"Beter dan een soundbar": we konden Sony's nieuwe trio Dolby Atmos-speakers al beluisteren

Sony heeft zojuist de Bravia Theatre Trio aangekondigd, een nieuw draadloos Dolby Atmos-systeem ergens tussenin een volwaardig surround-systeem en een soundbar zit. Het is speciaal ontworpen voor grote tv's, zodat het geluidsbeeld breder is dan de tv zelf. Het zal daarentegen ook aantrekkelijk zijn voor iedereen die een meer gescheiden geluid wil ten opzichte van een soundbar. Dit kan ook worden uitgebreid tot een volledige draadloze surround-opstelling,

We hebben geluidssysteem al in actie mogen horen, waarover verderop meer. Laten we eerst de basisprincipes doornemen. De Sony Bravia Theatre Trio bestaat, zoals de naam al doet vermoeden, uit drie draadloze luidsprekers in één pakket. Soms wordt dit ook wel een "LCR-systeem" genoemd, wat verwijst naar het Linkse, Centrale en Rechtse geluidskanaal.

Er is een centerspeaker die lijkt op een kleine soundbar en die via HDMI eARC op de tv wordt aangesloten. Daarnaast zijn er linker- en rechterspeakers die eruitzien als kleine balkjes met een plat gedeelte aan de achterkant, zodat ze aan de muur kunnen worden bevestigd.

De centerspeaker heeft twee woofers en een tweeter, terwijl elk van de zijspeakers een woofer, naar voren gerichte tweeter en naar boven gerichte driver bevat. Dit laatste zorgt voor een betere weergave van Dolby Atmos-hoogtekanalen.

In de basis is dit een 3.0.2-kanaals systeem, hoewel Sony aangeeft dat het systeem grotendeels is gebouwd rond virtualisatie van meer geavanceerde configuraties. Deze set-up met drie speakers kan blijkbaar 24 virtuele kanalen simuleren.

Sony heeft hun virtualisatietechnologie in de Bravia Theatre Trio verbeterd, waaronder een herziening van de werking van die virtuele kanalen: ze zijn nu niet alleen ontworpen om de plaatsing van een uitgebreidere set-up na te bootsen, maar ook om de "indirecte geluidsbronnen" van een bioscoopzaal na te bootsen, inclusief weerkaatsingen van het geluid via de muren.

Om het systeem hierbij zo goed mogelijk te laten werken, wordt er een USB-C-microfoon meegeleverd die je kunt gebruiken voor de kalibratie. Sluit hem gewoon aan op je telefoon of tablet, start de Sony-app en volg de instructies. Deze basisopstelling met drie luidsprekers kan daarnaast worden uitgebreid met extra achterluidsprekers of subwoofer.

Je hebt twee keuzes voor de subwoofer: de nieuwe Sub 8 is een middenklasser, terwijl de Sub 9 een joekel van een sub. Hij ziet er ook uit als twee Sub 8 speakers die aan elkaar zijn geplakt. Hoewel Sony de specificaties niet heeft bevestigd, zou het ons niet verbazen als dat gewoon zo is.

Je hebt verder twee keuzes voor de achterluidsprekers: de bestaande Bravia Rear 8 of de nieuwe Bravia Rear 9, wat min of meer dezelfde speakers zijn als de linker- en rechterspeakers (woofer, tweeter en hoogtekanaal).

Hieronder vind je de prijzen van het basispakket met drie speakers en de extra speakers die je hieraan kan toevoegen.

Swipe to scroll horizontally Product Prijs Bravia Theatre Trio 1.999 euro Bravia Rear 9 (2-pack) 799 euro Bravia Rear 8 (2-pack) 399 euro Bravia Sub 9 999 euro Bravia Sub 8 699 euro

De strijd met Sonos

Dit soort configuratie iets is waar Sonos-gebruikers al jaren om vragen. Aangezien Sonos zich volledig richt op draadloze luidsprekers die je kan integreren met hun soundbars, hebben gebruikers gevraagd om de mogelijkheid om aparte linker- en rechter frontspeakers te gebruiken. Er is zelfs een app van derden die dit mogelijk maakt (SonoSequencr).

De Bravia Theatre Trio biedt op zijn beurt ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS:X (Sonos mist DTS) en biedt HDMI-passthrough (4K/120Hz), waardoor je geen HDMI-poort verliest.

Mocht Sonos uiteindelijk iets gelijkaardigs mogelijk maken, dan zou die set-up zomaar goedkoper kunnen zijn. Je kunt bijvoorbeeld een Sonos Beam Gen 2 (als centerkanaal) en twee Sonos Era 300 speakers kopen voor iets meer dan 1.000 euro, terwijl het Sony-systeem bijna twee keer zoveel kost.

De volledige ervaring

We hebben tijdens het evenement van Sony niet alleen de Bravia Theatre Trio kunnen beluisteren, maar ook de complete set-up, aangevuld met twee Rear 9 speakers en twee Subs 9. De subs stonden wel iets te dicht bij elkaar voor een gelijkmatige basweergave.

Deze opstelling bevat 7.2.4 echte kanalen, maar Sony kon niet bevestigen hoeveel virtuele kanalen er worden toegevoegd. Ze zeiden wel dat je 24 virtuele kanalen krijgt, ongeacht het aantal fysieke speakers.

Allereerst bekeken we het grote optreden in Sinners. Wat meteen opviel, was dat het systeem een ​​krachtig en warm geluid produceert, wat perfect past bij het drumwerk. De gitaren klonken dan weer solide en elektrisch.

We waren echter niet zo onder de indruk van de scheiding van de verschillende elementen in de mix, ondanks de Dolby Atmos-ondersteuning. Met name de zang klonk minder prominent dan we hadden verwacht, zeker voor een systeem met een aparte centerspeaker.

Bij een scène met geweerschoten in No Time to Die kregen de surround- en positioneringseffecten de kans om echt te schitteren. De achtereffecten waren solide, maar vooral de zijwaartse effecten waren indrukwekkend, aangezien er geen fysieke zijspeakers waren.

Daarnaast vonden we de manier waarop het geluid van voren, via de zijkanten naar achteren bewoog bijzonder sterk. Het voelde alsof het geluid soepel bewoog van begin tot eind en niet van voor naar achter sprong.

Deze demo vertoonde ook dezelfde schijnbare zwakte met de zang, waarbij de dialogen zacht en een beetje wazig klonken, ook tijdens stillere momenten. Zelfs sommige middenfrequenties leken niet zo krachtig als gehoopt.

De laatste demo was de eerste racescène in Ready Player One. Het systeem produceerde hier een hoop geluid en spektakel om ons heen... maar we vonden dat er een lichte onscherpte in de fijne details zat. De zeer plotse geluiden klonken niet zo dramatisch als ze zouden moeten zijn, waardoor hun impact te wensen overliet.

Dat laatste werd versterkt door het feit dat we in alle drie de demo's merkten dat het geluid en de beelden niet helemaal synchroon liepen. Dit is helemaal niet ongebruikelijk bij HDMI eARC-systemen, maar normaal gesproken merken we het niet zo sterk als hier.

We moeten het Bravia Theatre Trio zelf nog grondig testen en dit is dan ook geen volwaardige review. In dit vroege stadium zijn we nog verdeeld: we vinden het concept en ontwerp goed, maar de prestaties lijken de hoge prijs niet meteen te verantwoorden.