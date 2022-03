Windows 11 22H2: Microsoft bevestigt aanstaande update

De volgende grote versie van Windows 11 wordt officieel Windows 11 22H2 genoemd, volgens notities van een recente update.

Het was aannemelijk dat dit de titel zou zijn, vanwege de benamingspatronen van Microsoft voor zijn besturingssysteem. Dit is echter de eerste keer dat het bedrijf zelf op deze manier naar de aankomende update verwijst.

De update ging voorheen door het leven onder de codenaam ‘Sun Valley 2’. Gebaseerd op wat we hebben gehoord in geruchten, lijkt het erop dat dit een van de grootste Windows 11-updates tot nu toe wordt. We mogen enkele interessante nieuwe functies verwachten.

Sommige van de nieuwe mogelijkheden kunnen jouw Windows-ervaring compleet veranderen, zoals de ondersteuning van Android-apps. Daarmee kun je jouw favoriete smartphone-apps ook op je pc gebruiken. Daarnaast komen er grote opfrisbeurten voor bekende Windows-tools, zoals Kladblok en Windows Media Player. Als kerst op de taart komt er nog extra functionaliteit voor de taakbalk in het nieuwe besturingssysteem. Mogelijk is dit genoeg om mensen te overtuigen om de overstap te maken van Windows 10.

Microsoft verwijst naar ‘Windows 11, versie 22H2’ in de omschrijving van een nieuwe Windows-update, volgens Windows Latest. Dit is de eerste keer dat het bedrijf deze naam gebruikt.

Niet alleen weten we nu hoe de volgende grote Windows 11-update heet, het geeft ons ook een idee over de releasedatum.

Het getal 22 in de naam is waarschijnlijk een afkorting voor het jaar waarin de update verschijnt. ‘H2’ verwijst naar de periode waarin we de update mogen verwachten. Waarschijnlijk lanceert de update in de tweede helft van 2022.

Windows 11 lanceerde op 5 oktober 2021, mogelijk verschijnt de 22H2-update op de eerste verjaardag van het besturingssysteem. Microsoft deed namelijk hetzelfde met de Windows 10 Anniversary Update.

Wachten tot oktober is voor sommige mensen wellicht iets te lang. Met name voor gebruikers die enthousiast zijn over de nieuwe functies van Windows 11 22H2. Mogelijk verschijnt de update echter eerder in het jaar. Nu Microsoft de naam heeft bevestigd zou het kunnen dat hij bijna klaar is om uit te rollen.

Windows Insiders die een vroege versie van de update hebben geprobeerd, zeggen dat het besturingssysteem stabiel aanvoelt. Ook dat suggereert dat de update bijna klaar is.

Waarschijnlijk wil Microsoft garanderen dat een update van dit formaat uitvoerig wordt getest. Het bedrijf kan de update gebruiken om Windows 10-gebruikers te overtuigen om de overstap naar het nieuwe besturingssysteem te maken.

Enkele Windows 10-fans blijven namelijk trouw aan de oudere versie en twijfelen om deze stap te zetten. Mogelijk kan een grote update met nieuwe functies ze het laatste zetje geven.

Als je interesse hebt in deze nieuwe functies, zoals de ondersteuning van Android-apps of de verbeterde versies van Kladblok en Windows Media Player, kun je jezelf aanmelden voor het Windows Insider-programma. Dan krijg je toegang tot testversies van de update.

Om hiermee te beginnen, ga je naar de Instellingen-app op jouw pc en navigeer je naar de Windows Update-pagina. Selecteer daar “Windows Insider-programma’ en volg de instructies om deel te nemen.