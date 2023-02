Het heldere en kleurrijke display van de Samsung Q60B laat zien hoe effectief QLED-technologie is in het creëren van aantrekkelijke beelden, maar deze tv laat ook zien dat je met een goedkoop QLED-scherm op sommige vlakken toch wel wat (beeld)kwaliteit moet inleveren.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Samsung Q60B: Review in een notendop

De Samsung Q60B QLED-tv heeft een veel goedkoper instapmodel dan Samsung's andere QLED-series. Ondanks de budgetvriendelijke prijs beschikt deze tv dus toch over Quantum Dot-kleuren, een uitgebreid smart-tv-interface en Samsung's 'Object Tracking Sound'-technologie.

Op papier ziet de Samsung Q60B eruit alsof hij de concurrentie in zijn prijsklasse gemakkelijk verplettert. Naast de specificaties heeft hij ook nog eens een prachtig ultradun scherm, een stijlvolle afwerking en een stevige bouwkwaliteit. De Q60B voelt meer premium dan je zou verwachten van een tv voor deze prijs.

Het besturingssysteem heeft niet de meest gebruiksvriendelijke interface (het kan een beetje lastig te navigeren zijn), maar afgezien daarvan is het Tizen-besturingssysteem op de the Samsung Q60B vrij indrukwekkend. Je kan vrijwel elke streamingdienst erop zetten en er wordt dan ook voor vrijwel elke streamingapp 4K- en HDR-ondersteuning geboden (als de dienst het zelf ook ondersteunt).

Qua beeldkwaliteit is de Q60B in de eerste instantie veel indrukwekkende dan de vele goedkope tv's waarmee hij concurreert. Deze tv levert namelijk een hogere helderheid en diepere kleuren dankzij de Quantum Dot-technologie. Over het algemeen geeft de Q60B native 4K-bronnen ook enorm gedetailleerd weer (zeker bij de versie met de 55-inch schermgrootte die we voor deze review hebben getest). Voor 4K-content is het een sterke concurrent voor de beste 4K tv's.

Je hoeft echter helaas niet heel lang naar de tv te kijken, voordat je merkt dat die mooie helderheid er helaas ook voor zorgt dat donkere scènes er nogal dof en grijs uitzien. Beweging ziet er ook niet zo soepel en natuurlijk uit als het er op veel andere Samsung-tv's uitziet. Zelfs voor deze prijs behoort hij op dat vlak zeker niet tot de beste tv's die je momenteel kan kopen. Verder is het geluid van de Q60B prima voor alledaagse tv-programma's, maar niet krachtig genoeg om bijvoorbeeld de soundtrack van een goede actiefilm tot zijn recht te laten komen.

Voor ongeveer 100 euro meer kan je ook een 55-inch TCL 55C835 uit 2022 kopen en die beschikt ook over mini-LED-verlichting voor zijn QLED-paneel en heeft een verversingssnelheid van 144Hz, wat zorgt voor een beter weergave van beweging. Dat is voor veel mensen dus misschien een beter keuze rond deze prijs.

Voor deze review hebben we de 55-inch Samsung 55Q60B getest.

Samsung Q60B review: Prijs en releasedatum

Beschikbaar sinds mei 2022

Instapmodel van 43-inch voor 499 euro

744 euro voor het 55-inch model dat wij getest hebben

De Q60B is de goedkoopste Samsung-tv-serie met de Quantom Dot 'QLED'-technologie. Deze serie beschikt ook over kleinere schermgroottes dan de meeste andere QLED-tv's van Samsung.

Er is een 43-inch model (499 euro), een 50-inch model (688 euro), een 55-inch model (744 euro), een 65-inch model (1.159 euro), een 75-inch model (1.599 euro) en een 85-inch model (2.399 euro).

Samsung's goedkoopste QLED-serie komt echter wel met een aantal beperkingen, waar we later in de review nog op terugkomen en er zijn dus ook tv's van onder andere TCL die naast de Quantum Dot-technologie ook nog gebruikmaken van andere geavanceerde beeldtechnologieën (zoals mini-LED) voor een betere beeldkwaliteit.

Het bestaan van dit soort concurrenten betekent niet dat de Samsung Q60B niet succesvol kan zijn als de prestaties in ieder geval vergelijkbaar zijn met die van de typische Samsung LCD-midrangers.

