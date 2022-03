Windows 11 krijgt snellere rechtsklikmenu’s

Windows 11 heeft enkele gebruikers al een geruime tijd gehinderd met een traag werkend rechtsklikmenu, een probleem dat Microsoft heeft erkend. In een nieuwe previewversie van het besturingssysteem wordt dit verbeterd.

Versie 22572 van Windows 11 is vorige week uitgebracht. Deze introduceerde een grote hoeveelheid aan fixes en verbeteringen, inclusief een oplossing voor de bug die het trage rechtsklikmenu veroorzaakt. Het menu verschijnt als je met je rechtermuisknop op het venster of een map klikt in Windows Verkenner. Hier geeft het menu je snelle toegang tot enkele belangrijke functies.

Windows Latest heeft opgemerkt dat Jen Gentleman, een softwareontwikkelaar van Microsoft, hierover uitleg heeft gegeven op Reddit. Een tester merkte dat het menu sneller aanvoelde in de nieuwste previewversie van Windows 11. Gentleman meldt: “We hebben wat werk gedaan met deze versie om het contextmenu te verbeteren. Het is goed om te horen dat het sneller werkt.”

Een andere Reddit-gebruiker is het opgevallen dat de verbeteringen van het menu staan genoemd in de omschrijving van de nieuwe update.

Voorheen hebben enkele Windows 11-gebruikers geklaagd over het feit dat het enkele seconden kon duren voordat het menu in beeld kwam. Nu lijkt het erop dat Microsoft de vertraging heeft opgelost.

Analyse: beter laat dan nooit

Het is goed om te zien dat Microsoft dit probleem heeft aangepakt, vooral omdat het een frustrerende ervaring is geweest voor enkele gebruikers. Al had het wel iets eerder gemogen, aangezien deze vertraging al bekend is sinds de lancering van Windows 11.

De fix lijkt voor de meeste mensen te werken, maar dat is gebaseerd op anekdotisch bewijs. Het lijkt erop dat de prestaties van Windows 11 grote stappen vooruit maken. Een andere Reddit-gebruiker claimt dat "de ontwikkelaarsversies over het algemeen een stuk sneller werken dan de officiële releases" en dat "22H2 geweldig gaat zijn".

Windows 11 22H2 verschijnt in de tweede helft van 2022. Deze update zal verschillende verbeteringen brengen naar het besturingssysteem, zoals de mogelijkheid om apps op de taakbalk te slepen om een snelkoppeling te maken. Daarnaast krijgen we de langverwachte ondersteuning van Android-apps, een functie die op dit moment in beperkte mate te testen is.