skal holde øje med på Black Friday.

(Image credit: Canva)

Den vigtige grafik-processor

Hvis vi skal udnævne én komponent, som simpelthen bare skal være i orden på en gaming bærbar, så er det grafik-processoren. Du kan havde den hurtigste processor i hele verden, men hvis den ikke spiller sammen med en ordentlig grafik-processor, så kommer du ingen vegne.

Som altid er det dedikerede grafikkort fra Nvidia eller AMD, man skal have fat i for at få en ordentlig ydelse. Med hensyn til Nvidia, så er det som minimum GeForce GTX 1650 fra deres nuværende serie, du skal have fat i, for at komme godt i gang.

Hvis du vil være på den sikre side, vil vi dog anbefale 1660 og 1660 Ti som mere realistiske muligheder. Begge giver en glimrede gaming-oplevelse, især hvis de er kombineret med en 1080p-skærm.

Hvis du er oppe i endnu bedre skærmopløsning - med en høj refresh rate - så skal du helt op på Nvidia RTX 2060, 2070 og 2080 processorer.

Og mens vi nu er inde på emnet, så er det godt af afstemme sine forventninger på forhånd. Skærme med høj skærmopdatering er ved at være helt almindelige, men for at kunne trække disse skærme, skal man altså have de bedste grafikkort og processorer, og selv det er ind imellem ikke nok til at tilfredsstille en skærm med trecifret skærmopdatering og et hyper moderne spil.

Derfor vil det være fint, hvis du kan få fat i en bærbar, der understøtter adaptive skærmopdatering, som for eksempel Nvivias G-Sync-teknologi. Så er du sikret en glidende afvikling af spil ved høj skærmopdatering.

Med hensyn til AMD's alternativ til Nvidias gaming hardware, så har AMD's mobile grafik-muligheder været sat lidt på pause. Der er kun ganske få gaming bærbare med AMD på markedet. Vi forventer, at dette ændrer sig i 2020, men du skal regne med, at dette års Black Friday vil stå i Nvidias tegn hvad angår de bedste gaming bærbare.

(Image credit: amazon)

Vælg den rette processor

På processor-fronten er AMD dog til stede, og der er flere bærbare, hvor du får god værdi for pengene med en AMD Ryzen-processor - for eksempel Asus' ROG Zephyrus G.

Alle AMD's Ryzen processorer til bærbare er for tiden med fire kerner. Og selv om Intels processorer er de højst ydende, så får man dog en del for pengene hos AMD. Og vi venter stadigvæk på, at AMS's seneste Zen 2 arkitektur finder sin vej til de bærbare computere.

Hos Intels mobile processorer kan man vælge en hvilken som helst af de højt ydende CPU'er - i modsætning til de strøbesparende U og Y-serier.

Man får selvfølgelig mere ydelse med en seks kerne processor, men hvis vi får valget, vil vi hellere bruge vores penge på et ordentligt grafikkort.

Før vi helt går væk fra de forskellige processorer, så vil vi lige minde om, at man skal sørge for at parre valget af grafikkort med skærmen. Der er ikke meget sjov ved at have et billigt grafikkort sat til en 4K-skærm. Det får man kun frustrationer ud af.

Det er også en dårlig idé at parre en 1080p LCD-skærm med Nvidias fantastiske GeForce RTX 2080. Det er selvfølgelig åben for debat, idet der faktisk er en del bærbare, hvor man netop parrer Nvidias topmodel grafikkort med en 1080p skærm for at få en høj fps. Men man skal lige tænke over det.

(Image credit: Samsung)

Lagerplads og forbindelser

Så kommer vi til lagerpladsen. Det er rart med en hurtig M.2 SSD-disk til de hurtige spil, men når man ser på, hvor meget de moderne spil fylder, så er det lidt urealistisk at tro, at man kan gemme hele spil-biblioteket på en SSD-disk.

Så måske er det bedre at gå efter en 512GB disk, og så gemme de spil man ikke burger så ofte på en ekstern harddisk. Og med hensyn til det sidste, så er det perfekt med en USB-C port, når man vil overføre data fra en ekstern harddisk.

En anden grund til at kigge efter USB-C forbindelse er, at mange producenter bruger netop denne forbindelse til at forbinde eksterne enheder som gaming skærme.

Når det er sagt, så skal man da også lige nævne, at DisplayPort og HDMI (Når ellers der er tale om 2.0) er absolut brugbare forbindelser.

(Image credit: Future)

Hvor stor skal den være?

Størrelse er en anden vigtig ting. Gaming bærbare op til 15.6 tommer er til at tage under armen. Bare husk på, at jo tyndere den bærbare er, jo mere bliver ydelsen påvirket af varme. Se vore liste over de bedste 15 tommer bærbare for at få hjælp til at vælge den rette.

Dette er især aktuelt lige nu, da Nvidia med Max-Q mobile GPu-serien har givet producenterne mere mulighed for at indregne clockspeed. Clockspeed og ydelse varierer fra den ene bærbare til den anden - også selv om grafikkortet egentlig er det samme.

Større 17 tommer modeller har bedre køling og dermed bedre ydelse. Til gengæld er de ikke så nemme at have med på farten. Læs vores liste over de bedste 17 tommer bærbare.

Hvad angår batteriets levetid, er den gode nyhed, at mange gaming bærbare faktisk har gode batterier og en anstændigt lang levetid væk fra lysnettet. Med hvis batteritiden betyder meget, så hold øje med, hvilke batterier, maskinen kommer med.

Lav et budget

Til Black Friday regner vi med, at en gaming bærbar med Nvidia 1650 processor kommer til at placere sig omkring en minimum-pris på 5.000 kroner, mens 1660-modeller nok kommer til at koste en tusse mere. Vil man have fat i et rigtigt gaming-bæst, så starter man nok ved 10.000 kroner. Selv på Black Friday.

Men hvor i alverden skal du købe henne? Vores svar er naturligvis lige her på TechRadar. Vi har en veritabel hær af eksperter, der traver rundt på nettet hele tiden for at finde de allerbedste tilbud. Det gælder både op til Black Friday og på selve dagen, og du finder tilbuddene præsenteret let overskuelige lister

Så det er lidt af en "no brainer" at starte din søgning her.