Als je bereid bent om net wat meer geld uit te geven, kan je de Q70B kopen. Die heeft een iets krachtigere beeldprocessor en gaat beter om met beweging in het beeld. Voor nog iets meer geld krijg je de Samsung Q80B met een geavanceerdere backlight en een beter contrast.

Samsung Q60B review: Specs

Swipe to scroll horizontally Beschikbare schermgroottes: 43, 50, 55, 65, 75 en 85 inch Paneeltype: QLED Edge-lit LCD Resolutie: 4K HDR-ondersteuning: HDR10, HLG, HDR10+ Speakers: 2 x 10W Smart-tv: Tizen HDMI-poorten: 3x HDMI 2.0

Dit Samsung-paneel gebruikt de redelijk inaccurate edge-lit LCD-technologie in plaats van LED's recht achter het scherm te plaatsen. (Image credit: Future/TechRadar)

Samsung Q60B review: Functies

QLED-tv met een edge-lit LED-scherm

Native 4K-resolutie en HDR-ondersteuning

Gebruikt Samsung's 'Dual-LED' backlight-technology

De specificaties van het display van de Samsung Q60B bestaan uit een interessante combinatie van premium en basisfuncties. De relatief inaccurate verlichting vanuit de randen van het scherm is dus een van de goedkopere basisfuncties. Er zit bij dit paneel dus geen LED-verlichting achter het scherm en er is ook geen sprake van local dimming (waarbij de verlichting ingedeeld is in verschillende zones achter het scherm die een verschillende helderheid kunnen weergeven, voor een beter contrast).

Aan de andere (meer premium) kant, kan het Quantum Dot-kleursysteem zorgen voor een betere, genuanceerdere kleurweergave dan standaard kleurfiltertechnologieën. In het promotiemateriaal voor de Q60B claimt Samsung dan ook dat de tv meer dan een miljard verschillende kleurtinten kan weergeven en dat er 100 procent dekking is voor de DCI-P3-kleurruimte.

Hoewel er geen gebruik wordt gemaakt van local dimming, heeft deze tv wel profijt van een Dual-LED-verlichtingssysteem. Daardoor kan de LED-verlichting aan de randen van het scherm wisselen tussen koeler en warmere kleurtonen om te zorgen dat kleuren nog accuraat en levendig zijn.

Op papier zouden we verwachten dat de Q60B over het algemeen betere prestaties kan leveren bij HDR-content. Het enigszins beperkte verlichtingssysteem is misschien wel problematisch.

Er is in ieder geval ondersteuning voor HDR10+ en ook de voor de reguliere HDR10- en HLG-standaarden. HDR10+ voegt, ten opzichte van de normale HDR10, extra beelddata toe voor elke scène van de video's om te zorgen voor beelden die nog dynamischer en levendiger zijn. De Q60B ondersteunt zelf de adaptieve versie van HDR10+. Daarbij kunnen de beeldinstellingen automatisch worden bijgesteld aan de hand van de hoeveelheid licht in de kamer.

Net als bij alle andere Samsung-tv's wordt er naast deze HDR10+ geen Dolby Vision ondersteund. Dat is een vergelijkbare HDR-standaard met extra beelddata, maar deze wordt ook nog eens veel meer gebruikt dan HDR10+ door bijvoorbeeld streamingdiensten zoals Disney Plus en Netflix.

Nog een meer premium toevoeging voor de beeldkwaliteit is de 'Quantum Processor Lite 4K'. Deze beeldprocessor in de Q60B is niet zo krachtig als de processor die je vind op de iets duurdere modellen en hij maakt dus ook geen gebruik van een AI 'neural network', zoals wel het geval is bij de high-end Samsung-tv's. Toch zorgt deze beeldprocessor wel voor een verbeterde beeldkwaliteit en zeker als het gaat om beelden met een lagere resolutie die worden opgewaardeerd naar 4K.

Die Quantum Processor heeft ook invloed op de audio van de Q60B. De tv kan namelijk ook automatisch het geluidsprofiel aanpassen aan verschillende soorten content.

