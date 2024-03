De Dyson 360 Vis Nav is zonder twijfel een van de meest nauwkeurige en krachtige robotstofzuigers ooit. Als er één robotstofzuiger is die even goed kan schoonmaken als de gemiddelde steelstofzuiger, dan is het deze. Verder is de obstakeldetectie indrukwekkend en weet hij uitstekend randen schoon te maken. Hij is echter niet perfect. De korte batterijduur, beperkte mapping van ruimtes en het gebrek aan een dweilfunctie zijn pijnpunten die je niet wil zien voor meer dan 1.000 euro.

Dyson 360 Vis Nav robotstofzuiger: review in een notendop

De Dyson 360 Vis Nav is momenteel de enige robotstofzuiger in het aanbod van Dyson. Volgens de productmanagers was de ontwikkeling van deze robotstofzuiger een uitgebreid proces dat meerdere jaren en enkele miljoenen euro's aan research & development heeft gekost.

Zelfs na één schoonmaakrondje wordt het duidelijk dat Dyson kosten noch moeite gespaard heeft. De Dyson 360 Vis Nav vermijdt nauwkeurig obstakels, rijdt probleemloos op dikke tapijten en verhoogt zijn zuigkracht automatisch zodat er geen vuiltje achterblijft. Ook gaat hij nauwgezet langs de zijkanten van de kamer en gebruikt hij een uitschuifbaar rubberen borsteltje zodat elk kruimeltje en stofje opgezogen wordt.

Voor deze review heeft de Dyson 360 Vis Nav enkele weken rondgereden in ons appartement en er zijn wel degelijk enkele minpunten. Zo kan hij alleen een kaart maken, inclusief kamerindeling en verboden zones, als hij vertrekt vanuit zijn basisstation. Als je hem bijgevolg wil gebruiken op meerdere verdiepingen, dan moet je kiezen welke verdieping hij in kaart moet brengen. Voor de andere verdiepingen moet je vertrouwen op de automatische modus.

De batterijduur is een ander werkpuntje. In de automatische modus kan de Dyson 360 Vis Nav gemiddeld 45 minuten stofzuigen en die schatting blijkt ook te kloppen. Als de Boost-modus vaker wordt geactiveerd, neemt dit natuurlijk af. Afhankelijk van hoe groot je woning is, zal de robotstofzuiger tussendoor in het laadstation stoppen om op te laden. Ook dit levert mogelijk problemen op bij grotere huizen met meerdere verdiepingen, aangezien je dan zelf de Dyson 360 Vis Nav naar het laadstation moet dragen.

(Image credit: Sharmishta Sarkar / TechRadar)

De app is verder gebruiksvriendelijk en geeft na elke stofzuigbeurt aan wat de vuilste gebieden waren aan de hand van een stofkaart. Ook die is accuraat, aangezien we merkten dat de Boost-modus altijd werd geactiveerd op de roodgekleurde gebieden, waar dus het meeste vuil lag. Je kan nauwkeurig kamerindelingen maken, verboden zones aangeven en schoonmaakbeurten per kamer starten. Op het kleine schermpje van de Dyson 360 Vis Nav kan je vervolgens duidelijk aflezen wat hij aan het doen is, wat het batterijpercentage is en wat de oorzaak van een foutmelding is, inclusief de oplossing.

Twee elementen die ontbreken tegenover andere robotstofzuigers van meer dan 1.000 euro zijn een schoonmaakstation en de mogelijkheid om te dweilen. Dat eerste vinden we niet erg, omdat het stofreservoir erg ruim is en makkelijk te verwijderen. Het feit dat hij niet kan dweilen, compenseert de Dyson 360 Vis Nav enigszins door te stofzuigen als geen ander. Dat maakt hem echter geen optie voor mensen die op zoek bent naar een robotstofzuiger die zowel kan stofzuigen als dweilen.

Dyson 360 Vis Nav review: prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar sinds begin 2024

Adviesprijs van 1.299 euro

Wie Dyson zegt, zegt meteen ook duur. Het merk staat niet bekend om zijn lage prijzen of budgetproducten. Dyson staat daarentegen bekend om zijn uitstekende kwaliteit waardoor de hoge prijzen vaak wel verantwoord zijn. Dat doet niets af van het feit dat 1.299 euro enorm veel geld is voor een robotstofzuiger.

