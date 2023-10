Apple zegt dat nieuwe iOS 17-update oververhitting iPhone 15 Pro zal oplossen zonder prestaties te beïnvloeden

Apple heeft een iOS 17-update uitgebracht die een oplossing moet bieden voor de oververhittingsproblemen waar de nieuwe iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max mee kampen. Hoewel we deze problemen niet hebben opgemerkt in onze iPhone 15 Pro review of iPhone 15 Pro Max review, hebben een aantal gebruikers gemeld dat hun nieuwe telefoons ongewoon warm werden zonder duidelijke reden.

Apple gaf eind september toe dat er een oververhittingsprobleem was en heeft nu een update uitgerold, iOS 17.0.3, die een probleem aanpakt waardoor de iPhone warmer kan worden dan verwacht. Dat kunnen we lezen in de patch notes.

Het goede nieuws is dat deze patch geen invloed lijkt te hebben op de prestaties. Voordat Apple de update uitbracht, legde het bedrijf uit dat het de prestaties van de A17 Pro-chip niet zou vertragen met deze bugfix. Dat is de makkelijkste oplossing bij problemen als oververhitting, dus wij (en alle iPhone 15 Pro-gebruikers) zijn blij dat dat niet het geval is.

Als je een iPhone 15 Pro hebt, raden we je aan om te updaten naar iOS 17.0.3 zodra je kunt. Als je Automatische Updates hebt ingeschakeld, dan zou je toestel al moeten zijn bijgewerkt. Om een handmatige update uit te voeren (of om te controleren of je telefoon inderdaad is bijgewerkt) moet je naar de Instellingen-app van je iPhone 15 Pro gaan. Ga naar het tabblad Algemeen en tik vervolgens op Software-update om te zien of er een update voor je klaarstaat en om te zien welke iOS 17-versie je momenteel gebruikt.

Probleem opgelost?

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Toen Apple de oververhittingsbug bekendmaakte, legde het uit dat er drie redenen zijn waarom de iPhone 15 Pro overmatig warm aanvoelt.

De eerste is dat de iPhone 15 Pro een beetje warm wordt in de eerste paar dagen nadat hij is ingesteld of hersteld vanwege verhoogde achtergrondactiviteit. De tweede was de iOS 17-bug die nu is gepatcht met update 17.0.3.

Ten derde legde Apple uit dat sommige apps van derden recente updates hebben ontvangen die "ervoor zorgen dat ze het systeem overbelasten". Drie van die apps zijn Instagram, Uber en Asphalt 9: Legends, maar ook andere software kan problemen veroorzaken. Op basis van de verklaringen van Apple is het onduidelijk of iOS 17.0.3 het probleem van deze apps zal oplossen of dat gebruikers nog steeds moeten wachten op updates van de apps in kwestie.

Als je Instagram, Uber en Asphalt 9: Legends regelmatig gebruikt, is het misschien verstandig om op te letten of je iPhone 15 Pro niet te heet wordt en in de App Store te kijken of er updates voor beschikbaar zijn.