Hoewel er maar 2 (naar beneden gerichte) 10W-speakers aanwezig zijn, levert de Q60B toch nog een soort 'Lite'-versie van Samsung's Object Tracking Sound-systeem. Daarmee klinken geluidseffecten alsof ze precies vanuit de goede positie op het beeld komen. Verder kan je dankzij de Samsung 'Q-Symphony'-functie ook nog een recente Samsung-soundbar combineren met de speakers op de tv om een voller geluid te creëren (in plaats van dat je de ingebouwde speakers helemaal vervangt door de soundbar).

Achterop de tv vind je maar drie HDMI-poorten, zoals je wel vaker ziet op goedkopere tv's. Aangezien het hier toch om een iets meer premium QLED-tv gaat, hadden we het toch wel fijner gevonden om vier poorten te krijgen, zodat de tv iets meer toekomstbestendig is.

Functies: 4/5

De beeldkwaliteit van de Q60B hangt erg af van of je naar heldere of donkere scènes kijkt en in welke omgeving de tv zich bevindt. (Image credit: Future/TechRadar)

Samsung Q60B review: Beeldkwaliteit

Erg helder en kleurrijk voor de prijs

Goede 4K-weergave en ook scherpe beelden bij upscaling

Zwartwaardes vallen wat tegen

Zoals we ook al vreesden, zijn er toch wat nadelen te vinden op deze goedkope Quantum Dot-tv met een goede kleurweergave en helderheid. Toch is het beeld van de Q60B af en toe wel overtuigend genoeg om die nadelen (even) te vergeten.

Voor de beeldkwaliteit van de Q60B hangt het er nogal vanaf of je heldere of donkere scènes bekijkt. Bij heldere scènes is de tv erg indrukwekkend met een helderheid die je niet snel terugziet bij de concurrentie in deze prijsklasse. Over het algemeen zegt men meestal dat je minstens een helderheid van 500 nits nodig hebt om een "echte" HDR-ervaring te creëren. De Q60B leverde tijdens onze tests dan ook een indrukwekkende helderheid van 573 nits (bij een 10 procent wit HDR-venster) voor zijn prijs. De tv stond daarbij in de Standaard-beeldmodus.

Het verschil tussen SDR- en HDR-content is op de Q60B dan ook veel dramatischer dan je meestal ziet bij andere goedkope HDR-tv's.

Deze helderheid werkt ook erg goed samen met de Quantum Dot-kleuren om ervoor te zorgen dat de Q60B intense en levendige kleuren kan weergeven, die je normaal ook niet snel tegenkomt op tv's uit dezelfde prijsklasse. Kleine schaduwdetails kunnen wel enigszins verloren gaan bij erg heldere HDR-beelden. Toch is het beeld (bij de Standaard-preset) grotendeels erg indrukwekkend qua kleursaturatie en bij de weergave van verschillende kleurtonen.

We hebben het al meerdere keren benoemd, maar dat mag ook wel: HDR-beelden komen echt veel beter tot hun recht dan je normaal verwacht op een relatief budgetvriendelijke tv. Het beeld van de Q60B ziet er ook scherper uit dan het beeld van veel concurrenten. Native 4K-beelden zien er duidelijk en gedetailleerd uit, maar ook HD-beelden met upscaling zien er bijzonder scherp, gedetailleerd en natuurlijk uit.

Heldere scènes (zeker heldere HDR-scènes) zien er dynamisch en over het algemeen gewoon prachtig uit. Omdat er echter geen local dimming aanwezig is op de Q60B, is hij veel minder indrukwekkend bij donkere scènes. De gedeeltes van donkere scènes die er eigenlijk zwart uit zouden moeten zien, zien er eerder grijs en vervaagd uit. Die beelden zien er dan dus een stuk minder indrukwekkend uit dan heldere beelden uit dezelfde serie of film.

De kwaliteit van de donkere scènes is op zichzelf al jammer, maar het is ook een extra vervelend dat de heldere scènes er wel zo goed uitzien, want dat zorgt voor nogal wat inconsistentie.

Sommige instellingen op de tv zorgen er ook nog eens voor dat het beeld een beetje gaat flikkeren bij donkere scènes, omdat het scherm reageert op de kleinste veranderingen in helderheid. Ook de kleuren zien er veel minder levendig uit bij donkere beelden dankzij het grijze vervaagde effect. Donkere scènes laten het ook zien wanneer er sprake is van enige 'backlight bleeding' op het paneel van de Q60B.