De Dyson 360 Vis Nav mag dan wel beter stofzuigen dan de concurrentie, uitstekend obstakels vermijden en zelfs randen goed schoonmaken, maar 1.299 euro is en blijft duur. Het grootste gemis tegenover concurrenten in deze prijscategorie is een dweilfunctie. Zowel de Ecovacs Deebot X2 Omni (999 euro) als iRobot Roomba Combo j9+ (1.299 euro) kunnen ook dweilen en hebben een basisstation met stofzak om waterreservoir. We zijn op een punt gekomen dat mensen voor dit bedrag een robotstofzuiger verwachten die kan stofzuigen én dweilen. Dat maakt het lastig voor de Dyson 360 Vis Nav.

Toch kunnen we de Dyson 360 Vis Nav daardoor niet als "te duur" bestempelen. Hij is duur, maar daar krijg je kwaliteit voor terug. Dikkere tapijten zijn geen probleem, hij beweegt vlotjes langs dunne stoelpoten, heeft een klein display dat informatie weergeeft over de huidige status en hij stofzuigt gewoon beter dan gelijk welke concurrent. Als je een robotstofzuiger wil die zo goed schoonmaakt dat je zelf (bijna) nooit meer moet stofzuigen, dan is dat de Dyson 360 Vis Nav.

Prijs-kwaliteit score: 3/5

Dyson 360 Vis Nav robotstofzuiger: specs

Swipe to scroll horizontally Zuigkracht: 65 AW (ongeveer 3.380 Pa) Stofreservoir: 0,57 liter Hoogste geluidsniveau: 78 dB in Boost-modus Batterijduur: Gemiddeld 45 minuten in auto modus Oplaadtijd: 2,5 uur Afmetingen: 97 mm (hoogte) x 330 mm (lengte) x 345 mm (breedte) Gewicht: 4,5 kg

Dyson 360 Vis Nav review: design

(Image credit: Sharmishta Sarkar / TechRadar)

D-vormig ontwerp gaat goed langs randen

Geen draaiende borsteltjes die vuil wegschieten

Brede schoonmaakborstel die grondig reinigt

Zodra je de Dyson 360 Vis Nav ziet, kun je meteen zien dat het een Dyson is. Het blauwe ontwerp met rode accenten en het iconische stofreservoir maken meteen duidelijk dat je een Dyson-product hebt gekocht.

De Dyson 360 Vis Nav is specifiek ontworpen om goed langs randen schoon te maken. Door het D-vormige ontwerp met rechte voorkant met uitschuifbare rubberen borsteltje weet hij elk vuiltje langs de randen op te zuigen. Hoewel dit ontwerp er in theorie voor zorgt dat de Dyson 360 Vis Nav ook grondig hoeken kan schoonmaken, is dat in de praktijk niet zo. Als je echt in hoeken wil schoonmaken, zal je dat nog steeds zelf moeten doen.

Het ontwerp met langwerpige rolborstel aan de voorzijde is handiger dan robotstofzuigers met ronddraaiende borsteltjes. Die hebben namelijk de gewoonte om vuil door de kamer heen te schieten. De langwerpige borstel is vervolgens geschikt voor alle vloertypes, van harde vloeren tot tapijt. In ons appartement is uitsluitend harde vloer aanwezig en in de woonkamer ligt een relatief dun hoogpolig tapijt. Gewoonlijk is dat de aartsvijand van de gemiddelde robotstofzuiger, maar de Dyson 360 Vis Nav reed erover alsof het niets was en wist het zelfs grondig schoon te maken met de borstel. Daar is tot nu toe geen enkele andere robotstofzuiger in geslaagd.

(Image credit: Dyson)

Bovenaan de Dyson 360 Vis Nav zien we een kleine cirkelvormige bobbel met daarin een heleboel sensoren en lampjes. Deze 360°-graden camera zorgt voor de navigatie en obstakeldetectie, maar je kan zelf niet door deze camera kijken. Sommige robotstofzuigers, zoals de Ecovacs Deebot Omni X1, laten je via de app meekijken via de camera, terwijl andere, zoals de iRobot Roomba Combo j9+, foto's nemen om obstakels aan te geven. Deze mogelijkheden krijg je bij Dyson niet. Wel handig is dat de Dyson 360 Vis Nav zijn lampjes automatisch aanzet als het te donker is.

