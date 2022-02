Anmeldelse: Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition (2021)

Prisen for Signature Edition er for høj

Anmeldelsen på to minutter

Blandt Amazons nuværende ebogslæsere er den nye Kindle Paperwhite (2021) en mellemmodel, der har alt, hvad du behøver for at læse – og Kindle Paperwhite Signature Edition har bare lidt mere.

Kindle Paperwhite Signature Edition er i det væsentlige en omdøbt version af den tidligere Paperwhite-konfiguration med større lagerplads og med tilføjelsen af de førnævnte ekstrafunktionerateriale (trådløs opladning og en automatisk sensorskærmdæmper). Vi mener ikke, at bonustilføjelserne retfærdiggør Signature Editions væsentligt højere pris, men hvis nogen vil betale for flere funktioner, er det denne model, man skal vælge.

Signature Edition har samme design som standardmodellen Kindle Paperwhite 2021, som er den første opgradering af læseren siden 2018. Begge versioner har nogle åbenlyse forbedringer fra 2018-modellen, såsom mindre rammer omkring skærmen og en større 6,8 tommer skærm (op fra seks tommer på forgængeren).

Selvom 2021-læseren ikke har et drastisk anderledes visuelt design end forgængeren og bevarer E Ink-frontdisplayet og plastikbagsiden, hævder Amazon, at skærmen er 10 % lysere ved maksimal lysstyrke end 2018-modellen, selvom den bevarer det samme pixeltæthed på 300 pixels per tomme.

Kindle-fans vil være glade for tilføjelsen af nogle længe ventede Paperwhite-opgraderinger, herunder udskiftningen af mikro-USB med en USB-C-opladningsport. Batteritiden er også steget til 10 uger, ifølge Amazons, hvilket er væsentligt længere end de seks uger, vi fik med 2018 Paperwhite.

Kindle Paperwhite 2021 starter stadig med 8 GB lagerplads, hvilket er nok plads til masser af bøger og lidt ekstra medier. Hvis du vil have den større mulighed på 32 GB, skal du vælge Signature Edition.

Signature Edition er en forbedring af en læser, der er lidt billigere end den luksuriøse Kindle Oasis, og så har den trådløs opladning – en funktion som selv den dyrere model mangler.

Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition (2021) – pris och lanseringsdato

Kindle Paperwhite 2021 er stadig Amazons e-bogslæser i mellemsegmentet, og prismæssigt ligger den midt imellem Kindle og Kindle Oasis. Standardversionen af

Kindle Paperwhite har 8 GB lagerplads og et prisskilt på 149 euro hos Amazon (ca. 1.110 kr.), hvilket er lidt dyrere end forgængeren Kindle Paperwhite fra 2018.

Kindle Paperwhite Signature Edition er en lidt dyrere model og koster 189 euro hos Amazon (ca. 1.405 kr.). Modellen har dog flere ekstra funktioner såsom trådløs opladning og automatisk lysstyrkejustering.

Design och skærm

Den nye Kindle Paperwhite 2021 har ikke ændret sig meget fra sin forgænger, hvad angår udseende, da det stadig er en E Ink frontskærm og plastiksort kabinet. Det er stadig en flad tablet uden knapper, så du skal swipe og trykke for at navigere rundt på skærmen. Dette er godt for dem, der har tålmodighed til at modstå de langsomme overgange, når de vender en side, men det kan være irriterende for hurtigere læsere, der forsøger at komme igennem en rigtig "page turner".

Hvis du vil have knapper, skal du vælge Kindle Oasis, en dyrere model end Signature Edition. Men du skal vide, at Oasis ikke er blevet opdateret siden 2019, så den nye Signature Edition har opgraderinger, som dens dyrere søskende mangler (den tidligere nævnte trådløse opladning og en automatisk lysdæmper).

Nyt i 2021 Paperwhites er en USB-C-port i bunden, som erstatter den aldrende mikro-USB. Ved siden af porten er kontakten, som egentlig kun er i vejen, hvis du sætter læseren op (som når du ligesom os tager produktbilleder af den), så det er usandsynligt, at du ved et uheld kommer til at komme ind på den og slukke for din enhed.

Som tidligere nævnt har den nye Kindle Paperwhite 2021 en 6,8-tommer E Ink-skærm, som er mærkbart større end 6-tommers skærm på 2018 Paperwhite. Men forvent ikke, at 2021-skærmen bliver skarpere, da den stadig har den samme tæthed på 300 pixels per tomme.

Men tekst vises tydeligt på læseren. Paperwhites frontlys giver brugerne mulighed for at læse i mørke uden stærkt blåt lys. Læseren har også et justerbart varmt lys og en hvid-på-sort mørk tilstand, der er bedre for øjnene på dem, der læser i mørke omgivelser.

Paperwhite har en IPX8 vandtæt klassificering (men ingen støvbestandighed), hvilket betyder, at den kan nedsænkes i op til to meter vand i en time - nok til at redde den fra utilsigtet spild eller dyk i poolen, men lad den ikke ligge i vandet i alt for lang tid.

