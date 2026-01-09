Roblox voert wereldwijd verplichte leeftijdsverificatie in voor chatfuncties

Na een testperiode in verschillende landen rolt Roblox zijn gezichtsherkenning voor leeftijdsverificatie nu wereldwijd uit. Met onmiddellijke ingang moeten gebruikers hun leeftijd aantonen als ze gebruik willen maken van spraak- en tekstchat op het platform.

Tot nu toe gold de maatregel alleen in bepaalde regio’s en voor specifieke leeftijdsgroepen, maar dat verandert nu. Wie wil chatten op Roblox, moet akkoord gaan met een gezichtsscan. Op basis daarvan bepaalt het platform in welke leeftijdscategorie iemand valt en met wie hij of zij mag communiceren. Wie het niet eens is met die inschatting, kan die laten aanpassen via alternatieven zoals identiteitsverificatie of ouderlijk toezicht.

De stap past in een bredere internationale trend van strengere online regelgeving. Net als bij eerdere veranderingen rond leeftijdsverificatie in 2025, staan online platforms onder toenemende druk om minderjarigen beter te beschermen tegen ongepaste content en misbruik.

Tegelijkertijd roept deze vorm van verificatie opnieuw privacyvragen op. Nu online anonimiteit steeds verder onder druk staat, groeit ook het bewustzijn rond digitale privacy. Niet voor niets zoeken steeds meer gebruikers hun toevlucht tot VPN-diensten om verplichte leeftijdscontroles te omzeilen en hun online gegevens af te schermen.

Volgens Roblox is de wereldwijde invoering nodig om een “veilige en respectvolle” community te creëren. Voor veel spelers voelt het echter als een flinke privacyconcessie om gevoelige gegevens te moeten delen met een gamebedrijf.

Privacy risico's

(Image credit: Getty Images)

Hoewel de intentie achter de aankondiging van Roblox duidelijk is, brengen leeftijdsverificatiemethoden op basis van gezichtsherkenning of het scannen van identiteitsbewijzen ook nieuwe risico’s met zich mee.

Zodra een platform immers miljoenen ID-documenten en biometrische gegevens verzamelt, wordt het automatisch een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen. Vorig jaar maakte Discord nog details bekend over een groot datalek waarbij bijna 70.000 foto’s van ID’s op straat kwamen te liggen.

Als iets vergelijkbaars zou gebeuren bij Roblox, met zijn enorme gebruikersbestand, kunnen de gevolgen desastreus zijn. In dat scenario zouden de echte identiteiten van miljoenen gamers bloot komen te liggen.

Om die reden uiten privacy-experts al langer kritiek op dit soort verificatiechecks. Hun belangrijkste punt: leeftijdsverificatie is belangrijk, maar de huidige manier waarop gevoelige persoonsgegevens op servers van commerciële bedrijven worden opgeslagen, brengt grote gevaren met zich mee.

Wat betekent dit voor gamers?

Voor de meeste Roblox-spelers verloopt de leeftijdscheck waarschijnlijk zonder veel gedoe, zolang ze bereid zijn hun gegevens te delen. Het platform vraagt toegang tot de camera, zodat de externe partner Persona een gezichtsscan kan uitvoeren om de leeftijd te bepalen.

Het systeem monitort daarnaast of iemands gedrag sterk afwijkt van de verwachte leeftijd. In dat geval kan Roblox vragen om de verificatie opnieuw te doorlopen. Wie het niet eens is met de inschatting, kan die aanvechten via alternatieven zoals ID-verificatie of ouderlijk toezicht.

Na goedkeuring worden spraak- en tekstchat beschikbaar, maar alleen binnen dezelfde leeftijdsgroep. Daarmee wil Roblox “leeftijdsgepaste gesprekken” stimuleren. De vraag voor gebruikers is nu simpel: is kunnen chatten het delen van je identiteit waard?