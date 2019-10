Er du på udkig efter en ny konsol? Vent til Black Friday

Leder du efter en god handel på en konsol, bør du lige vente lidt endnu.

Black Friday er rundt om hjørnet og plejer at byde på flere gode tilbud på netop gaming hardware. Sådan var det i hvert fald sidste år, og sådan bliver det nok også i år.

Som altid er Black Friday en mulighed for forhandlerne for at få solgt ældre enheder, især her hvor vi nærmer os endestationen for nogle af konsollerne, hvilket du som forbruger kan nyde godt af. Du kan derfor ende med at se de hidtil laveste priser på PS4, Xbox One S, eller Nintendo Switch nogensinde, ligesom konsolpakkerne nok vil indeholde endnu større AAA-titler efter et års nye spil til alle tre platforme.

Er det så nu du skal punge ud til en ny konsol? Her er et par grunde til hvorfor du bør være fristet.

(Image credit: TechRadar)

1. Konsoller er dyre

Konsoller er dyrt legetøj! Den nuværende konsolgeneration koster omkring 2.000 kroner for en ny PlayStation 4, Xbox One S eller Nintendo Switch. Dette er så de billigste modeller. Vil du have en PS4 Pro eller Xbox One X, skal du af med endnu flere penge, hvilket så også giver en flottere grafik.

Vi siger ikke, at konsollerne ikke er den fulde pris værd, men hvorfor give fuld pris, hvis du kan få rabat?

2. Størst rabat med sampakning

Selv uden Black Friday er sampakningerne generelt den billigste måde at få fingre i en ny konsol på. Det er meget normalt at få spil med i pakken, når du køber en konsol til normal pris – normalt en stor AAA-titel eller to mindre titler – ligesom du også kan få en ekstra controller eller lignende med. Her kan ligge en god besparelse.

Sony swings into style with Marvel's Spider-Man PS4 Pro bundle

3. Unikke designs og limited edition-konsoller

Der er noget særligt ved en limited edition. Konsolproducenterne laver engang imellem specielle udgaver af deres maskiner, som kun kan købes i en kort peroide. Vil du have en af disse særlige konsoller, som ingen af dine venner har, har du nu en god mulighed.

En af de mere imponerende vi har set, var sidste års Marvel’s Spider-Man PS4 Pro bundle, som var udstyret med et fedt rødt-og-hvid Spider-logo. Nitendo er også glade for limited edition-designs, såsom den brune og gule Pokemon Lets Go-pakke med Pikachu og Eevee på docken.

Så er der den helt særlige Gears5-udgave af Xbox One X, som udkom i september – med gråt kranie på selve konsollen og alle Gears of War-spillene med i pakken.

Som en sjov detalje kan i her kigge på de 10 værste special edition-konsoller nogensinde.

(Image credit: Microsoft)

4. Black Friday er et shopping-paradis

Det giver for forhandlerne god mening, at sætte priserne ned på deres varer under Black Friday, da det opfordrer folk til at købe mere, hvorfor de tjener det samme, som havde de solgt færre enheder til fuld pris – imens de samtidig får ryddet op på lageret.

Men med så mange mulige forhandlere, kan de store kæder få svært ved at vriste kunderne ud af kløerne på konkurrenterne. Black Friday er ganske enkelt årets største shopping-event, og finder du ikke hvad du søger i år, kan det godt ske, at du ikke ser et lignende tilbud før til Black Friday i 2020.