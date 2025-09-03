JBL onthult nieuwe 'Grip' Bluetooth-speaker met IP68-certificering en valbestendig design

Als we kritisch kijken naar de line-up van Bluetooth-speakers van JBL, dan is het aan de ene kant wel duidelijk dat de JBL Flip 7 een zeer indrukwekkende draagbare speaker is (en zeker de eerste plaats verdient in onze koopgids van de beste Bluetooth-speakers), maar er is altijd binnen deze line-up ook wel een soort gat geweest tussen de Flip en bijvoorbeeld de JBL Go 4 en JBL Clip 5. Dat is niet alleen het geval als we simpelweg naar het formaat van de speakers kijken, maar ook naar de prijzen en audiokwaliteit.

Daarom zijn we erg blij om deze JBL Grip te zien als een nieuwe toevoeging. Het lijkt erop dat JBL naar zijn line-up heeft gekeken en dacht: "We hebben producten rond de 50 en 70 euro zitten en rond de 150 euro. Kunnen we hier nog iets tussenvoegen met een prijs van ongeveer 100 euro?"

De JBL Grip is die speaker die op die plek binnen de line-up past. Met een adviesprijs van 99,99 euro is dit een directe concurrent voor de Ultimate Ears Wonderboom 4 die dan weer meer het formaat van een mok heeft.

Hoe zit het nou met de afmetingen van de Grip? JBL geeft aan dat de Grip geïnspireerd is door de afmetingen van blikje drinken. Dat betekent dus dat hij vrij compact en makkelijk vast te houden is.

(Image credit: JBL)

Wat heeft de nieuwste JBL-speaker allemaal te bieden?

De Grip beschikt over JBL's 'Pro Sound'-audiotuning, een "levendige 16W-output" en 'AI Sound Boost' voor een extra krachtig basgeluid zonder vervorming. Dat laatste kennen we ook van de Flip 7 en Charge 6.

Je kan twee van deze speakers aan elkaar koppelen voor een stereogeluid of nog meer speakers met elkaar verbinden met Auracast. Er zit ook een lusje aan de speaker, waarmee je hem gemakkelijk aan bijvoorbeeld een rugzak of fiets kan hangen. Verder heeft de compacte speaker een IP68-certificering voor stof- en waterbestendigheid (tot 1,5 meter diep voor 30 minuten) en maakt zijn stevige bouwkwaliteit hem ook redelijk valbestendig.

De speaker biedt standaard een batterijduur tot 12 uur, maar met 'Playtime Boost' geactiveerd komt daar nog eens twee uur bij. Dat is meer dan lang genoeg voor een speaker van dit formaat.

(Image credit: JBL)

Er is ook nog een ander uniek element aanwezig op de Grip en dat is een pilvormige lichtstrip achterop de speaker. Je kan hiervan de kleur aanpassen via de JBL Portable-app.

De JBL Grip is nu verkrijgbaar bij JBL en verschillende externe retailers voor een adviesprijs van 99,99 euro. De speaker is beschikbaar in zeven verschillende kleuren: zwart, wit, paars, rood, blauw, camo en roze.