Die backlight bleeding zien we meestal niet op Samsung's midrange modellen en zelfs niet op de budgetvriendelijke LCD-tv's. We vragen ons dus af of dit (gedeeltelijk) het resultaat is van het ultradunne design.

We merkten ook dat bewegingen soms niet heel soepel worden weergegeven op de Q60B. De verschillende presets voor bewegende beelden die aanwezig zijn op Samsung's flagship tv's zijn normaal gesproken ook niet super nuttig, maar daarmee kan je tenminste zorgen dat bewegingen er natuurlijk uitzien. Bij de Q60B zit je echter vast aan óf een overduidelijk trillend beeld óf afleidende stotterende beelden (en frame drops) óf te veel ongewenste beeldverwerking-glitches.

Beeldkwaliteit: 3,5/5

Het dunne frame ziet er erg premium uit, maar er blijft niet veel ruimte over voor de speakers. (Image credit: TechRadar/Future)

Samsung Q60B review: Geluidskwaliteit

OTS Lite-audio voor positioneel geluid

'Adaptive Sound'-mogelijkheden

Q-Symphony-ondersteuning voor Samsung-soundbars

Het dunne design is niet alleen een beetje hinderlijk voor de beeldkwaliteit van de Q60B, maar ook voor de geluidskwaliteit. Het geluid is namelijk vrij teleurstellend. Dat komt waarschijnlijk doordat er simpelweg niet genoeg fysieke ruimte is om een luid en dynamisch geluid te produceren en zeker niet bij de lagere frequenties. Voor een talkshow of iets dergelijks is het prima, maar bij films en series is de matige geluidskwaliteit toch wel jammer.

Je kan het zelfs horen wanneer de tv-speakers het eigenlijk niet meer aankunnen. Je merkt dan bij luide filmscènes bijvoorbeeld dat het geluid ineens iets stiller wordt, terwijl het eigenlijk luider zou moeten worden.

Het geluid van de Q60B is dus niet bepaald geschikt voor een thuisbioscoopervaring, maar in ieder geval weet de tv wel waar zijn limiet zit. We hadden namelijk geen last krakende of zoemende geluiden of geluid dat ineens wegviel. Dat zien we liever dan het alternatief waarbij een speaker toch probeert om boven zijn kracht te presteren, met als gevolg dat het geluid alleen maar slechter wordt.

De Object Tracking Sound Lite-audio werkt verrassend goed, gezien het beperkte aantal speakers. Audio-effecten worden op de juiste plek op het scherm "gepositioneerd". Dat compenseert dus tenminste nog een beetje voor het gebrek aan kracht en impact bij deze tv-speakers.

Geluidskwaliteit: 3/5

Drie HDMI-poorten is niet ongewoon, maar we zien toch liever vier poorten als de tv nog een tijdje mee moet gaan. (Image credit: Future/TechRadar)

Samsung Q60B review: Design

Ongelofelijk dun design

Afstandsbediening op zonne-energie

Verstelbare standaard

Als je alleen maar naar het design van de Q60B kijkt, dan zou je niet denken dat dit een budgetvriendelijke tv is. Hij is ten eerste enorm dun en door dit 'Air Slim'-ontwerp lijkt elke andere tv, behalve OLED-tv's, gewoon echt dik.

Het frame om het scherm heen is ook erg dun en de voeten van de standaard zijn zo dun dat je ze bijna niet ziet vanaf de voorkant. Dit alles betekent dat je je bij de Q60B echt goed kan focussen op het beeld in plaats van op het apparaat dat het beeld weergeeft.

Je kan de breedte van de voeten van de standaard ook aanpassen aan de hand van het tv-meubel waar je de tv op wil zetten. Dat is erg handig en kan ook nuttig zijn als je er bijvoorbeeld nog een soundbar tussen wil zetten.

De Q60B wordt geleverd met twee verschillende afstandsbedieningen. Een daarvan is een standaard afstandsbediening met alle knoppen die je verwacht op een afstandsbediening, maar de andere is veel simpeler en heeft veel minder knoppen. Deze tweede afstandsbediening maakt ook gebruik van zonne-energie, dus die hoef je niet van batterijen te voorzien als hij genoeg licht krijgt.