Bovenaan zie je nog een klein schermpje dat verschillende doeleinden heeft. Enerzijds weergeeft dit info over de actuele status van de Dyson 360 Vis Nav en anderzijds is het een bedieningspaneel. Tijdens een schoonmaakronde kan je bijvoorbeeld zien hoe lang hij al bezig is en in welke modus hij staat. Zo is er een afzonderlijke animatie die aangeeft dat hij de randen van de kamer schoonmaakt. Verder toont hij hier foutmeldingen en instructies om ze op te lossen. Die zie je trouwens ook gewoon in de app, maar we vonden het toch handig om de volledige probleemoplossing op de robotstofzuiger zelf te zien met stap-voor-stap-instructies. Een touchscreen is het echter niet. Het schermpje kan je indrukken aan elke zijkant en het weet welke zijkant ingedrukt wordt. Zo kan je vanaf het scherm een schoonmaakronde starten in de auto, boost, snelle en stille modus door op de bijbehorende zijkant te drukken.

(Image credit: Sharmishta Sarkar / TechRadar)

Gewoonlijk zouden we het gebrek aan een schoonmaakstation afkraken bij een robotstofzuiger van deze prijs. Toch is dat bij de Dyson 360 Vis Nav niet zo. het stofreservoir is erg ruim (0,57 liter) en heeft een handig kliksysteem dat duidelijk gebaseerd is op het kliksysteem van Dyson-steelstofzuigers. Schuif de grote rode knop achteraan naar rechts, zoals de pijl aangeeft, om het reservoir los te maken, klik de onderkant los en al het stof valt netjes in de vuilnisbak. Op deze manier hoef je ook geen stofzakken aan te schaffen.

Ten slotte heeft Dyson ervoor gezorgd dat elk onderdeel eenvoudig verwijderd kan worden. Zo kregen we één keer de melding dat er mogelijk een verstopping was en op het schermpje zagen we hoe we elk onderdeel waar het probleem kon zitten, konden verwijderen. Van de borstel tot de filter, elk onderdeel kan je snel losmaken en opnieuw op zijn plaats bevestigen.

Design score: 4,5/5

Dyson 360 Vis Nav robotstofzuiger review: schoonmaakprestaties

(Image credit: Sharmishta Sarkar / TechRadar)

Sterke zuigkracht

Uitstekende obstakeldetectie

Heeft soms problemen met trappen

Er zijn weinig robotstofzuigers die in de buurt komen van de zuigkracht van de Dyson 360 Vis Nav. Hij heeft namelijk een vermogen van 65 AW en motor die 110.000 tpm kan halen. Dat zijn cijfers waar concurrenten vaak alleen maar van kunnen dromen.

Er zijn in totaal vier modi: Auto, Boost, Stil en Snel. We raden aan om hem altijd in de automodus te laten staan, aangezien hij dan zelf bepaalt of hij de zuigkracht moet verhogen op plaatsen met meer vuil. In deze modus voert hij ook altijd edge cleaning uit, waarbij hij zorgvuldig met de rubberen borstel langs de randen van de kamer en grote meubelstukken gaat. Dit natuurlijk niet helemaal perfect en afhankelijk van je woning kunnen er enkele randjes gemist worden, maar er is geen enkele andere stofzuiger die zo nauwkeurig randen kan schoonmaken als de Dyson 360 Vis Nav.

De Boost-stand van de Dyson 360 Vis Nav komt overeen met de gemiddelde steelstofzuiger en weet zelfs elk stofje uit hoogpolige tapijten op te zuigen. Het is daarentegen niet de bedoeling dat je volledige schoonmaakbeurten in Boost-modus uitvoert, want dan keert hij na ongeveer een kwartiertje al terug naar het oplaadstation. Aangezien de Dyson 360 Vis Nav in automodus ook de zuigkracht van de Boost-modus kan activeren als hij hardnekkig vuil opmerkt, is het ook niet echt nodig om de Boost-modus handmatig in te schakelen.

In de standaardmodus is de Dyson 360 Vis Nav niet bepaald stiller of luider dan concurrenten. Hij haalt dan ongeveer 64 dB en in de Boost-modus wordt dat 78 dB. Er is ook een stille modus van 55 dB en hoewel dat wel degelijk stiller is, zal je alsnog het volume van je tv luider moeten zetten.