Læseoplevelse

Som de fleste ebogslæsere har Kindle Paperwhite 2021 en ikke-blank E Ink-skærm, der ligner papir. Det betyder, at det er nemmere for øjnene at læse på en Kindle end at læse bøger eller se medier på LCD- eller OLED-skærme på tablets. Paperwhite er også let at holde og ret let med 205 g (Signature Edition er kun lidt tungere med 208 g). Disse Paperwhites er kun lidt tungere end de fleste smartphones.

Paperwhite 2021 har Amazons Kindle-operativsystem og interface, med forenklet swipe-navigation og animation, når du bladrer. I modsætning til andre læsere, der har knapper til at komme rundt, vil du kun være i stand til at swipe, når du navigerer på en Paperwhite.

At være begrænset til at swipe kan være irriterende, hvis du er vant til forskellige ebogslæser-grænseflader. Selv Kindle smartphone-appen har forskellige berøringsknapper: Tryk på midten af skærmen, og du vil se menuen og navigationslinjen, når du læser på en telefon. Med Signature Edition skal du trykke på toppen af skærmen.

Paperwhite har også Amazons udvalg af læseværktøjer: du kan slå orddefinitioner op, synkronisere sider mellem Kindle-enheder og apps via Whispersync-funktionen og holde styr på tegn og udtryk med røntgen. Bemærk, at disse funktioner kun er tilgængelige for ereader-formater, selvom der er begrænsede valg af formater, størrelser og skrifttyper til andre filformater såsom PDF-filer.

Kindle Paperwhite Signature Edition har 32 GB lagerplads, men når operativsystemet og andre kernedata fylder, har du omkring 27 GB lagerplads. Alligevel fylder bøger normalt kun omkring 1 MB hver, så du kan forestille dig at gemme titusindvis af værker uden problemer. Vi downloadede hele vores Kindle-bibliotek og brugte ikke en eneste gigabyte (vi har ikke mange store filformater såsom lydbøger eller grafiske romaner).

Batterilevetid

Amazon hævder, at Kindle Paperwhite holder i op til 10 uger ved fuld opladning. Om det er rigtigt for dig afhænger af forskellige faktorer. Vores erfaring er, at vi var i stand til at bruge 4 % over en 24-timers periode ved at holde skærmen på maksimal lysstyrke, mens vi læste almindeligt. Under disse forhold ville batteriet ikke holde længere end omkring 3,5 uger uden opladning. Batterilevetiden kan også svinge afhængigt af andre faktorer, herunder længden af læsesessionerne.

Det er tilstrækkeligt at sige, at det er svært fuldt ud at verificere Amazons påstande, men at bruge energibesparende metoder som at holde lysstyrken lav og holde strømsparetilstanden aktiveret (aktiveret som standard) vil helt sikkert gøre, at batteriet holder længere.

Læseren indeholder et USB-C kabel i æsken, men ikke en oplader - den skal du selv sørge for. Den maksimale opladningshastighed på 9W er ikke så hurtig sammenlignet med andre enheder, men det er muligvis ikke nødvendigt at oplade hurtigere, da du kan oplade enheden fuldt ud på omkring 2,5 timer, ifølge Amazons skøn.

Eksklusivt for Signature Edition er trådløs opladning, som er kompatibel med alle Qi-opladere, men det er lidt besværligt at komme i gang. Vi kunne nogle gange oplade vores enhed på en opladningsplade, men andre gange kunne vi ikke få den i den rigtige position til at få trådløs opladning til at fungere.

Bør du købe Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition?

Køb den, hvis...

Du vil have en pænere ebogslæser med en mindre ramme

Paperwhite 2021-designet er et skridt op fra 2018-modellen med tyndere rammer og en større 6,8-tommer skærm. Den nye model ser også lidt skarpere ud.

Du vil have mere lagerplads på din e-bogslæser

Selvom du helt sikkert kunne gemme masser af bøger på 8 GB standard Kindle Paperwhite 2021, sikrer Signature Editions 32 GB lagerplads også nok plads til masser af lydbøger og grafiske romaner.

Du vil have flere premium ebogslæserfordele til en (relativt) lavere pris

Signature Edition har flere fordele såsom USB-C, trådløs opladning og en automatisk justering af skærmen, som ikke engang den dyrere Kindle Oasis har. Dette gør den til en mere attraktiv mulighed (hvis du ikke har brug for knapnavigation).

Køb den ikke, hvis...

Du vil gerne læse tegneserier (eller noget andet i farver) på din læser

E-Ink-skærme som på Signature Edition er monokrome, hvilket er godt for batterilevetiden, men ikke til medier, der fortjener at blive set i farver, som tegneserier. Hvis du kan lide farverige grafiske romaner og livlige tegneserier, så vælg en traditionel tablet som Amazon Fire HD 8 eller en billig iPad.

Du vil have en læser, der føles mere premium

Signature Edition har mindre rammer, men det er stadig den samme plastik æske og bagside. Hvis du vil have en premium-læser, så køb den dyrere Kindle Oasis (som har en mere raffineret metalramme).

Du vil have en ebogslæser, der er nemmere at holde i én hånd

Signature Edition har et symmetrisk design, der ser godt ud, men som kan være svært at bruge med én hånd. Hvis du kan lide at læse, mens du er på farten eller mens du laver mad, skal du vælge Kindle Oasis eller Kobo Libra H20, som begge har asymmetriske layouts, der gør dem nemmere at holde med én hånd.

Førts anmeldt februar 2022.