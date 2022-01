Windows 11-update introduceert ondersteuning voor Android-apps

Microsoft heeft de nieuwe grote stappen van Windows 11 in kaart gebracht, en we zien onder meer dat er Android-apps naar het besturingssysteem komen. In testmodus weliswaar.

Panos Panay is de Chief Product Officer bij Microsoft en onthult alle interessante details in een blogpost. Hij gaat onder meer in op het feit dat er een openbare preview van Android-apps komt in februari.

Mocht je de ontwikkeling van Windows 11 op de voet volgen, dan ben je waarschijnlijk al bekend met het nieuws dat native Android-apps in oktober 2021 te vinden waren in een Windows Insider-build. Voor nu geldt dat er native Android-apps naar de officiële versie van Windows 11 komen, maar houd er rekening mee dat de apps zich in een bèta-fase bevinden.

Panay meldt verder dat er diverse verbeteringen aan de taakbalk worden doorgevoerd, waaronder opties om gesprekken te dempen of niet, het delen van je beeldscherm, en het tonen van de weersverwachting in de taakbalk. Laatstgenoemde is echter al een keer voorbijgekomen tijdens een preview build in december.

Als laatste haalt Panay twee belangrijke apps aan die van een nieuw design worden voorzien, namelijk Kladblok en Media Player. Beide versies debuteren binnenkort in de officiële versie van Windows 11.

De Chief Product Officer vertelt verder dat nu Windows op 1,4 miljard apparaten wereldwijd is geïnstalleerd, Microsoft een 'sterke vraag en voorkeur voor Windows 11' ziet. Gebruikers accepteren de upgrade twee keer zo snel als Windows 10 destijds mensen wist over te halen. Uiteraard was de shift van Windows 7 naar Windows 10 veel groter (Windows 11 heeft veel weg van Windows 10), waardoor de overstap niet zo rigoureus aanvoelt.

Panay meldt verder dat 'Windows 11 de hoogste kwaliteitsscore en producttevredenheid kent van alle versies van Windows ooit'.

Analyse: Beter laat dan nooit

De ondersteuning van Android-apps behoort tot een van de grootste nieuwe features voor Windows 11. Helaas bleek de functie nog niet gereed te zijn ten tijde van de release. Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen. Hoewel de applicaties gelimiteerd zijn tot de apps die via de Amazon App Store worden aangeboden (via de Microsoft Store), zijn we heel nieuwsgierig naar de werking ervan.

De volgende grote stap is om games van de Google Play-app te kunnen gebruiken. Deze feature komt in de vorm van een update naar Windows 10 en Windows 11. Het idee is om in staat te zijn naadloos te kunnen wisselen tussen je smartphone en desktop met de progressie die je in welke mobiele game dan ook hebt gemaakt.

Verder zien we maar wat graag dat diverse Windows-apps worden voorzien van een nieuwe lik verf in Windows 11. We hebben onder meer al het nieuwe design van Kladblok gespot, met ondersteuning voor dark mode bijvoorbeeld. Deze gedateerde applicatie ziet er door de make-over ineens een stuk toekomstbestendiger uit.

Later dit jaar verwachten we dat er nog meer Windows 11-apps van een opgefrist design worden voorzien. Het voelt toch een beetje aan alsof Windows 11 is uitgebracht terwijl het nog een work in progress is.