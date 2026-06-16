"Geen nieuwe app, maar een nieuwe manier van navigeren": Sonos-app krijgt eindelijk broodnodig update

Sonos heeft een reeks nieuwe wijzigingen in de Sonos-app aangekondigd. Je kunt de nieuwe versie deze week als bèta uitproberen. In een bericht op Reddit zegt Tom Conrad, CEO van Sonos, dat zijn team na “honderden uren" onderzoek bij gebruikers veel irritaties en knelpunten heeft geïdentificeerd. “We hebben veel geleerd over wat mensen tegenhoudt, wat verwarrend is als je nieuw bent met het systeem, en wat je vertraagt als je gewoon het volume wilt aanpassen.”

Als reactie hierop brengt Sonos veel wijzigingen aan in de app, waaronder de manier waarop je het volume harder en zachter zet. Het bericht heeft tot nu toe veel positieve reacties opgeleverd, waaronder de reactie van Daveintausend: “Nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar ik kijk uit naar een betere volumebediening.”

Wat verandert er in de Sonos-app?

Deze week verschijnt er een nieuwe bètaversie, met ingrijpende wijzigingen aan de interface. Zoals Conrad het verwoordde: "Wat steeds weer naar voren kwam, was dit: veel problemen kwamen voort uit eigen patronen die we hadden ontwikkeld en die de app moeilijker maakten dan nodig was. Stapels en stapels en nog eens stapels inhoudskaarten. Swipebewegingen om de richting te wijzigen. Sluitvakjes waar elke andere app op je telefoon een terugknop zou hebben. Aangepaste interface-elementen die nooit helemaal aanvoelden als onderdeel van iOS of Android."

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Het plan is om dat allemaal te veranderen, en Conrad heeft drie belangrijke gebieden benadrukt: betere navigatie met tabbladen, een “totaal nieuwe” volume-interface en meer controle over hoe je afspeellijsten worden weergegeven.

Hij belooft ook “tientallen kleinere verbeteringen overal”, waaronder swipen om te verwijderen in afspeellijsten, nieuwe weergaven op de iPad en een vernieuwing van het Now Playing-menu.

De hoofdinterface wordt verdeeld in drie tabbladen: Home, Systeem en Zoeken, die worden vormgegeven in een stijl die past bij het besturingssysteem van je telefoon, en die de "verborgen" gebaren en inhoudskaarten vervangen.

En de volumeregeling krijgt een "kernmechanisme" dat gemakkelijker te bedienen en nauwkeurig in te stellen is, knoppen om omhoog en omlaag te tikken als je dat prettig vindt, en een nieuwe manier om het volume te synchroniseren tussen verschillende kamers.

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De wijzigingen worden nog niet in de app uitgerold en zijn zelfs niet verplicht in de bètaversie van deze week. Als je de nieuwe bèta installeert, kun je de wijzigingen bekijken door "Enable Improved Navigation" in de instellingen te activeren. Ook na de bèta blijft dit (voorlopig) een opt-in-systeem.

Het bètaprogramma is tot slot hier beschikbaar en iedereen kan zich aanmelden. Houd er rekening mee dat het gebruik van bètasoftware altijd het risico op bugs of andere problemen met zich meebrengt.