(Image credit: Sharmishta Sarkar / TechRadar)

De navigatie en obstakeldetectie zijn beide uitstekend... zolang je maar één verdieping hebt waarop je de Dyson 360 Vis Nav wil gebruiken. Zoals je hierboven al kort kon lezen, kan hij alleen een ruimte in kaart brengen als hij vanuit zijn basisstation vertrekt. Je kan ook alleen schoonmaakbeurten per kamer opstarten als hij vanuit zijn station vertrekt. Andere robotstofzuigers kunnen bijna altijd meerdere verdiepingen in kaart brengen en zijn niet beperkt door de positie van hun oplaad/schoonmaakstation. Dat maakt de Dyson 360 Vis Nav minder geschikt voor huishoudens die één robotstofzuiger voor meerdere verdiepingen willen gebruiken.

Toen we de Dyson 360 Vis Nav onze bovenverdieping (ongeveer 40m²) in kaart lieten brengen, heeft hij ongeveer een halfuurtje rondgereden. Daarna werd er een kaart in de app getoond en die klopte exact met de ruimte. Op de kaart konden we ruimtes indelen en verboden zones aangeven. Bij een schoonmaakbeurt in één ruimte hield de robotstofzuiger zich nauwgezet aan die ruimte. Hij reed ook netjes rond de verboden zone waarin onze gatenplant met luchtwortels stond. Als je de Dyson 360 Vis Nav naar een ruimte stuurt die ver verwijderd is van het oplaadstation, heeft hij soms een minuutje nodig om zich te oriënteren, maar uiteindelijk raakt hij altijd op zijn bestemming.

(Image credit: Sharmishta Sarkar / TechRadar)

De obstakeldetectie is bijna te goed om waar te zijn en werkt gelukkig ook als de robotstofzuiger niet vanuit zijn oplaadstation vertrekt. Andere robotstofzuigers reden vaak tegen ons droogrekje en stoelpoten, maar de Dyson 360 Vis Nav wist elk obstakel netjes te omzeilen en botste vrijwel nooit. De 360°-camera doet dus duidelijk goed zijn werk, ook tijdens de allereerste schoonmaakronde in een nieuwe ruimte. Dyson benadrukt wel dat je kleine kabels en dergelijke van de vloer moet halen. Zolang je dat doet, kan er vrijwel niets misgaan.

Ten slotte moeten we één specifiek probleem afzonderlijk vermelden. Ons appartement heeft twee verdiepingen en het basisstation van de Dyson 360 Vis Nav stond op de bovenverdieping. Hoewel die verdieping in kaart was gebracht, had de stofzuiger problemen met de open ruimte langs onze trap. Hoewel hij zichzelf (gelukkig) nooit van de trap heeft gegooid, kregen we tijdens bijna elke schoonmaakronde op de bovenverdieping een melding dat er iets mis was met de klifsensoren. Op de benedenverdieping verscheen deze melding nooit, dus het heeft wel degelijk iets te maken met onze trap. De oplossing was uiteindelijk de trap aanduiden als verboden zone zodat de Dyson 360 Vis Nav niet in de buurt van de rand kwam, maar dit soort probleem zou eigenlijk niet mogen voorkomen bij een robotstofzuiger in deze prijsklasse.

Schoonmaakprestaties score: 4/5

Dyson 360 Vis Nav robotstofzuiger review: app

Overzichtelijke app

Gebruiksvriendelijk

Stofkaart is niet enorm nuttig

Een robotstofzuiger heeft natuurlijk een app en in dit geval is dat de MyDyson-app. Dit is dezelfde app voor de luchtreinigingsproducten van Dyson, waardoor al je Dyson-producten netjes in dezelfde app staan. Sommige fabrikanten stoppen zodanig veel functies in hun robotstofzuigers dat de app verwarrend kan worden, maar Dyson houdt het bij de basis en dat creëert een enorm gebruiksvriendelijke, overzichtelijke ervaring binnen de app.

De set-up is eenvoudig en het schermpje op de Dyson 360 Vis Nav zelf geeft je ook de nodige instructies. Na enkele minuten was de robotstofzuiger klaar en verbonden met ons wifinetwerk. Daarna bracht hij de ruimte in kaart en konden we zelf kamers benoemen, grenzen van kamers aangeven, verboden zones aanduiden en meer. Zodra dit gebeurd is, kan je schoonmaakroutines instellen per weekdag en per kamer, waarbij je ook kan aangeven in welke modus er schoongemaakt moet worden. Natuurlijk kan je ook handmatig een schoonmaakbeurt opstarten

(Image credit: Dyson)

