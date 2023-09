Opgelet: achterkant van iPhone 15 Pro kan heel makkelijk breken

Een nieuwe video suggereert dat de iPhone 15 Pro mogelijk meer vatbaar is voor valschade dan de iPhone 14 Pro (en bijna alle iPhones daarvoor). De video, gemaakt door Sam Kohl van AppleTrack (via 9to5Mac), vergelijkt de twee iPhones in een drop test. De iPhone 14 Pro geeft geen kik, zelfs bij grotere hoogtes, maar tegen die tijd is de iPhone 15 Pro volledig vernield.

Er waren meerdere valpartijen nodig om schade te veroorzaken aan de iPhone 15 Pro in de video. We gaan ervan uit dat de gemiddelde gebruiker hun iPhone geen vijf keer na elkaar op de grond gooit, dus dit valt zeker niet onder schade door gewoon gebruik. Toch lijkt er een structureel verschil te zijn tussen de vorige iPhones en de nieuwe. De zijkanten mogen dan van titanium zijn, maar het glas op de achterkant kan opvallend sneller breken.

Waarom gaat de iPhone 15 Pro zo snel stuk?

De nieuwe iPhone 15 Pro heeft een titanium frame, waar de vorige Pro-modellen roestvrij staal gebruikten. Hoewel titanium sterker is, is het ook iets flexibeler en samen met de overgang van een platte naar een gebogen rand, zorgt dat voor kwetsbaarder glas op de achterkant. Het glas zelf is dus niet minder stevig dan hiervoor.

Het titanium zelf is erg sterk, maar geeft meer trillingen door aan andere delen van de telefoon, zoals de glazen achterkant, met dramatische gevolgen. Terwijl de zijkanten in topconditie blijven, zal de schok worden doorgegeven via het glas, waardoor het kan barsten.

De meeste iPhone-gebruikers gebruiken gelukkig een case om hun toestel extra te beschermen tegen dit soort schade. Er zijn namelijk nog andere scenario's waarin het glas kan breken. In de duurzaamheidstest van JerryRigEverything kunnen we zien dat het glas ook kan breken wanneer er druk wordt gezet in het midden van de achterkant. Dit is het soort druk dat kan ontstaan wanneer je gaat zitten met de iPhone 15 Pro in je achterzak en laat dat nu iets zijn dat best veel mensen doen. Het is daarom meer dan ooit aangeraden om een case te gebruiken.