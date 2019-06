Anmeldelse: Jabra Elite 85h Trådløse Hovedtelefoner

Danske Jabra har godt styr på det med lydprodukter, i kraft af deres mangeårige forbindelse til høreapparatindustrien, og har allerede vist tænder i forhold til de helt trådløse ørepropper, som i særdeleshed er blevet populære takket være Apples AirPods .

Nu tager de så også kampen på med de støjreducerende hovedtelefoner, hvor Sony og Bose for tiden fører an med deres WH-1000XM3 og Bose QC35 og stiller med deres nye Elite 85h, som blev officielt afsløret og vist frem under årets CES-messe i Las Vegas.

(Image: © Mikael Hansen)

Jabra Elite 85h pris og tilgængelighed

Pris: 2.299 kroner

Jabra Elite 85h blev afsløret på CES 2019 og kom I butikkerne I maj 2019.

De er et par hundrede kroner billigere end WH-1000XM3 fra Sony og et par hundrede kroner dyrere end Bose QC35 . Jabra lægger sig hermed prismæssigt solidt midt i feltet blandt de bedste modeller på markedet.

Design

Smart foldefunktion til tænd/sluk

Fysiske knapper på højre kop

Knap til stemmeassister

Støv og vand-afvisende

Jabra Elite 85h er et sæt velkonstruerede hovedtelefoner, som trods sine temmelig store kopper er meget behagelige at have på. Med sine 296 gram ligger de i den tunge ende. Der er rigelig med polstring i bøjlen, og puderne på hver kop er tilpas tykke og bløde. Fordi de sidder lidt tæt om ørerne, kan de godt blive lidt varme over længere tid, men det er ikke decideret generende. Modsat modellerne fra Sony og Bose, er ydersiden beklædt med stof. Det giver et anderledes men dog nydeligt udseende.

Selve konstruktionen er solid og det er tydeligt, at Jabra har tænkt sig om, da de designede dem. De indvendige komponenter har fået en særlig nano-belægning og Jabra yder en to-årig garanti mod vand og støv.

Måden man tænder dem på er ret så genial. Hovedtelefonerne er ikke udstyret med en tænd/sluk-knap og tænder alene ved, at du folder dem ud fra deres sammenfoldede form. Når de foldes sammen igen, slukker de automatisk. Indbygget er desuden en sensor, som betyder, at musikken automatisk sættes på pause, når du eksempelvis hænger dem om halsen. Det er utrolig smart og med til at spare på strømmen.

(Image: © Mikael Hansen)

Jabra Elite 85h fås i tre farver - sort, blå og beige.

Du styrer musikken via knapper på den ene kop. Denne har også en knap til digitale stemmeassister - Siri, Alexa og Google Assistant. På den anden kop sidder en knap, som slår den indbyggede ANC til og fra. De ekstra knapper er meget små og lette at ”overse”, når man prøver at ramme dem, imens man har hovedtelefonerne på.

Under knapperne på højre kop finder du en AUX-indgang samt en USB-C-port til opladning. I det medfølgende etui, som er ganske stort, ligger et aux-kabel, en flyadapter og et ganske kort USB-C-kabel.

Ydelse

Udmærket støjdæmpning

Hear Through-indstilling

Digitale stemmeassistener

Fin lydkvalitet under opkald

Lidt tung lyd, der mangler detaljer mellemtone

Når man lancerer et sæt støjreducerende hovedtelefoner i samme prisklasse som vores førende favorit, må man også forvente, at denne vil blive målt direkte op imod samme. Og selvom det er svært at sætte tal på præcis hvor meget bedre eller ringere Elite 85h er til at dræbe støj end Sony WH-1000XM3, kan vi konstatere, at Sony stadig fører an. Har man ikke begge modeller foran sig og kan skifte frem og tilbage, vil man dog næppe bemærke det og vil højst sandsynligt i stedet være ganske tilfreds med Elite 85h. Jeg havde dem selv med på et par længere flyveture og følte, at de fint formåede at dræbe støj fra både flymotorer og grædende babyer.