Na elke schoonmaakbeurt wordt er een stofkaart gemaakt. Hier kan je zien waar de Dyson 360 Vis Nav heeft schoongemaakt en hoe vuil de ruimte was. Als hij een kaart heeft van die verdieping, wordt de stofkaart duidelijk binnen de grenzen van elke ruimte aangegeven. Heeft hij geen kaart van de ruimte, dan krijg je een ietwat rommelige kaart waarop je de vorm van de kamers nog ongeveer kan onderscheiden. Hier worden eveneens mogelijke foutmeldingen aangegeven met hun locatie. Op die manier kan je bij een terugkerende foutmelding bijvoorbeeld een verboden zone instellen.

We vonden de stofkaart echter niet enorm nuttig, want uiteindelijk maakte het ons niet uit waar het meeste vuil lag. Het draait erom dat dat vuil er nu niet meer ligt en als het stofreservoir vol zit, krijg je toch automatisch een melding in de app. Iets dat we misten, was een functie om de huidige voortgang van de Dyson 360 Vis Nav te zien. Voor hij begint aan een schoonmaakronde geeft hij de geschatte duur aan, maar je kan niet waar hij zich precies bevindt. Zo konden we in de app zien dat de keuken werd schoongemaakt, maar wisten we niet of de eetkamer of woonkamer al volledig schoon waren.

App score: 4,5/5

Dyson 360 Vis Nav robotstofzuiger review: batterij

Ongeveer 45 minuten in automodus

Volledig opladen duurt 2 uur en 45 minuten.

Kan slechts 15 minuten in Boost-modus stofzuigen

Iets wat beter mag, is de batterijduur. Dyson vermeldt een maximale batterijduur van 65 minuten en tijdens onze testen kwamen we uit op een gemiddelde van 45 minuten in automodus. Uiteindelijk hangt dit af van hoe vaak de Dyson Vis Nav 360 de Boost-modus activeert en als dit helemaal niet gebeurt, kom je inderdaad in de buurt van die 65 minuten.

Hoewel dit zeker niet rampzalig is, verwacht je meer voor 1.299 euro. Dit is namelijk voldoende voor een ruimte van ongeveer 45m², zoals één verdieping van ons appartement. Bij de geschatte schoonmaakduur gaf de Dyson 360 Vis Nav aan dat hij zelfs één keer zou terugkeren om zijn batterij op te laden, maar dat bleek uiteindelijk nooit nodig te zijn. Dat laatste verzacht de pijn gelukkig wat, aangezien de robotstofzuiger weet waar hij is gestopt en vanop dat punt verder gaat wanneer de batterij voldoende is opgeladen.

Alles hangt uiteindelijk af van de Boost-modus en hoe vaak die geactiveerd wordt. In die modus houdt de batterij het namelijk maar 15 minuten vol en dat toont aan hoe hoog het energieverbruik. We raden dus (nogmaals) aan om geen volledige schoonmaakbeurten in die modus uit te voeren en te vertrouwen op de automodus.

Batterij score: 3,5/5

Moet je de Dyson 360 Vis Nav kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Stofzuigt als geen ander, maar kan niet dweilen. 3 / 5 Ontwerp Herkenbaar, praktisch ontwerp. 4,5 / 5 Schoonmaakprestaties Geschikt voor elk type vloer, maakt randen goed schoon, maar kan slechts één verdieping in kaart brengen. 4 / 5 App Gebruiksvriendelijke, overzichtelijke app. 4,5 / 5 Batterij Gemiddelde batterijduur is niet wat je wil voor deze prijs. 3,5 / 5

Koop hem als...

Je nooit meer zelf wil stofzuigen Door het ontwerp dat grondig randen kan schoonmaken en de hoge zuigkracht, kan je oude steelstofzuiger met pensioen.

Je veel tapijt hebt Zelfs hoogpolige tapijten zijn geen probleem voor de Dyson 360 Vis Nav.

Je een gebruiksvriendelijke robotstofzuiger wil Veel fabrikanten voegen allerlei functies toe die hun robotstofzuigers complex maken, maar Dyson houdt het bij de basis.

Koop hem niet als...

Je op je geld moet letten Hij mag dan stofzuigen als de beste, maar 1.299 euro is en blijft enorm veel geld.

Je robotstofzuiger ook moet dweilen Het gebrek aan een dweilfunctie op dit prijspunt kunnen we niet over het hoofd zien.