Benchmarks-tests for AMD Ryzen 3rd Generation lækket, viser imponerende ydelse

Vi vidste allerede, at AMD Ryzen 3rd Generation -processorer ville komme i tredje kvartal af 2019 , og der gik rygter om, at de vil blive officielt afsløret på Computex 2019 – men nu er benchmarks for to chips lækket før eventet.

Lækket blev spottet af Wccftech, og afslører en 12-kerne AMD Ryzen-processor på hele 5.0GHz med en 16-kerne chip med en clock-frekvens på 4.2GHz. Det lyder vildt nok i sig selv, men resultaterne i disse lækkede benchmarks er meget lovende.

16-kerne Ryzen 3000-chippen giver den meget dyrere Intel Core i9-7960X kamp til stregen og scorer 4,278 point mod Intels 3,163. Den eneste måde 7960X kan komme i nærheden af dette er via overclocking til 4.8GHz.

Da der er tale om et læk, skal det naturligvis tages med et gran salt. Men viser det sig at være sandt, vil AMD Ryzen 3rd Generation-processorerne ikke kun have en højere clockfrekvens men også op til 10% forbedring i forhold til IPC (instructions per clock). Dette skyldes meget ved den forbedrede effektivitet, som igen skyldes skiftet til 7nm-produktionen.

Færre kerner, højere hastighed

16-kerne Ryzen 3000-processoren er kraftig nok, men det ser ud til, at 12-kerne-chippen er mere interessant for de, som har behov for en kraftig enkeltkerneydelse.

Vi kender ikke baseydelsen på denne 12-kerne AMD Ryzen-processor, men det ser ud til at den kan køre i turbo-mode med op til 5.0GHz uden behov for overclocking. Matcher den samtidig de samme IPC-forbedringer som 16-kerne-chippen, kan den ende med at blive en af de bedste processorer til gaming.

Uanset hvad bliver vi klogere på AMD Ryzen 3rd Generation i næste uge under Computex 2019 . Vi vender tilbage, når vi ved noget mere.

Images credit: TechRadar