Design: 4/5

Deze tv is ongelofelijk dun voor een budgetvriendelijk model en dat laat de concurrentie er in vergelijking slecht uitzien. (Image credit: Future/TechRadar)

Samsung Q60B review: Smartfuncties & menu's

Samsung's eigen Tizen-besturingssysteem

Grote selectie aan apps

Net als alle andere Samsung-tv's, beschikt ook de Q60B weer over de smart-interface en de smartfuncties van Samsung's eigen Tizen OS. Dat was voorheen een prima besturingssysteem, maar Samsung's huidige selectie aan tv's heeft een nieuw design gekregen voor Tizen OS en dat is helaas niet helemaal een vooruitgang.

Het probleem is dat de smart interface nu heel het homescherm in beslag neemt in plaats van alleen een kleine balk onderaan (of soms meerder 'balken' boven elkaar). Hierdoor krijg je ineens heel veel in beeld en dat kan een beetje overweldigend zijn. Die extra ruimte wordt ook niet altijd even zinvol gebruikt, waardoor het juist lastiger wordt om je favoriete content te vinden in plaats van gemakkelijker.

Sommige aspecten van het nieuwe navigatiesysteem van de menu's zijn ook niet bepaald behulpzaam of logisch, zeker bij de beeld- en geluidsinstellingen.

Wat wel een pluspunt is, is dat de Samsung TV Plus-dienst met volledige tv-kanalen die je kan streamen, nu veel uitgebreider is en interessantere content bevat dan voorheen. Daarnaast biedt het Tizen-platform ook nog steeds vrijwel alle handige apps die je maar kan willen op je smart-tv, waaronder alle (grote) streamingdiensten.

Als een bepaalde streamingdienst ondersteund wordt, dan kan je er ook van uitgaan de content in 4K HDR kan worden afgespeeld (als de dienst dit ondersteunt). Het enige dat jammer is, is dat de Q60B geen ondersteuning biedt voor Dolby Vision. Dat betekent namelijk dat de grote hoeveelheid streaming-content die in Dolby Vision wordt aangeboden, alleen maar in HDR10 wordt afgespeeld en dat dus de extra beelddata niet gebruikt wordt.

De Q60B biedt ook uitgebreide ondersteuning voor stembediening via verschillende stemassistenten. Daarmee kan je dus de onhandige menu's gedeeltelijk omzeilen.

Smartfuncties en menu's: 3,5/5

De Q60B wordt geleverd met twee afstandsbedieningen en dit is de "simpele" variant die je misschien het meeste zal gebruiken. (Image credit: Future/TechRadar)

Samsung Q60B review: Gaming

Handige Gaming Hub

Geen ondersteuning voor 4K/120Hz

Razendsnelle reactietijd van 9,4 ms

Een betaalbare, heldere en kleurrijke tv zoals de Samsung Q60B is op papier erg interessant als gaming display. Op sommige vlakken maakt de tv deze potentie ook waar, maar op andere vlakken valt hij toch wel een beetje tegen.

Wat vooral interessant is voor gamers is de input lag van 9,4 ms (de tijd tussen het versturen van een afbeelding vanuit je gameconsole en de weergave op de tv) bij 60Hz-content in de Game-modus. Dat is echt een van de snelste reactietijden die we ooit hebben gemeten op een tv.

Wat ook erg handig is, is de Gaming Hub in het tv-menu. Deze combineert verschillende streaming apps, games en andere diensten, zoals Xbox Game Pass, Twitch en Nvidia GeForce Now. Het is ook erg gemakkelijk om controllers met de tv te verbinden voor wanneer je games wil gaan streamen via clouddiensten (zoals Xbox Cloud Gaming).

De combinatie tussen de helderheid, de levendige kleuren en de indrukwekkende scherpte van het scherm zorgen er ook voor dat dit scherm erg geschikt is voor gamebeelden. Omdat het beeld zo mooi scherp is, is het extra jammer dat de drie HDMI-poorten geen ondersteuning bieden voor 4K/120Hz of voor variabele refresh rates (VRR). De enige gamefunctie die wel mogelijk is via deze poorten is het automatisch wisselen tussen low latency-modi.

Nou is ondersteuning voor 4K/120Hz en VRR niet echt standaard binnen de prijsklasse van de Q60B, maar TCL biedt wel dit soort opties voor een vergelijkbare prijs, dus dan zou Samsung dat vast ook wel kunnen.

