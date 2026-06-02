"Het is tijd voor een inhaalslag": Sonos-speakers missen belangrijke functie voor thuisbioscopen

Sonos biedt al meer dan tien jaar de mogelijkheid om draadloze achterspeakers aan zijn soundbars toe te voegen, waarmee je een klein surround-soundsysteem kan maken. Maar deze set-up is niet veel veranderd van de oude Playbar naar de Sonos Arc Ultra: je kunt de soundbar nog steeds gebruiken met twee achterspeakers en één of twee subwoofers.

Al jaren vragen Sonos-fans om deze opties uit te breiden met de mogelijkheid om de draadloze speakers te gebruiken als echte linker- en rechtervoorkanalen. Op die manier kom je dichter in de buurt bij volwaardige cinematische audio.

De frustratie heeft met de breedte te maken: premium soundbars zoals de Arc Ultra hebben schuine drivers, waardoor het geluid veel breder klinkt dan de soundbar zelf. De meerwaarde van virtuele breedte neemt echter af in vergelijking met de werkelijke breedte van speakers aan de zijkanten van je tv, zoals in een vijfkanaals surround-soundsysteem met losse speakers. We kregen onlangs nog een herinnering van een Dolby-manager over hoe belangrijk breedte is bij de weergave van Dolby Atmos.

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De eenvoud van Sonos is een van de redenen waarom het merk zo populair is. In vergelijking met de installatie van een bedraad systeem met losse componenten, is de set-up van een Sonos-soundbar met een sub en/of achterspeakers een fluitje van een cent. Het geluidsprofiel van Sonos valt daarnaast bij velen in de smaak. Toch begint het gebrek aan innovatie in de beschikbare set-ups vervelend te worden.

Stel je voor dat je een Sonos Beam via HDMI op je tv hebt aangesloten, die Dolby Atmos-geluid ontvangt en dit vervolgens streamt naar twee Sonos Era 300 speakers, links en rechts van je tv. Dit zou een echt breed geluid moeten produceren, vooral omdat de Era 300 het geluid naar links, rechts en voren kan sturen. De Beam is hier het middenkanaal voor heldere dialogen, en de Era 300 speakers zijn de zijkanalen en hoogtekanalen. Verder kan je dit nog uitbreiden met draadloze achterluidsprekers.

Grote tv's (65 inch en meer) zijn daarnaast in opmars. Je hebt daarom een geluidssysteem nodig dat bij dit formaat past, zodat het niet voelt alsof het geluid gevangen zit binnen de randen van je tv-scherm. In theorie kunnen we dit oplossen met langere soundbars, maar ik weet niet of veel mensen daar echt op zitten te wachten.

Sonos bevond zich in de perfecte positie om hiervan te profiteren, maar Sony was hen te slim af met de Sony Bravia Theatre Trio, een draadloos LCR-systeem (links, centraal, rechts) dat min of meer precies de opstelling is die ik hierboven beschreef, maar dan met Sony-speakers.

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De technologie is er al

(Image credit: Peter Hoffmann)

Wat trouwe Sonos-fans vooral dwarszit, is dat de technologie hiervoor al bestaat en in de speakers zit. Er is zelfs een hele subreddit gewijd aan een app van derden genaamd Sonosequencr. De ontwikkelaar maakt duidelijk dat ze de speakers niet eens hacken om dit mogelijk te maken: ze maken gebruik van technologie die al aanwezig is, maar die Sonos (nog) niet heeft geactiveerd.

Sonosequencr heeft wel beperkingen. Het grootste nadeel is dat je Trueplay niet kunt gebruiken om het geluid te kalibreren op basis van de kamer. In sommige gevallen is het daarom wellicht beter om bij een normale Sonos-opstelling te blijven, vooral als je een kleinere ruimte hebt. In sommige grote ruimtes is de toevoeging van echte speakers misschien een betere optie. Sonos zou deze app in theorie ook op elk moment kunnen slopen.

Er waren geruchten dat Sonos van plan was om dit soort opstellingen mogelijk te maken met hun geschrapte streamingbox als een soort van hub. De technologie waar Sonosequencr gebruik van maakt, is mogelijk een overblijfsel hiervan. Een potentiële reden waarom deze functie niet in de Sonos-app zit is dat de app lang geplaagd werd door allerlei problemen. De prioriteit lag wellicht bij het oplossen van die problemen, evenals de lancering van de Sonos Play.

Misschien staat Sonos op het punt een nieuwe wereld van flexibiliteit voor thuisbioscopen te lanceren. Toen we CEO Tom Conrad interviewden, vroegen we hem naar Dolby Atmos FlexConnect en de mogelijkheden om luidsprekers flexibel te plaatsen. Hij antwoordde als volgt: "We zijn geïnteresseerd in dat hele gebied, het hele domein van: Hoe krijg je de bits van de bron naar de luidsprekers? Hoe plaats je de luidsprekers in een 3D-ruimte? En hoe render je het geluid? We blijven werken aan onze roadmap."

Toen we vroegen wat het standpunt van Sonos is in het hele verhaal van tv-fabrikanten die eigen draadloze audiotechnologie ontwikkelen en daarmee Sonos buitenspel zetten, zei Conrad: "Wij zijn de pionier in het draadloos verspreiden van audio in de woonkamer, en we zullen de komende kwartalen onze eigen plannen hebben om dat verder te ontwikkelen."

Het lijkt erop dat Sonos dit jaar iets in petto heeft voor thuisbioscopen en ik hoop dat de mogelijkheid om linker- en rechterspeakers in te stellen daarbij hoort. Dat Sony er als eerste mee kwam, zag niemand aankomen, maar Sonos heeft hier een onverwacht voordeel in handen: hun overeenkomstige set-up is goedkoper. De Sony Bravia Theatre Trio kost 1999 euro, terwijl de Sonos-setup die qua Dolby Atmos het dichtst in de buurt komt, bestaat uit een Beam (2e gen.) en twee Era 300-speakers. Daarvoor betaal je nu iets meer dan 1.000 euro afhankelijk van de lopende acties.