Het einde van onbetrouwbare VPN's? Google Play Store toont nu welke VPN's echt veilig zijn

(Beeld: Photo Illustration by Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

De Google Play Store heeft zojuist een nieuwe manier geïntroduceerd voor VPN-ontwikkelaars om te laten zien dat ze veilige en betrouwbare diensten aanbieden in de vorm van een Verified-badge.

De nieuwe badge is ontworpen om VPN-apps aan te duiden die prioriteit geven aan de privacy en veiligheid van gebruiker, wat werd aangekondigd in een blogpost. Het doel is om gebruikers te helpen beter geïnformeerde keuzes te maken over de VPN-apps die ze downloaden en gebruiken.

Google's nieuwe badge zal worden weergegeven op de infopagina van de VPN-app en in zoekresultaten als een garantie dat service voldoet aan Google's veiligheidsnormen.

Hoe krijgen VPN's de Verified-badge?

De VPN-badge gaat niet alleen over het aanvinken van een vakje, het is het bewijs dat de VPN-app investeert in app-veiligheid, aldus Google. Het bedrijf wijst erop hoe het label providers zal helpen zich te onderscheiden in een drukke VPN-markt.

Om in aanmerking te komen voor de nieuwe verificatiebadge, moeten VPN-ontwikkelaars een Mobile Application Security Assessment (MASA) Level 2-validatie voltooien. Dit is in feite een evaluatie van de beveiliging van de app.

VPN-apps moeten ook minstens 10.000 installaties en 250 reviews hebben. Ze vereisen ook een accounttype voor “organisatieontwikkelaar” en moeten ten minste 90 dagen op Google zijn gepubliceerd om in aanmerking te komen.

App-ontwikkelaars die in aanmerking komen moeten ook informatie verstrekken over hoe ze gebruikersgegevens verzamelen en deelnemen aan onafhankelijke security-audits Hoewel andere factoren bijdragen aan de evaluatie, verhoogt het voldoen aan deze vereisten de kans op het krijgen van de VPN Verified-badge "aanzienlijk".

(Image credit: Google)

Het initiatief van Google komt als een zeer noodzakelijke stap. Niet elke VPN-app biedt de nodige beveiliging en begin deze maand waarschuwde Google bijvoorbeeld voor "echte" VPN-apps die worden gebruikt als achterpoortje om apparaten te infecteren met malware.

Google's nieuwe badge voegt toe aan hun voortdurende inzet voor betere transparantie en veiligheid in de Play Store. Hiertoe behoren de privacylabels die in 2022 zijn uitgebracht en de onafhankelijke banners voor security-reviews die het jaar daarna zijn geïntroduceerd.

Ten slotte lijkt de Verified-badge nog niet actief te zijn in de Benelux. We hebben op verschillende telefoons gecontroleerd of de VPN-apps die in de VS dit label hebben, zoals NordVPN, dit hier ook hebben. In geen enkel geval was dat zo, dus wellicht gaat het hier om een geleidelijke uitrol.