Apple erkent oververhittingsprobleem iPhone 15 Pro en werkt aan een fix

Zelf hebben wij niets vreemds opgemerkt tijdens het testen van de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max, maar we horen nu vanuit allerlei kanten dat deze toestellen ongebruikelijk heet kunnen worden. Apple heeft nu zelf dit probleem ook erkend.

In een statement, die gedeeld is met MacRumors, zegt Apple dat er "een paar gevallen" zijn waarin de toestellen warmer kunnen worden dan de bedoeling is. Deze gevallen zijn: een vergrote achtergrondactiviteit tijdens de eerste paar dagen na het instellen, een bepaalde bug in iOS 17 waar "sommige gebruikers" last van hebben en bepaalde third-party apps die "het systeem overbelasten".

De third-party apps die Apple noemt, zijn Instagram, Uber en Asphalt 9: Legends, maar er kunnen natuurlijk ook nog andere apps zijn die problemen kunnen veroorzaken. Het goede nieuws is dat al deze problemen kunnen worden opgelost met een software-update en daar is Apple momenteel ook al mee bezig.

De Pro-modellen van de iPhone 15 maken gebruik van de snellere A17 Pro-chip, maar volgens Apple zouden die chip en de nieuwe titanium behuizing niet bijdragen aan het oververhittingsprobleem. Met andere woorden, het gaat hier om een softwareprobleem en geen hardwareprobleem.

Wat is de oplossing?

Apple zegt dat het aan het samenwerken is met de ontwikkelaars van third-party apps om ervoor te zorgen dat deze apps niet meer voor problemen zorgen, terwijl de iOS-bug zal worden opgelost in iOS 17.1. Die update zit nu al in de bètafase, dus het zal niet heel lang meer duren voor deze breder wordt uitgerold.

Eerdere geruchten van mensen met insider informatie suggereerden dat Apple misschien de prestaties van de A17 Pro zou moeten beperken om de oververhitting te voorkomen, maar dat zal volgens Apple dus niet het geval zijn. Het bedrijf zegt ook dat de oververhitting niet zo erg is dat het een gevaar vormt en het zal de prestaties van de telefoon ook niet beïnvloeden op de lange termijn.

Het is lastig om in te schatten hoeveel mensen last hebben van dit probleem. Het is ongetwijfeld niet bij iedereen een probleem, maar het is duidelijk dat sommige gebruikers er wel echt last van hebben en het ook duidelijk kunnen voelen.

De eerste iPhone 15-gebruikers hebben overigens ook een paar andere problemen gemeld. Een bug die verscheen bij het instellen van de nieuwe iPhones (voor mensen die geüpgraded zijn vanaf een oudere iPhone) kreeg ook snel een fix. Verder hebben mensen ook opgemerkt dat de titanium behuizing op de Pro-modellen wat kan verkleuren door vingerafdrukken. Apple zegt echter dat dit maar een tijdelijke verkleuring is.