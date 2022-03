Windows 11 22H2-update ‘Sun Valley 2’: alles wat we weten

Sinds de lancering in november van 2021 is Microsoft hard aan het werk om de volgende grote upgrade van Windows 11 uit te brengen. De aankomende update met de codenaam ‘Sun Valley 2’ verschijnt hoogstwaarschijnlijk later dit jaar.

In februari is er ook een flinke update verschenen voor het besturingssysteem. Hier zagen we de terugkeer van Windows Media Player en een preview van Android-apps in de Microsoft Store. Een andere update, die op dit moment in de testfase zet, brengt verbeteringen naar de “Openen met…”-functie en meer.

Het bedrijf probeert belangrijke features op een hoger tempo uit te brengen, als je het vergelijkt met de eerste zes maanden van Windows 10. Mogelijk zien we Sun Valley 2 binnenkort al verschijnen.

Langzamerhand krijgen we een concreet beeld van wat de update ons gaat brengen. In dit artikel staat alles wat we weten over de eerste grote Windwos 11-upgrade.

In het kort

Wat is het? De eerste grote update van Windows 11

De eerste grote update van Windows 11 Wanneer verschijnt het? Waarschijnlijk in de tweede helft van 2022

Waarschijnlijk in de tweede helft van 2022 Wat gaat het kosten? Het wordt een gratis update voor alle Windows 11-gebruikers

Windows 11 22H2 ‘Sun Valley’ releasedatum

Op dit moment is er geen bevestigde releasedatum van de aankomende update. Microsoft brengt één grote Windows 11-update per jaar uit, in tegenstelling tot twee grote opfrisbeurten per jaar bij Windows 10.

Er is al een tal aan verbeteringen te vinden in het Windows Insider-programma, waarmee gebruikers nieuwe functies kunnen testen. Het lijkt erop dat Microsoft al deze nieuwe features wil combineren en in één totaalpakket gaat uitbrengen met de 22H2-update.

Het besturingssysteem verscheen in november van 2021 en het werd aangekondigd in juni. De laatstgenoemde maand zou een goed moment zijn om een grote upgrade uit te brengen.

Mogelijk verwijst de naam van de update naar het releaseschema, als je kijkt naar de patronen van Microsoft. Het getal 22 lijkt op het jaar 2022 te wijzen, terwijl met ‘H2’ wellicht de tweede helft van het jaar wordt bedoeld. In dat geval verschijnt de update ergens tussen juli en december. Mogelijk in de zomer nog, maar het is ook een optie dat de update op de eerste verjaardag van het besturingssysteem verschijnt.

Windows 11 22H2 ‘Sun Valley 2’-speculatie

Na maanden aan speculatie heeft Microsoft de ‘22H2’-naam onthuld in een recente update.

De codenaam voor deze update is ‘Sun Valley 2’, maar dat is hoogstwaarschijnlijk niet de release-naam. Dit is een interne codenaam voor de volgende versie van Windows 11 die is uitgelekt door mensen met meer informatie over hoe Microsoft werkt.

Windows 11 is een vrij grote update van Windows 10. De Microsoft Store heeft een vernieuwd ontwerp gekregen en widgets zijn teruggekeerd. Sun Valley 2 lijkt voort te bouwen op de fundering die al is gelegd in Windows 11, waarbij de feedback van gebruikers een grote rol speelt.

In de Insider-versies hebben gebruikers al enkele apps gespot die het nieuwe Fluent Design-uiterlijk hebben gekregen. Dit is de huisstijl van Windows 11. De icoontjes van de apps hebben ronde hoeken en een meer levendige kleuren. Er zijn ook enkele functies aangekondigd vorig jaar die nog altijd niet naar het besturingssysteem zijn gekomen.

Android-apps komen naar Windows 11

Testers is het bètakanaal van Windows 11 kunnen al sinds februari een nieuwe functie uitproberen, waarbij Android-apps beschikbaar zijn op je pc.

De apps komen van de Amazon App Store, in plaats van Google Play. Dus elk programma is getest en goedgekeurd door Amazon, dit is vergelijkbaar met het proces van Apple in zijn eigen App Store.

De apps werken op een vergelijkbare manier als iOS-apps op macOS. Apps als TikTok en Instagram openen in een apart venster.

Er zijn echter al andere manieren om Android-apps te installeren zonder dat je de Microsoft Store hoeft te gebruiken.

Nieuwe features voor Windows 11 22H2 ‘Sun Valley 2’

De eerste grote Windows 11-update lijkt te zijn gebouwd op de feedback van gebruikers. Daarnaast zijn er ook enkele features in verwerkt waar Microsoft geen tijd voor had bij de oorspronkelijke release in november.

Een functie die voor veel verdeeldheid zorgt is de taakbalk. Het startmenu heeft een nieuw ontwerp gekregen in Windows 11. De nieuwe look levert positieve reacties op, maar enkele features die wel in Windows 10 zaten zijn hier niet meer te vinden.

In Sun Valley 2 zijn een aantal belangrijke functies van de taakbalk teruggebracht, zoals de mogelijkheid om apps erop te slepen om een snelkoppeling te maken.

Ook een aantal bekende Windows-programma’s krijgen een opfrisbeurt. Zo krijgt Kladblok een donkere modus en een nieuwe menubalk.

Ook Paint krijgt een ververst uiterlijk en Windows Media Player wordt teruggebracht. Dit laatste heeft veel verbazing opgewekt bij Windows-gebruikers.

De app komt ter vervanging van Groove Music, een app die zijn debuut maakte in Windows 8. Deze wordt beschikbaar op de Microsoft Store, maar zodra Sun Valley 2 volledig is uitgerold wordt dit de standaard app voor het afspelen van media-bestanden.

Windows 11-updates lijken functie over vorm te zijn. Sun Valley 2 is daar geen uitzondering op. Er komen ook een aantal veranderingen onder de motorkap van Windows die je als gebruiker niet gelijk zult opmerkingen.

Van wat we zien uit het Insider-programma lijkt Microsoft vrijwel alle apps van Windows 11 te gaan updaten, niet alleen degenen die je het meest gebruikt.

Voordat Microsoft een grote update brengt, gaat deze eerst door verschillende kanalen van het Windows Insider-programma. In het zogenoemde ‘Dev Channel’ zitten de vroegste versies van de nieuwe functies. Dit kanaal is gericht op de meest geavanceerde Windows-gebruikers.

Het ‘Dev Channel’ was de eerste plek waar Sun Valley 2-features langzamerhand verschenen, al in november van 2021. Andere apps, zoals de nieuwe Paint en Windows Media Player, werden snel verschoven naar het ‘Beta Channel’.

In dit kanaal staan betrouwbare builds van Windows die zijn gekoppeld aan een toekomstige release van updates. Als Windows 11 22H2 nog dichter bij zijn lancering komt, verschuift de update naar het ‘Release Preview Channel’. Hier zijn de meest stabiele updates van het Windows Insider-programma te vinden.

Om deel te nemen aan het programma, ga je naar de Instellingen-app op jouw pc en navigeer je naar de Windows Update-pagina. Selecteer daar “Windows Insider-programma’ en volg de instructies om de nieuwe updates eerder onder de loep te nemen.