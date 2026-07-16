Loewe lanceert premium OLED TV met "individueel gekalibreerde panelen" en aanpasbaar design
Pure luxe
Het Duitse luxemerk Loewe heeft hun "meest persoonlijke Smart OLED TV tot nu toe" onthuld: de Loewe Antares. De tv heeft een modulair ontwerp waarmee je hem volledig naar je eigen smaak kan aanpassen.
De Antares is voorzien van verwisselbare aluminium panelen in verschillende kleuren stof. Ook kan hij op verschillende manieren geïnstalleerd worden. Zo zijn er een universele tafelstandaard, diverse vloerstandaards (waaronder een gemotoriseerde) en verschillende opties voor wandmontage. De tafelstandaard is draaibaar en heeft drie hoogteposities.
De tv is uitgerust met Loewe's Invisible Sound-luidsprekersysteem en dit kan verder uitgebreid worden. Zo kun je de Loewe Soundbar Antares toevoegen, een 80W-soundbar met frontspeakers die speciaal voor deze tv's is ontworpen. Er kan ook nog een subwoofer toegevoegd worden.
Je kunt je Antares ook samenstellen met andere Loewe-audioproducten, zoals de multi.room-versterker, de Klang-subwoofer, het We.BOOST draadloze surround sound-systeem en de we.BOOST-centerspeaker. De tv kan daarnaast zelf als centerspeaker werken in het draadloze surroundsysteem.
Loewe Antares: belangrijkste functies en prijs
Elke Antares heeft een 4K OLED-paneel dat volgens Loewe "individueel is gekalibreerd voordat het de fabriek verlaat". Loewe is een van de weinige bedrijven die onbewerkte OLED-panelen van LG Display ontvangt en ze zelf afwerkt. Het bedrijf bevestigde dat het hier om een OLED EX-paneel met Double Rate Driving-technologie gaat. Dit zou dus hetzelfde paneel moeten zijn als in de LG C6, maar dan met een andere kalibratie.
De tv ondersteunt zowel Dolby Vision IQ als HDR10+ Adaptive. Het besturingssysteem is een aangepaste versie van Vidaa OS en bevat alle nodige streaming-technologieën zoals AirPlay, Miracast en Matter.
Gamers komen ook aan hun trekken dankzij HDMI 2.1-poorten met 4K/144Hz-ondersteuning, VRR en een speciale gamemodus met lage latentie. De Antares is verder verkrijgbaar in uiteenlopende formaten van 42 inch tot 65 inch. De XXL-formaten waar veel Chinese merken mee uitpakken, krijg je hier niet.
Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer.
De prijzen zijn niet mild, wat geen verrassing is voor Loewe. Hieronder zie je wat elk formaat kost. De Antares-soundbar, die perfect past bij deze tv, kost ten slotte 300 euro.
- 42 inch: 2.500 euro
- 48 inch: 2.800 euro
- 55 inch: 3.100 euro
- 65 inch: 4.000 euro
Bram is de hoofdredacteur van TechRadar Benelux en is al jarenlang een trouwe Android-gebruiker. Hij schrijft met plezier over alles wat met consumententechnologie te maken heeft. Na het werk vind je hem gewoonlijk voor zijn Nintendo Switch 2, al dan niet met een glas rosé erbij.