Jabra Elite 85h taler naturligvis også sammen med Jabras egenudviklede Sound+-app. Herinde kan du slå funktionen ”SmartSound” til, hvorefter hovedtelefonerne tilpasser graden af støjreduktion til dine omgivelser. Det er en smart funktion, som eksempelvis gør det lettere at høre tale, hvis du får et opkald. Netop opkaldskvaliteten bør da også fremhæves som en positiv ting. Jeg har ofte fået at vide, når jeg har et Beoplay eller Sony-headset på, at lyden er hul og dårlig. Her havde hverken jeg eller modparten problemer med at høre, hvad der blev sagt.

Som de fleste nyere sæt ANC-hovedtelefoner er der også en indbygget Hear Through-indstilling. Denne er særlig praktisk, når du bevæger dig rundt i byen, eksempelvis på cykel, og har behov for at høre hvad der foregår omkring dig.

(Image: © Mikael Hansen)

Vi kommer naturligvis ikke uden om lydkvaliteten, når der afspilles musik, da dette oftest er hvad denne type hovedtelefoner bruges til. Her falder Jabra desværre lidt igennem, især hvis man som jeg, har lyttet til bedre sæt hovedtelefoner og ved hvordan min musik også kan lyde. I sin grundindstilling er lydprofilen i Jabra Elite 85h en anelse flad, hvorfor jeg hurtigt var inde i appen, for at justere på den indbyggede equalizer. Det hjalp noget, men jeg blev aldrig helt tilfreds.

Uanset hvilken af de 6 presets jeg vælger, savner jeg noget klarhed og detaljer i mellemtonen. Bassen kan der skrues rigeligt op for, men den bliver aldrig rigtig stram og ender i stedet med at gøre lyden mudret, hvilket også påvirker de højere toner. Ligesom med støjreduktionen vil de færreste nok bemærke dette og være fint tilfredse med lyden i Elite 85h, men har du muligheden, bør du prøve at lytte til Sonys 1000XM3 eller et andet dansk alternativ, Beoplay H9, hvorefter du bedre vil kunne forså hvilken forskel jeg taler om. Fordi Jabra Elite 85h koster det samme som Sonys bøffer, er dette desværre noget, der påvirker karakteren i negativ retning.

Batterilevetid

36 timers batterilevetid

5 timers batteri fra 15 minutters opladning

Slukker når du folder dem sammen

Jabra praler med imponerende 36 timers batterilevetid i deres Elite 85h. Dette er vel at mærke med ANC slået til – noget der normalt tærer gevaldigt på batteriet. I praksis er vi måske ikke helt oppe på 36 timer, men ligesom Sony når vi fint op omkring de 30 timer, hvilket er alt rigeligt til at krydse Atlanten og tage hjem igen uden behov for at bekymre sig om batteristanden. Her kan Bose slet ikke følge med.

Skulle du alligevel være ved at løbe tør, har Jabra naturligvis en indbygget quick charge-funktion, som giver dig hele 5 timer ved blot et kvarters opladning. Det skulle vi naturligvis prøve af, og kan konstatere, at de taler sandt.

(Image: © Mikael Hansen)

Endelig dom

Jabra Elite 85h er på mange områder et glimrende sæt støjdæmpende hovedtelefoner, der nok skal stjæle kunder fra både Bose og Sony. De er velkonstruerede, behagelige at have på, spiller ganske godt, har fin støjreduktion og en imponerende batterilevetid.

Når de så alligevel ikke får topkarakter, skyldes det, at de ikke helt når Sonys lydkvalitet eller samme grad af støjreducering. Havde prisen været lidt lavere, havde det været en anden snak, men fordi de stort set koster det samme som Sony WH-1000XM3, må vi også bedømme dem derefter.

Vil du have noget endnu billigere, kan du også fint overveje Bose QC35 II, som måske ikke har den bedste lydkvalitet, men til gengæld er kendt som en sand støjdræber.