Geen fan van de Sonos-app? Verschillende mensen hebben met AI interessante alternatieven gecreëerd

De huidige Sonos-app is nog steeds niet bij alle gebruikers even populair. Nadat een grote verandering in 2024 vrijwel alle gebruikers opzadelde met bugs en missende features, en fixes in 2025 maar een deel van de problemen aanpakten, is het dus niet zo vreemd dat sommige eigenaars van Sonos-producten op zoek zijn gegaan naar alternatieven voor deze app.

Een belangrijke update voor de Sonos-app in maart loste wel veel van de problemen op en de nieuwe CEO van het bedrijf, Tom Conrad, heeft ook uitgelegd wat er precies mis is gegaan. Toch is de huidige staat van de app voor sommige gebruikers nog steeds niet goed genoeg. Sommige mensen willen dan ook hun eigen alternatieven maken, omdat ze bijvoorbeeld bepaalde functies willen verbeteren of gewoon een leuk idee hadden voor een specifieke tool.

Met de kracht van 'vibe coding' (of gewoon normaal programmeerwerk in sommige gevallen) zijn er ineens allerlei verschillende apps en tools voor Sonos-producten gecreëerd. Sommige van deze opties zien er ook wel erg handig en leuk uit.

Het artikel gaat hieronder verder.

"Zelfgemaakte" Sonos-apps

Sommige Sonos-apps die door gebruikers (of AI) zijn ontwikkeld, zijn vrij simpel en vooral bedoeld voor erg specifieke functies. Zo heeft Reddit-gebruiker u/AdrianTubbly Hello Atmos gemaakt. Deze app scant je Spotify-afspeellijst om te zien welke nummers beschikbaar zijn in Dolby Atmos via Apple Music. Zo kan je snel een Apple Music-afspeellijst in elkaar zetten voor die nummers met ruimtelijke audio en deze vervolgens afspelen via de Sonos-app. Hiervoor moet je natuurlijk ook wel een Apple Music-abonnement hebben.

Andere apps bieden vooral op visueel vlak een andere ervaring. Zo zorgt Sonoshaus van u/chatMueller ervoor dat de Sonos-app er als een vintage stereo-ontvanger uitziet. De bedenker geeft zelf wel eerlijk aan dat het er een beetje als 'AI-slop' uitziet, maar het is toch een leuk alternatief voor het bedienen van je speakers. Het verandert verder niets aan hoe de app werkt, maar het lijkt nu gewoon iets meer op ouderwetse fysieke bediening van audioapparatuur.

Er zijn ook een aantal apps die echt als vervanging voor de Sonos-app dienen. Een gebruiker genaamd u/SenseChoice7969 heeft Claude Code gebruikt om een app genaamd Arc Controller te maken. Deze app geeft je toegang tot een heleboel functies voor Sonos' high-end soundbar. Je kan hiermee bijvoorbeeld geluidsprofielen met specifieke combinaties van volume, EQ en subwoofergebruik samenstellen, waardoor je al deze elementen met één druk op de knop tegelijk kan aanpassen of op specifieke momenten kan laten aanpassen.

De gebruiker gaf ook aan nog meer functies te hadden kunnen toegevoegd, maar deze persoon had "alleen snelle toegang nodig tot de instellingen die ik echt verander". Nu zegt deze gebruiker "nooit meer de Sonos-app [te] openen, behalve als ik een software-update toepas".

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Voor macOS-gebruikers heeft u/UnTraditional_Speed een Sonos controller in elkaar gezet die je speakers en afspeelopties kan beheren via je computer. Deze app lijkt overigens niet het gevolg van vibe coding te zijn (aan de hand van wat de maker erover heeft gezegd), maar toch wilden we de app hier benoemen. Deze app biedt ondersteuning voor verschillende talen, een donkere modus en accentkleuren. Daarnaast werkt hij ook met verschillende muziekbronnen.

De Sonos-app wordt gelukkig wel weer steeds beter, maar aangezien het schijnbaar toch vrij gemakkelijk is om aan de hand van je eigen voorkeuren, met behulp van AI, een alternatief te creëren, zullen we waarschijnlijk nog veel meer "zelfgemaakte" versies van de app voorbij zien komen.

Misschien kan Sonos ook wel wat leren van sommige van de bovengenoemde apps en misschien wat inspiratie opdoen voor verbeteringen voor zijn eigen software.

We verwachten niet dat veel mensen de officiële app zullen inruilen voor deze bovengenoemde tools. De meeste van deze apps zijn beschikbaar via Github en dat betekent dat je er zelf voor moet zorgen dat ze soepel draaien op je computer en daar zal niet iedereen zich in willen verdiepen. Als je dat geen probleem vindt, kan het wel interessant zijn om eens wat alternatieven uit te proberen.

Vibe coding is, net als elk soort gebruik van generatieve AI, niet zonder gevaar. Verschillende onderzoeken suggereren dat de kwaliteit van apps die door middel van vibe coding zijn ontwikkeld, vrij laag is. Daarnaast wordt deze praktijk ook beschuldigd van het "vermoorden" van open-source software. Bovendien zijn er ook veel meldingen van dit soort apps die grote veiligheidsproblemen hebben. Je moet dus zeker goed opletten met dit soort apps, maar als er nou eenmaal bepaalde functies missen in een standaard app die wel belangrijk zijn voor jou, dan kan vibe coding wel een handige optie zijn.