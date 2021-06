De bedste bærbare projektorer 2021: Mini, håndholdte og on-the-go projektorer

Nogle af de mægtigste projektorer er også de mindste - her er vores udvalg af de bedste bærbare projektorer, der findes i dag. Dette er de allerbedste kompakte projektorer, der er ideelle til at transportere overalt.

Selvfølgelig er bærbare projektorer ikke den ideelle måde at se den seneste Christopher Nolan-film på, da du skal bruge en 4k- eller Ultra HD-skærm til det, men alle enhederne på denne liste er ideelle til folk, der ofte rejser i forbindelse med arbejde. Hvis du ofte besøger kunder og kolleger og skal holde præsentationer, kan du med de bedste bærbare projektorer hurtigt og nemt opsætte din præsentation på få minutter.

Det betyder, at du hurtigt og nemt kan holde præsentationer med dit eget udstyr - i stedet for at skulle rode rundt med kabler foran et publikum - og du kan nemt køre dem fra apps på din bærbare computer, tablet eller smartphone.

Når det er sagt, kan de også bruges til underholdning og giver dig en imponerende stor projektorskærm til hjemmebiografen, hvor du kan se film eller spille spil på. Bemærk dog den maksimale skærmstørrelse og opløsning, da disse specifikationer vil give dig en god idé om, hvordan indholdet vil se ud på væggen.



Har du brug for noget mindre dyrt? Se vores guide over de bedste billige projektorer (på engelsk)

ML750e fra Optoma er meget mere kraftfuld end PicoPix i lommestørrelse fra Phillips, men den er ikke helt så lille. Alligevel vejer den kun 380 g, der gør den nem at bære rundt på. Forskellene i størrelse mellem denne og PicoPix er ubetydelige i forhold til den kraft, du får: en lampe med 700 lumen, der gør det muligt at præsentere i rum, der ikke er helt mørklagte. Optoma ML750e er en af de bedste bærbare projektorer i verden takket være dens imponerende udvalg af porte. Den leveres med en MHL-klar HDMI-indgang, et USB 2.0-slot til thumbdrives, et universelt I/O-slot og et microSD-kortslot. ML550 håndterede vores 90-tommer testskærm på imponerende vis og toppede ved en størrelse på omkring 60 tommer. Du skal dog købe en dongle for at få Wi-Fi-adgang.

(Image credit: ViewSonic)

ViewSonic M1 er en alsidig og bærbar projektor takket være det gode udvalg af porte trods sin lille størrelse. Dette gør det nemt at tilslutte en lang række forskellige enheder. Dens lille design ser godt ud og gør det nemt at tage den med dig rundt. Prisen er heller ikke dårlig. Den lave opløsning betyder dog, at billedkvaliteten ikke er helt så god som hos nogle af konkurrenterne, og dens maksimale lysstyrke er lidt for lav, hvilket betyder, at billederne kan se udvasket ud, når de bruges i lyse omgivelser. Alligevel er det en god bærbar projektor, især til arbejdspræsentationer.

Hvis du er på udkig efter noget nyere, er ViewSonic M2 lige blevet lanceret i august.

(Image credit: ASUS)

Asus ZenBeam E1 er en smukt designet lommeprojektor, der er lille og let nok til at tage med dig, hvis du ofte holder præsentationer på farten - eller hvis du kan lide at se film på rejsen. På trods af sin lille størrelse kan den projicere billeder på op til 120 tommer, og den har et indbygget 6.000 mAh-batteri, der kan drive projektoren i op til 5 timer, hvilket gør den ret fleksibel, da du ikke behøver at bekymre dig om at finde en stikkontakt til at forsyne enheden med strøm. Som en ret fin detalje kan projektoren også fungere som en powerbank til andre mobile enheder. Asus ZenBeam E1 er ikke den mest kraftfulde bærbare projektor, men dens alsidighed, nemme opsætning og iøjnefaldende design giver den en plads på vores liste over de bedste projektorer til erhvervsbrug.

(Image credit: Future)

4. XGIMI Halo Den ultimative hjemmebiograf på farten Specifikationer Projektionssystem: Lampe Opløsning: Fuld HD / 1080 p Lysstyrke: 800 lumens (tilsluttet), 600 lumens (på batteri) Projektionsstørelse: 30-300 inches Video inputs: 1x HDMI 2.0, 1x USB 2.0 Dimensioner: 113.5 x 145 x 171.5mm Lyd: 10W (2x 5W) højtalere Grunde til at købe + God lysstyrke på batteri + Meget bærbar Grunde til at lade være - Svigt af software - Agressiv autofokus

XGIMI Halo er et godt bud på en bærbar projektor, der ikke giver afkald på billedkvalitet. Denne stilfulde, kompakte og dygtige projektor er nem at tage med på farten med indbyggede 5W-højttalere og 1080p / Fuld HD-opløsning, der giver både syn og lyd.

Du får 800 lumen maks. lysstyrke, når den er tilsluttet, men dette falder dog til 600 lumen, når den kører på batteri - fin til mørke, udendørs omgivelser, selvom du uden tvivl vil klare dig bedre med den førstnævnte indstilling. Uanset hvad er batterilevetiden lang nok til at se en film af gennemsnitlig længde (ingen Snyder Cut, desværre), og du behøver ikke at betale dyrt.

