Nee, VPN's garanderen geen volledige anonimiteit, maar sommigen denken dat wel

Steeds meer mensen gebruiken dagelijks VPN's om hun online activiteiten te verbeteren. Met een paar muisklikken kan een VPN-app je online privacy verbeteren, buitenlandse streamingcontent beschikbaar maken en zelfs zorgen voor betrouwbaardere gameprestaties.

Al jaren test onze redactie VPN's en zoeken we uit of VPN-providers hun claims waarmaken. We testen VPN's zelfs geregeld opnieuw om te controleren of ze nog steeds zo goed presteren. Soms presteert een VPN beter in een nieuwe test, maar soms ook slechter. We hebben echter gemerkt dat sommige providers hun VPN's te rooskleurig voorstellen.

Afgelopen mei hebben we besloten een enquête te houden om te analyseren of onze lezers echt weten wat een VPN kan doen. Hoewel de meeste respondenten (97%) beweren een idee te hebben van wat een VPN doet, gelooft 3 op de 10 nog steeds dat VPN's je volledig anoniem maken... maar dat is niet waar.

Online privacy VS online anonimiteit

Laten we beginnen met een onderscheid te maken tussen twee begrippen die vaak door elkaar worden gehaald: privacy en anonimiteit.

Privacy bepaalt de mate van controle die je hebt over je gegevens en wil zeggen dat je gegevens niet zonder jouw wetenschap in andermans handen terechtkomen. Privacy is een mensenrecht dat grotendeels door de wet wordt beschermd.

Anonimiteit wordt niet als een mensenrecht erkend. Anonimiteit verwijst meer in het algemeen naar het verbergen van je identiteit door ervoor te zorgen dat deze niet in verband wordt gebracht met je online activiteiten of informatie.

Hoewel de twee begrippen geen synoniemen zijn, overlappen ze soms wel. Dat komt omdat je privacy kunt hebben zonder anonimiteit. Denk bijvoorbeeld aan een privéaccount op sociale media dat gekoppeld is aan je echte naam, foto en e-mailadres. Je kunt daarentegen geen anonimiteit hebben zonder een zekere mate van privacy.

Wat doet een VPN wel

Een virtueel privénetwerk (VPN) is beveiligingssoftware die twee verschillende dingen doet: je internetverbinding versleutelen en je IP-adres vervalsen.

Wanneer je een veilige en betrouwbare VPN gebruikt, moet die voorkomen dat derden je online activiteiten kunnen volgen en je op het internet kunnen traceren. Versleuteling (of encryptie) is in feite de technologie die gegevens in een onleesbare vorm omzet om ze privé te houden.

Een VPN zorgt ervoor dat je online meer privacy hebt door je digitale voetafdruk te verkleinen. Het maakt je anoniemer, omdat het ook de kans verkleint dat je identiteit aan je online activiteiten wordt gekoppeld.

Een VPN zorgt ook voor meer veiligheid op het internet door je te beschermen tegen hackers en dergelijke. Dat is vooral belangrijk wanneer je verbonden bent met een kwetsbaar, openbaar wifi-netwerk.

Naast versleuteling verbergt een VPN ook je echte IP-adres door je internetverkeer om te leiden via een van zijn internationale VPN-servers. Dit biedt nog andere voordelen. Om te beginnen kan je met dit soort "IP-spoofing" geografische beperkingen op online content omzeilen. Dit kan een buitenlandse catalogus zijn op streamingdiensten als Netflix of apps die niet beschikbaar zijn in je land.

Wat doet een VPN niet

Hoewel een VPN je anonimiteit zeker kan vergroten, kan het je niet volledig anoniem maken. Daar zijn een aantal redenen voor. Zoals we hebben vermeld, versleutelt een VPN de inhoud van je communicatie en verbergt het je echte IP-adres. Het versleutelt of maskeert echter geen andere metadata die aan je activiteiten is gekoppeld.

Metadata verwijst naar alle details die geen deel uitmaken van de inhoud, zoals IP, apparaattype, locatie-instellingen, met wie je hebt gesproken en wanneer, de grootte van datapakketten en meer. Met de vooruitgang op het gebied van AI-aangedreven data-analyse kunnen deze details veel over je onthullen, zelfs zonder de inhoud van de versleuteling te kraken. Metadata wordt ook steeds vaker het doelwit van wetshandhavers.

Op het moment van schrijven belooft slechts één VPN-provider je metadata te verbergen en dat is NymVPN, dankzij innovatieve mixnet-technologie. De in Zweden gevestigde provider Mullvad heeft ook DAITA ontwikkeld, een nieuwe tool om metadata-tracking tegen te gaan.

De essentie

Een VPN kan je online niet volledig anoniem maken. Wat het wel kan doen, is je helpen controle te krijgen over de gegevens die je online deelt en je algehele internetervaring verbeteren.

Of je nu op reis bent in het buitenland, een fervent streamer of gamer bent, of gewoon meer privacy online wilt, een VPN is een gebruiksvriendelijke, veelzijdige tool die zich voor veel verschillende doeleinden leent.

Hoewel we aanraden om een abonnement op een van de beste VPN's te nemen om toegang te krijgen tot alle mogelijkheden, hebben we ook een overzicht van de beste gratis VPN's. Als je slechts occasioneel een VPN wil gebruiken, is een gratis VPN mogelijk al voldoende.