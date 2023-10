Google Pixel Watch 2 hands-on review

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Google Pixel Watch 2: review in een notendop

Google Pixel Watch 2 volgt in essentie dezelfde koers als de goed ontvangen eerste versie en dat is grotendeels een goede zaak.



Op het eerste gezicht is het design van de nieuwe smartwatch ongewijzigd. Google heeft de kroon iets anders vormgegeven voor een beter gebruiksgemak. Voor de rest zijn het scherm en de afmetingen hetzelfde als op de originele Google Pixel Watch. Het uiterlijk kan echter misleidend zijn. Het glas van de behuizing is dunner (Google beweert dat het net zo sterk is) en de behuizing is nu gemaakt van lichtgewicht gerecycled aluminium. Hierdoor is het gewicht aanzienlijk afgenomen, aldus Google.



Nog belangrijker (en misschien wel opvallender) is dat dit horloge nieuwe onderdelen en een grote update van het platform heeft. Het heeft een nieuwe quad-core processor en Wear OS 4.0. Er zijn cruciale nieuwe functies zoals de nieuwe Persoonlijke Veiligheidscontrole en eindelijk automatische herkenning van wanneer je begint en stopt met sporten. Google Pixel Watch 2 zou ook je work-outs beter kunnen herkennen dankzij de nieuwe multi-path hartslagsensor op de achterkant van het horloge.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Het display heeft nog steeds die te grote zwarte rand rond de heldere 320ppi wijzerplaat, maar het scherm staat nu standaard in de Always On-modus, terwijl de batterij nog steeds 24 uur meegaat (volgens Google).



Als je met het horloge wilt slapen (denk eraan dat het lichter is voor meer comfort tijdens het slapen gaan), zul je het misschien op prijs stellen dat het nu veel sneller kan worden opgeladen dankzij vier fysieke oplaadpinnen op de achterkant.

Google beweert dat je 50% kunt opladen in minder dan 30 minuten, dat betekent dat je de Pixel Watch 2 snel kunt opladen voordat je naar bed gaat en niet meer hoeft op te laden voordat je naar werk (of school) gaat.

Als je op zoek bent naar meer slaapgegevens, biedt de Pixel Watch 2 een nieuwe huidtemperatuursensor. Als je wakker bent, kan de nieuwe continue elektrodermale activiteit (CEDA)-sensor helpen bij het detecteren van tekenen van stress.



Over het algemeen ziet dit eruit als een slimme, zij het bescheiden update. Google heeft geen grootschalig herontwerp toegepast, maar in feite hebben ze bijna alles veranderd, van de CPU tot de meeste belangrijke sensoren en zelfs de manier van opladen. Dankzij Wear OS 4.0, veiligheidsverbeteringen en een aantal nieuwe Fitbit-mogelijkheden is dit misschien wel de smartwatch-update om in de gaten te houden.

Google Pixel Watch 2: Specs

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Google Pixel Watch 2 Prijs Vanaf Afmetingen 41 x 12,3 mm Gewicht 31 gram Behuizing Aluminium Display 384 x 384 px always-on AMOLED 320 ppi GPS Ja Batterijduur 24 uur, snelladen Connectiviteit Bkuetooth 5.0, WiFi, 4G LTE Waterproof? Ja, 5ATM

Google Pixel Watch 2: prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Begint vanaf 399 euro

Één formaat: 41mm

Google heeft op 4 oktober de nieuwe Google Pixel Watch 2 onthuld, samen met de nieuwe Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro.



De Google Pixel Watch 2 begint bij 399 euro voor het WiFi-only model. Pre-orders zijn begonnen op 4 oktober en de telefoon wordt verzonden op 12 oktober. Het horloge is verkrijgbaar in vier kleurencombinaties: Gepolijst Zilver/Bay, Gepolijst Zilver/Porselein, Mat Zwart/Obsidiaan en Champagne Goud.

Google Pixel Watch 2: Design

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Behoudt de elegantie van het originele ontwerp

Lichtere aluminium behuizing

Herontworpen digitale kroon

Google's originele Pixel Watch was een van de best uitziende smartwatches op de markt en zijn opvolger, de Google Pixel Watch 2, ziet er nog steeds fantastisch uit.



