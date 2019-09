Mozilla lanceert Firefox Private Network VPN

Mozilla, het bedrijf achter de bekende Firefox-browser, lanceert een nieuwe VPN om zijn gebruikers een betere online privacy te geven.

De VPN gaat door het leven als het Firefox Private Network en is een onderdeel van het Firefox Test Pilot programma. Leden van dit programma krijgen steeds de mogelijkheid om nieuwe snufjes vroegtijdig uit te testen, waaronder ook deze VPN.

Mozilla's Firefox Private Network bevat het woord VPN dan niet letterlijk, maar wil nog steeds dezelfde functies aanbieden. Denk aan de mogelijkheid om een privénetwerk te gebruiken terwijl je surft op openbare wifi of de optie om je locatie te verbergen voor websites en trackers.

Firefox Private Network

Mozilla heeft ten slotte gekozen voor Cloudflare als lanceringspartner voor het Firefox Private Network. De VPN zal dus gebruikmaken van de proxyserver van het bedrijf en is nu beschikbaar als Firefox-extensie. Voorlopig is die jammer genoeg alleen beschikbaar in de VS en op de desktopversie van de browser. Momenteel is Firefox Private Network nog gratis, maar in de toekomst kan de service ook betalend worden.

Dit is tevens de tweede poging van Mozilla om een VPN in zijn browser te krijgen. Vorig jaar ging het nog de samenwerking aan met ProtonVPN om een gelijkaardige dienst aan te bieden voor 10 dollar per maand.

Via TechCrunch