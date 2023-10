Android 14 lost misschien oververhittingsproblemen Pixel 6 en Pixel 7 op

Als jouw Google Pixel 6 of Google Pixel 7 af en toe wel erg warm wordt, dan is er nu misschien een oplossing. Er zijn namelijk gebruikers die melden dat deze oververhittingsproblemen zijn opgelost door de nieuwe Android 14-software-update.

Verschillende posts op Reddit, waaronder ook deze en deze, (via Android Police) geven aan dat Google's Pixel-telefoons van de afgelopen twee generaties voor de Pixel 8 nu veel koeler blijven. Er lijkt ook sprake te zijn van een verbeterde baterijduur en dit alles lijkt aan te geven dat de processor misschien niet zo hard meer hoeft te werken als voorheen.

Er zijn al meer dan genoeg meldingen geweest over de oververhittingsproblemen van de Pixel-toestellen uit 2021 en 2022 en het is dan ook bekend dat de Tensor G1- en Tensor G2-chips in deze toestellen de thermische capaciteit tot het uiterste drijven.

We hebben zelf ook al geschreven over hoe deze oververhittingsproblemen onze ervaringen met de Pixel 6 en de Pixel 7 gedeeltelijk hebben verpest. Het lijkt er nu echter op deze problemen dat met Android 14 eindelijk zijn opgelost en dat er dus aanpassingen en optimalisaties zijn gedaan om de chips koeler te houden.

Voelt als een nieuwe telefoon

Google heeft het zelf (nog) niet gehad over een oplossing in Android 14 voor een oververhittingsprobleem, dus we kunnen voor nu alleen maar speculeren over wat er hier gebeurd is. Zoals Android Police aangeeft, is het mogelijk dat de nieuwe software ervoor zorgt dat de chips niet zo snel meer draaien.

Dit zou wel een negatieve impact hebben op het prestatievermogen, maar het verschil zou zo klein kunnen zijn dat je het bij de meeste taken niet zou merken. Een minder hete telefoon is daarentegen beter te merken en het is misschien dan ook niet zo erg om een klein beetje kracht daarvoor in te leveren. De nieuwe Pixel 8 en Pixel 8 Pro draaien op de Tensor G3-chip en bij die chip hebben we in onze Pixel 8 hands-on en onze Pixel 8 Pro hands-on nog geen problemen gemerkt op het gebied van oververhitting, maar we hebben ook nog niet heel veel tijd met de toestellen kunnen doorbrengen.

"Ik ben onder de indruk van hoeveel koeler mijn telefoon is", schreef iemand met een Pixel 7 op Reddit. Een Google Pixel 6a-eigenaar zei dat het voelde alsof zij "een nieuwe telefoon" in hun bezit hadden sinds de software-update. In de opmerkingen onder de post zeiden nog meer gebruikers dat ze vergelijkbare ervaringen hadden, maar de situatie lijkt niet voor iedereen te zijn veranderd.

Als je nog een Pixel-smartphone uit de afgelopen paar jaren gebruikt, dan is het het in ieder geval zeker waard om je telefoon te updaten naar Android 14. Google is overigens niet de enige fabrikant die te maken heeft met oververhittingsproblemen, kijk bijvoorbeeld maar naar de huidige situatie met Apple en zijn iPhone 15.