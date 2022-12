Google Pixel 7 ontvangt security update met gratis VPN

Google heeft de grootste update voor zijn Google Pixel smartphones ooit vrijgegeven. Iedereen met de nieuwe Pixel 7 en Pixel 7 Pro heeft nu de mogelijkheid om gratis Google One VPN te gebruiken.

Normaal betaal je voor deze VPN 9,99 euro per maand, dus dit is zeker een leuke bonus als je voorheen een abonnement had. Andere voordelen van Google One, zoals extra opslag in Google Drive en Foto's, blijven wel betalend.

Om de gratis VPN te gebruiken, moet je de Google One-app openen (of eerst installeren vanuit de Play Store (opens in new tab)). Daarna zou je een pop-up moeten zien die aangeeft dat je telefoon al VPN by Google One heeft. Na deze uitleg over Google One VPN kom je terecht bij een menu waar je de VPN kan inschakelen en wordt er een toets aan het snelmenu toegevoegd.

Als de dienst nog niet live is voor jou, dan moet je waarschijnlijk gewoon geduld hebben. De update wordt momenteel uitgerold, dus het kan zijn dat deze nog niet naar jouw Google Pixel 7 of Pixel 7 pro is gestuurd. Dubbelcheck je Pixel 7 en Google One-app op updates om te zien of de gratis VPN al beschikbaar is voor jou.

(Image credit: Google)

Google One VPN is (zelfs gratis) niet de beste keuze

Google One VPN lijkt sterk op bijvoorbeeld ExpressVPN of NordVPN. Zo kan je Google's VPN gebruiken om online activiteiten privé en veilig te houden. Dat is vooral handig wanneer je op een openbaar wifinetwerk zit, aangezien anderen daar makkelijk jouw surfgedrag kunnen zien.

Bovendien heeft Google beloofd dat het, net als de beste VPN's, gegevens die via zijn VPN worden verzonden niet zal gebruiken (opens in new tab) om je internetactiviteiten te volgen, bij te houden of verkopen. Er is echter één grote tegenvaller: je kunt Google One VPN niet gebruiken om je IP-adres te wijzigen. Wil je bijvoorbeeld een Netflix-serie bekijken die alleen in het buitenland beschikbaar is? Dan kan Google One VPN je hier niet bij helpen. Concurrenten zoals ExpressVPN kunnen dit dan weer wel.

Voor veel gebruikers zal dit een onoverkomelijk minpunt zijn. Gebruikers van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro die de VPN gratis krijgen, zullen dit misschien nog door de vingers kunnen zien. Maar als je geen van deze twee smartphones hebt en overweegt om 9,99 euro per maand neer te tellen voor deze VPN, dan zijn er tal van andere opties met betere features.