Gaming: 3,5/5

Samsung Q60B review: Prijs-kwaliteit

Met de huidige prijzen is het een sterke concurrent

Veel functies voor de prijs

Goedkopere modellen hebben vaak geen Quantum Dot displays

Gezien de huidige prijzen van de Q60B kan het apparaat echt een geweldige optie zijn voor een goedkope tv. Daarbij wordt er op deze tv dus ook nog eens gebruikgemaakt van Quantum Dot-technologie, wat je normaal bijna nooit ziet binnen deze prijsklasse.

Het smart-tv-besturingssysteem is ook erg uitgebreid voor deze prijs en de tv valt ook echt op in vergelijking met de concurrentie dankzij zijn heldere en kleurrijke scherm.

Qua geluidskwaliteit is de Q60B wel teleurstellend en verder mist hij ook ondersteuning voor gamefuncties als 4K/120Hz en VRR. Ook het beperkte verlichtingssysteem voor het paneel is een beetje jammer, maar daarmee blijft het wel een budgetvriendelijke tv.

We kunnen de Samsung Q60B niet automatisch aan iedereen aanbevelen, want de prestaties en functies zijn daar niet consistent genoeg voor. Als je echter op zoek bent naar een betaalbare tv die erg helder kan worden in een kamer met veel licht, dan is dit een goede optie voor de prijs. Met zijn scherpe beeld en snelle reactietijd kan dit ook een handige tv zijn om op te gamen.

Door het gebrek aan contrast en de matige geluidskwaliteit is de Q60B niet de beste keuze voor het bekijken van films en series en het is dus ook jammer dat er geen ondersteuning is voor de wat meer recente (high-end) gaming functies.

Prijs-kwaliteit: 4/5

Moet ik de Samsung Q60B kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Score Functies Een edge-lit QLED-tv met een native 4K-resolutie en HDR-ondersteuning. 4/5 Beeldkwaliteit Erg helder en kleurrijk voor de prijs, maar wel met wat tekortkomingen bij de zwartwaardes. 3,5/5 Geluidskwaliteit Adaptive Sound- en Q-Symphony-mogelijkheid. 3/5 Design Een ongelofelijk dun ontwerp met verstelbare poten voor de standaard. 4/5 Smartfuncties en menu's Samsung Tizen-besturingssysteem met uitgebreide selectie aan apps. 3,5/5 Gaming Razendsnelle 9,4 ms reactietijd, maar geen 4K/120Hz-ondersteuning. 3,5/5 Prijs-kwaliteit Met de huidige prijzen is dit een goede optie binnen de prijsklasse en je krijgt veel functies voor je geld. 4/5

Koop hem als...

Je een last-gen gamer bent (of games streamt)

Met de razendsnelle reactietijd en de ingebouwde Gaming Hub vol met gamestreamingdiensten is de Q60B een goede keuze voor bepaalde soorten gamers, maar kijk vooral verder hieronder als je een PS5 of Xbox Series X hebt.

Jouw tv in een erg heldere ruimte staat

De Quantum Dot-kleuren en het ongelofelijk heldere scherm voor de prijs zorgen voor HDR-beelden die ook in een felverlichte kamer nog mooi helder en levendig zijn.

Koop hem niet als...

Je een echt filmfanaat bent

Als je in jouw thuisbioscoop graag de lampen uitdoet, dan merk je bij de Q60B meteen dat donkere scènes er nogal vervaagd en grijs uitzien in tegenstelling tot de levendige heldere scènes.

Je de nieuwste gaming functies wil

Geen enkele HDMI-poort op de Q60B (van de drie) biedt ondersteuning voor 4K/120Hz of variabele refresh rates. Daardoor kan je dus niet optimaal gebruikmaken van alle nieuwe gaming functies die de Xbox Series X, PS5 en de nieuwste grafische kaarten op pc aanbieden.

Samsung Q60B review: Overweeg ook

(opens in new tab) TCL 55C835

We zijn grote fans van deze tv. Hij is verkrijgbaar vanaf een 55-inch schermgrootte (met nog twee grotere opties) en biedt een verbetering op het gebied van helderheid en contrast ten opzichte van de Samsung. Daarnaast biedt deze tv wel ondersteuning voor 4K/120Hz, VRR en Dolby Vision, en dat (meestal) voor maar een iets hogere prijs dan de 55-inch Q60B.