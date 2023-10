Google Pixel 8, Pixel 8 Pro en Pixel Watch 2 officieel aangekondigd, vanaf nu ook beschikbaar in België

Google kondigt vandaag zijn nieuwe producten aan in zowel Nederland als (eindelijk) België: de Pixel 7a, Pixel 8 en Pixel 8 Pro smartphones, de Pixel Watch 2 en de Pixel Buds Pro. Deze nieuwe, geavanceerde Google-toestellen zijn vanaf 4 oktober beschikbaar voor pre-order in de Google Store, bij MediaMarkt en Proximus.

Thierry Geerts, Country Director van Google België, is opgetogen: “We zijn verheugd om Pixel naar België te brengen met de lancering van onze nieuwste producten zoals de Pixel 8, Pixel 8 Pro en Pixel Watch 2. We kunnen niet wachten om nog meer mensen het beste van Google te laten ontdekken. We hebben nu een compleet portfolio van apparaten en diensten in ons land, zowel voor thuis als onderweg, aangedreven door op maat ontworpen hardware, krachtige software en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie.”

Guillaume Boutin, CEO van Proximus, voegt toe: “We zijn trots dat we de enige operator in België zijn die de Google Pixel aanbiedt. Met deze lancering willen we toegevoegde waarde bieden aan onze klanten door hen te laten genieten van het beste van Google’s diensten en applicaties. Na de integratie van de Android TV Box in ons aanbod en onze soevereine cloudsamenwerking die we eerder dit jaar aangekondigden, onderstreept deze exclusieve samenwerking nogmaals het wederzijdse vertrouwen dat we in elkaar hebben.”

Bas Eijssink, Country Manager Commercial Benelux MediaMarktSaturn, zegt: “Als Europees marktleider in elektronica met een sterke Belgische omnichannel aanwezigheid wil MediaMarkt klanten een breed en innovatief aanbod aan oplossingen bieden. Als experience champion met altijd een winkel bij onze klanten in de buurt, willen we dat onze klanten Google-producten en -oplossingen kunnen ervaren en uitproberen, zoals ze dat in hun normale dagelijkse leven zouden doen, ondersteund met advies door onze gespecialiseerde medewerkers. Deze nieuwe en geavanceerde smartphones en wearables van Google zijn de perfecte uitbreiding van het Google ecosysteem dat we onze klanten al bieden. We zijn er trots op dat we deel uitmaken van de introductie van het Google Pixel-assortiment en we kunnen niet wachten om deze producten via al onze kanalen in België te presenteren."

Kort overzicht met prijzen

Pixel 8 (128 GB: €799; 256 GB: €859)

De behulpzame telefoon die door Google is ontwikkeld, met volledig geüpgradede camera aan de achterkant, krachtige beveiliging en een batterij die de hele dag meegaat. De telefoon is voorzien van de nieuwe Google Tensor G3, de krachtigste Pixel-chip ooit, en AI van Google. Zo krijg je nog meer gedaan. De telefoon is verkrijgbaar in Grijsgroen, Roze en Obsidiaan.

Pixel 8 Pro (128 GB: €1.099; 256 GB: €1.159; 512 GB: €1.299)

De geavanceerde telefoon ontwikkeld door Google heeft een strak en stijlvol ontwerp, krachtige prestaties, een batterij die de hele dag meegaat en de beste Pixel Camera ooit. Dankzij de nieuwe Google Tensor G3-processor en AI van Google krijg je meer gedaan. De telefoon is verkrijgbaar in Baaiblauw, Porselein en Obsidiaan.

Pixel Watch 2 (Wifi: €399)

Pixel Watch 2 is ontwikkeld door Google met gepersonaliseerde functies voor gezondheid, fitness, veiligheid en productiviteit waarmee je alles uit je dag kunt halen. De gloednieuwe meervoudige hartslagsensor en AI van Google houden je hartslag beter dan ooit in de gaten. De Pixel Watch 2 is beschikbaar in vier kleurencombinaties: Zilverkleur/Baaiblauw, Matzwart/Obsidiaan, Zilverkleur/Porselein en Goudkleur/ Grijsgroen.

Pixel Buds Pro (€229)

De Google Pixel Buds Pro creëren een stille omgeving waarin je muziek het beste tot zijn recht komt. De actieve ruisonderdrukking met Silent Seal past zich aan de unieke vorm van je oor aan. De oordopjes passen in je oorkanaal om de hoeveelheid geluid maximaal te blokkeren. In plaats van een kant-en-klare oplossing voor actieve ruisonderdrukking gebruiken de Pixel Buds Pro een geïntegreerd systeem dat door Google is ontwikkeld, met een speciale processor, speciale algoritmen en speciale speakers.