"Precies de juiste balans": Sonos Roam vs Play vs Move

Sonos' line-up van volledig draadloze speakers (met ingebouwde batterijen en Bluetooth-ondersteuning) bestond voor een lange tijd alleen uit de Roam- en Move-modellen. Beide modellen hebben ook een tweede versie gekregen: de Roam 2 en de Move 2.

Beide modellen zijn uitstekende opties voor mensen die op zoek zijn naar een Bluetooth-speaker, maar ook dezelfde soort audiokwaliteit zoeken die ze bij hun bedrade Sonos-speakers krijgen. Daarnaast beschikken de Bluetooth-speakers van Sonos tegelijkertijd ook nog over Wi-Fi-ondersteuning, waardoor je ze ook gewoon aan je Sonos-multiroom-setup kan toevoegen wanneer je ze gewoon thuis gebruikt.

De Roam en Move (en Roam 2 en Move 2) waren dus sowieso al erg interessante draadloze opties voor Sonos-gebruikers. Toch voelde het voor mij wel altijd alsof er een tussenoptie miste. Dat dacht Sonos zelf ook, want in maart van dit jaar lanceerde het bedrijf de nieuwe Sonos Play. Die naam komt je misschien bekend voor als je ook nog oudere bedrade Sonos-speakers hebt liggen, maar deze nieuwe Play heeft in principe niets met de oude Play-modellen te maken, maar is toegevoegd als die tussenoptie binnen de line-up van draadloze speakers met Bluetooth.

De Sonos Play is misschien niet de krachtigste Sonos-speaker en ook niet de meest draagbare, maar zijn positie tussen de Roam- en Move-modellen maakt hem misschien wel de meest interessante optie voor de meeste mensen... voor mij in ieder geval wel.

Nadat mijn collega de Sonos Play uitgebreid getest heeft voor onze review, kon ik een tijdje aan de slag met deze speaker om hem te vergelijken met mijn Roam 2 en de originele Move. Ik heb de drie verschillende modellen naast elkaar gezet om te kijken welke speaker voor de meeste mensen nu het beste totaalpakket weet te bieden. Hieronder lees je de resultaten.

De Roam was nooit echt genoeg

Laten we maar beginnen met het kleinste model van de drie: de Roam. Dit is natuurlijk wel duidelijk het model dat je het gemakkelijkst overal mee naartoe kan nemen. Het is een enorm compacte speaker, maar dat merk je ook aan zijn geluid.

De Roam (2) is voor mij een prima optie om bijvoorbeeld in de badkamer een muziekje op te zetten, maar het volume gaat niet heel hoog en een wat grotere ruimte vult hij niet bepaald met een indrukwekkend geluid.

Hoewel de Roam 2 top klinkt voor een speaker van zijn formaat, klinken speakers van zijn formaat gewoon nooit écht helemaal top. De soundstage is redelijk beperkt. De extra Wi-Fi-functionaliteit (en het feit dat je hem dus aan kan sluiten op je bestaande Sonos-multiroom-systeem) is een leuke toevoeging voor een Bluetooth-speaker van dit formaat, maar tegelijkertijd voelt de Roam 2 nooit echt als een volwaardige Sonos-speaker.

Op dit punt zou ik dan ook eerder een paar tientjes besparen en voor een JBL Flip 7 of zelfs de JBL Grip kiezen als ik toch nog een extra draagbare speaker zocht. De Roam 2 klinkt misschien wel iets gedetailleerder dan die modellen, maar de JBL-speakers klinken in de meeste situaties nog steeds prima en zeker in situaties waar je een compacte Bluetooth-speaker gebruikt, is extra volume waarschijnlijk in dit geval iets nuttiger.

Wil je extra volume én een gedetailleerd, nog voller geluid? Dan is nu de Sonos Play een uitstekende upgrade, terwijl je voorheen bij Sonos alleen nog maar kon upgraden naar de gigantische Move (2).

De Move is niet heel praktisch

Ik had voor deze vergelijking helaas geen Move 2 tot mijn beschikking, dus ik moest het doen met de originele Move. Het is dus ook wel het benoemen waard dat de Move 2 toch nog wel redelijk wat upgrades heeft ten opzichte van de originele Move, ook al is dat van buiten niet echt te zien.

Er zijn wel wat kleine designveranderingen, maar de grootste veranderingen zie je niet. De Move 2 heeft een flink geüpgradede batterijduur (van 10 uur op de Move naar 24 uur op de Move 2) en er is extra tweeter aanwezig, waarmee het nieuwe model een stereogeluid kan produceren.

De Move 2 biedt vooral een iets ruimtelijker, voller en helderder geluid ten opzichte van zijn voorganger. Onder de juiste omstandigheden kan dit dus ook zeker nog een interessante upgrade zijn ten opzichte van de andere Bluetooth-speakers binnen de line-up (daarover straks meer), maar ik ga hier vooral in op de grootste verschillen tussen de drie types die Sonos aanbiedt en de originele Move heeft nog steeds grotendeels dezelfde voordelen (en nadelen) ten opzichte van de kleinere Bluetooth-speakers van het merk.