De nieuwe dunnere glasplaat en de gerecyclede aluminium behuizing zien er nog steeds uit alsof ze één zijn. De vorm ziet er goed uit en voelt over het algemeen ook goed aan. Terwijl het totale gewicht met ongeveer 10% is verlaagd, heeft Google de afmetingen van het 41 mm horloge niet aangepast.



Er is één verandering die het ontwerp heeft verbeterd: Google heeft de digitale kroon opnieuw ontworpen, vooral door de steel die ernaartoe leidt te veranderen. Hierdoor lijkt hij enerzijds meer op een normaal horloge en wordt het makkelijk om de kroon te gebruiken.



Google heeft niets veranderd aan het soms lastige bevestigingssysteem voor de bandjes, maar er zijn wel een aantal nieuwe bandjes, waaronder zes fitnessbandjes.

Google Pixel Watch 2: functies

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Nieuwe veiligheidsfuncties

Detectie huidtemperatuur

Nieuwe wijzerplaten en complicaties

Betere hartslagsensor

Hoewel we niet veel tijd hebben kunnen doorbrengen met de nieuwe Pixel Watch 2, is het aannemelijk dat de nieuwe quad-core processor zou moeten resulteren in een soepelere werking. De grootste veranderingen komen echter door het nieuwe Wear OS 4.0. De systeemwijziging zorgt voor nieuwe kernapplicaties zoals Calendar, Gmail en een bijgewerkte Google Assistant.



Op het gebied van gezondheid en fitness zal de Pixel Watch 2 net als de Apple Watch 9 en Samsung Galaxy Watch 5 automatisch herkennen wanneer je begint en stopt met sporten. Dat is een van de sterkste smartwatchfuncties en het is altijd goed om die bij nieuwe smartwatches te hebben.



Er is een nieuwe hartslagzone voor hardlopers die kan helpen bij het coachen van je tempo en je kan waarschuwen wanneer je in of uit je persoonlijke zone komt.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De nieuwe multi-path hartslagsensor bestaat eigenlijk uit meerdere sensoren die volgens Google veel nauwkeuriger je hartslag kunnen volgen tijdens de zwaarste workout (Google claimt dat het 40% nauwkeuriger is). Dit wordt gedaan door het single-point sensorcontact van de originele Google Pixel Watch te vergroten tot vier punten. Er is ook een nieuwe zweetdetector (de CEDA) waarmee het horloge je stressniveau kan meten.

Naast al deze gezondheids- en activiteitsaanpassingen bevat de Google Pixel Watch 2 nu ook functies voor persoonlijke veiligheid. Met Safety Check stel je een timer in en als je aan het einde daarvan niet hebt gereageerd, kan het horloge automatisch een bericht sturen naar je contactpersoon voor noodgevallen met je live locatie.

Normaal gesproken heb je voor deze functie niet alleen een LTE-versie van de Pixel Watch 2 nodig, maar ook een maandelijks contract met een provider. Google biedt deze functie echter aan als gratis functie voor Fitbit Premium-abonnees. Natuurlijk is Fitbit Premium niet gratis, het kost normaal €8,99 per maand. Alle nieuwe Pixel Watch 2-klanten krijgen wel zes maanden Fitbit Premium gratis.

Google Pixel Watch 2: Vroeg oordeel

Omdat we nog maar een paar uur met de nieuwe Google Pixel Watch 2 hebben doorgebracht, is het nog veel te vroeg om een oordeel te vellen. Toch zijn we over het algemeen tevreden over het uiterlijk, het gevoel en de functionaliteit van Google's nieuwe smartwatch.

Hoewel we hadden gewild dat Google het display had vergroot, zitten de nieuwe wijzerplaten boordevol informatie en een groot deel van de interface ziet er schoon en responsief uit.



We zijn een beetje verbaasd dat Google ervoor heeft gekozen om de oorspronkelijke manier van opladen te vervangen door vier fysieke pinnen, maar de redenering is goed. Wie wil er nu niet sneller opgeladen worden zodat ze weer naar bed kunnen met hun smartwatch voor nauwkeurige slaap- en temperatuurregistratie?

Meer hierover volgt in onze volledige review.