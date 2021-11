Microsoft pakt het grootste probleem van de Windows 11-taakbalk aan

De Windows 11-taakbalk is een van de meest controversiële onderdelen van het besturingssysteem. Veel van de veranderingen die aan de functie zijn gemaakt, zijn niet met open armen ontvangen. Gelukkig luistert Microsoft naar de feedback. Het bedrijf gaat een van de grootste klachten aanpakken.

In oudere versies van Windows kun je snelkoppelingen naar apps makkelijk aan de taakbalk vastmaken, door ze simpelweg erop te slepen. Ook kun je eenvoudig bestanden openen met een specifieke app, door het bestand op een snelkoppeling van de app te slepen. In de nieuwste versie van het besturingssysteem zijn deze functies niet aanwezig.

Ook zit de taakbalk vast aan de onderkant van het scherm in Windows 11. In oudere versies kun je deze ook aan de zij- of bovenkant van het scherm plaatsen. De mogelijkheden van de taakbalk zijn behoorlijk beperkt, zonder goede reden.

Hier zijn behoorlijk wat negatieve reacties op gekomen. Volgens Windows Report heeft dat er voor gezorgd dat Microsoft oude functies, zoals het slepen van apps op de taakbalk, terug gaat brengen. We verwachten de fix echter pas in 2022.

Analyse: klagen werkt

2022 lijkt nog een eindje weg voor een feature die vanaf het begin in Windows 11 had moeten zitten. Maar het is een goed teken dat Microsoft luistert naar de gebruikers en bereid is om aanpassingen te maken.

Net als bij Windows 10 heeft Windows 11 een zogenoemde ‘Feedback Hub’, waar je jouw mening kan geven over het besturingssysteem. De feedback wordt dus daadwerkelijk gebruikt voor de toekomst van Windows.

Het is verbazingwekkend dat Microsoft zo veel functies van de taakbalk heeft weggehaald, maar gelukkig luistert het bedrijf naar de feedback en maken ze het goed.

Als je Windows 11 wil uitproberen, lees dan hier hoe je het besturingssysteem moet downloaden.