Het grootste voordeel van de Move is natuurlijk dus dat hij nog voller klinkt. Het verschil met de Roam (2) is echt gigantisch, maar zelfs in vergelijking met de Play weet hij nog een iets "grootser" geluid te bieden. Dit zorgt er simpelweg voor dat de grootste speaker logischerwijs ook het meest geschikt is voor grote ruimtes en bijvoorbeeld feestjes in de tuin.

Het grootste nadeel van de Move-modellen is toch wel duidelijk het grote, zware design. Het is nogal een lomp apparaat om ergens mee naartoe te nemen. Het design biedt wel een soort ingebouwde handgreep, maar met een gewicht van 3 kg is dit niet een speaker die ik persoonlijk graag meesjouw in mijn hand of zelfs een rugzak.

Het is nog steeds wel fijn om hem in en rondom je huis draadloos te kunnen gebruiken en dus gemakkelijk te kunnen verplaatsen, maar daar houdt het voor mij toch wel op.

De Play biedt precies de juiste balans

Oké, dus de Roam blijft het meest compact en de Move blijft het krachtigste geluid leveren, maar toch vind ik de Play nu overduidelijk de beste optie uit de line-up.

Hij past nog steeds redelijk gemakkelijk in een rugzak en het gewicht van 1,3 kg is ook veel acceptabeler dan de 3 kg van de Move. Tegelijkertijd is hij groot genoeg om een impactvol geluid te leveren en klein genoeg om dat impactvolle geluid ook echt onderweg mee te willen nemen.

Het geluid komt aardig in de buurt van dat van de Move (het verschil is veel kleiner dan het verschil tussen de Roam en de Play) en zeker voor binnenshuis en onderweg levert de Play een meer dan krachtig genoeg geluid.

Combineer dit krachtige geluid met de oplaadstandaard die hier, net als bij de Move-modellen, wordt meegeleverd (maar niet bij de Roam-modellen), en je krijgt een speaker die wel als een volwaardig onderdeel van je Sonos-setup voelt wanneer je hem thuis gebruikt.

Het komt er dus op neer dat dit model voor mij, en ik denk voor de meeste mensen, gewoon de gulden middenweg biedt. Bij de Roam en de Move voelt het eigenlijk alsof je in sommige situaties ook de ander nog nodig hebt. Bij de Play voelt het (in de meeste gevallen) alsof dit de enige draadloze Sonos-speaker is die je nodig hebt.

Belangrijke overwegingen

Natuurlijk zijn er altijd nog wel redenen om toch voor de Roam 2 of Move 2 te kiezen. Die speakers zijn niet ineens compleet overbodig, maar ik denk gewoon dat de Play voor de meeste mensen nu de meest voor de hand liggende optie zal zijn.

Hoewel ik dus persoonlijk niet zo snel meer in een Roam 2 zou investeren, blijft dat wel een interessante optie voor mensen die een compacte speaker zoeken die een wat gedetailleerder geluid levert dan vergelijkbare speakers, en vooral als ze binnenshuis in een wat kleinere ruimte luisteren.

Daarnaast blijft de Move-serie dus een uitstekende optie als je gewoon een krachtige, handige speaker zoekt voor in en rondom huis. Ik zou hem niet gauw op een tripje naar het buitenland meenemen, maar een tripje naar de achtertuin is natuurlijk geen probleem. Ook dan is een draadloze speaker toch wel handig, plus Bluetooth-ondersteuning voor als je net buiten het bereik van je Wi-Fi-netwerk zit.

Natuurlijk zijn de verschillende prijzen ook iets om rekening mee te houden. De Roam 2 vind je momenteel voor 149 euro op Sonos' eigen website, de Play voor 349 euro en de Move 2 voor 399 euro. Bij andere retailers kan je in alle drie de gevallen meestal een paar tientjes van die prijzen afhalen.

De Roam 2 is veruit de goedkoopste optie, al is hij wel nog vrij prijzig ten opzichte van vergelijkbare speakers van andere merken. De Play en Move 2 zitten momenteel verrassend dicht bij elkaar qua prijs. Daardoor voelt de Play momenteel misschien niet als de beste deal. Het is echter ook de nieuwste speaker en er zullen ongetwijfeld nog wel wat leuke kortingen voorbij komen naarmate hij wat langer op de markt is.

Het is denk ik vooral belangrijk dat je bepaalt waar je de speaker vooral voor wil gebruiken. Je kan nu namelijk denken: "Oh, maar voor 50 euro meer heb ik een krachtiger geluid". Maar ga je dan de Move 2 ook echt meenemen voor je picknick in het bos?