Nogle vil måske ikke være tilfredse med lysstyrken og billedet på Halo, især på grund af noget distraherende videostøj i mørke scener. I mellemtiden kan afslappede seere, der ønsker en projektor, som de kan poppe op derhjemme, i haven eller på campingturen, være lige så tilfredse med en mere overkommelig, lidt svagere løsning.

(Image credit: TechRadar)

Projektoren har omtrent samme størrelse og form som en cola-dåse, og den ligner mere et batteri til audiovisuelt udstyr end en komplet projektor. Men udseendet kan snyde. Kapsel II er meget kompetent, sin størrelse taget i betragtning. Den giver dig en 720p HD-opløsning og god lydafspilning.

I betragtning af den beskedne størrelse blev vi imidlertid overrasket over at finde en HDMI-indgang i fuld størrelse såvel som en USB-indgang og en USB-C-indgang til opladning. Dette giver dig mulighed for at oplade projektoren, mens du er tilsluttet en streaming-enhed som eksempelvis Roku Express eller Amazon Fire TV Stick.

Her kan du også gøre brug af 3.600 apps, som alle er integreret i Android TV smart platformen. På grund af nogle certificeringsvanskeligheder med Netflix, kan du imidlertid ikke få direkte adgang til verdens største tv-streamingtjeneste uden at oprette forbindelse til en ekstern enhed. Det er lidt ærgerligt.

Sådan vælger du din bærbare projektor Så hvad skal du kigge efter, når du køber den bedste bærbare projektor til dine behov? Til at begynde med skal du sikre dig, at den bærbare projektor har alle de tilslutningsmuligheder, du har brug for. De fleste bør have HDMI, så du kan tilslutte næsten enhver enhed til den, selvom nogle har en mini-HDMI-port, så du skal bruge et særligt kabel. I mellemtiden har andre bærbare projektorer en simpel USB-udgang, som gør det muligt at tilslutte bærbare computere og andre kompatible enheder til den. Nogle af de bedste bærbare projektorer tilbyder også trådløs tilslutning, hvilket gør det nemt at sende fra din smartphone eller tablet. De bedste bærbare projektorer har også batterier, hvilket gør dem nemme at placere for at opnå optimal billedkvalitet. Der er dog nogle, der stadig skal tilsluttes en strømforsyning, så husk det, når du vælger den bedste bærbare projektor til dine behov. Du bør også tjekke, om den bærbare projektor har indbyggede højttalere. Hvis den har det, betyder det, at det er en ting mindre at slæbe rundt med dig, men du skal ikke forvente biograflignende lydkvalitet fra disse små højttalere. Udover at opregne de bedste bærbare projektorer har vi også vores eget prissammenligningsværktøj, som også hjælper dig med at finde de bedste priser.

Hvad skal du kigge efter, når du køber en bærbar projektor? Det er vigtigt at vide, hvad man skal kigge efter, når man køber en projektor. Ved at overveje, hvordan du vil bruge den, får du den rigtige blanding af funktioner. Vi spurgte Luke Chen, senior business line manager hos Viewsonic Europe, en specialist i skærme og projektorer, om hans synspunkt. Først og fremmest skal du overveje, i hvilke situationer du vil bruge din projektor, og finde en, der passer til dine behov. Skal du tage din smartprojektor med på farten? Overvej, hvor godt projektoren opnår et bærbart design. Kommer den med et bærehåndtag? Eller kan den foldes sammen? Hvis din projektor skal stå på dit sofabord, skal du sørge for, at der står, at den har en "short throw". Tænk på holdbarheden, LED-teknologi undgår problemer med projektorlys, så smarte projektorer kan lyse i op til 30.000 timer. LED-lyskilder kører meget køligere end pærebaserede lyskilder (hvilket betyder mindre støj fra blæsere). "Lamp Free" er det, du skal kigge efter. Det betyder, at du ikke længere er afhængig af pærer, som skal udskiftes med tiden. De er også miljøvenlige. Lamp Free betyder, at der ikke er brug for en glaspære, hvilket betyder, at der ikke er brug for kviksølv. Noget andet at overveje er opløsning. Smartprojektorer er meget mindre end standardprojektorer, og derfor er opløsningen det første, der er vigtigt. For dem, der nyder at campere og bare ønsker en form for underholdning ved siden af lejrbålet, kan en lavere opløsning fungere. Miniprojektorer har det sværest med opløsningen. Men det er ikke alle smartprojektorer, der lider under dårlig opløsning. Der er nu 4K Smart LED projektorer på markedet. Hvis hjemmeunderholdning er din foretrukne anvendelse, skal du vælge 4K-opløsning. De smartprojektorer i den højeste ende vil kalde sig "True 4K"-projektorer. Apps - din projektor er kun lige så smart som de apps, der kører på den. Så det giver mening at have en app-butik aktiveret på din projektor. Er den projektor, du kigger på, udstyret med appstore-integration? For at kunne arbejde med apps, aktivere stemmekommandoer og streame film (alt sammen på samme tid) skal du kigge efter en smart projektor med rigeligt med processorer, hukommelse og lagerplads. De fleste smarte projektorer må gå på kompromis med lyden. Dette er den eneste måde at få alle komponenterne ind i en så lille størrelse. Hvis du ikke allerede har et førsteklasses lydsystem integreret i din hjemmebiograf, skal du vælge førsteklasses højttalere. Kort sagt, der findes ikke nogen projektor, der har alt.