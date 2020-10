Samsung Galaxy Watch 3 vs Apple Watch 6: de twee grootste smartwatch rivalen

De Apple Watch 6 en Samsung Galaxy Watch 3 zijn de twee meest belangrijke smartwatches van het jaar.

De tophorloges van de twee grootste namen in de technologiewereld zitten vol met de nieuwste functionaliteiten en gezondheidsstatistieken, die steeds belangrijker zijn geworden in 2020.

Beide smartwatches hebben een gelijkaardig prijskaartje. Welke van de twee ga jij kopen? Dit is hoe de Apple Watch 6 en Samsung Galaxy Watch 3 zich tot elkaar verhouden.

Ontwerp en scherm

Het originele ontwerp van de Apple Watch was een groot succes. Sinds de lancering in 2015 heeft het apparaat niet veel visuele veranderingen gekend.

De Apple Watch 6 is beschikbaar in een variant van 40 mm en 44 mm en zijn beide 10,4 mm dik. De behuizing is gemaakt van aluminium of roestvrij staal, afhankelijk van hoeveel je ervoor wil betalen. Voor dit nieuwe jaar is de aluminium variant ook beschikbaar in blauw en (PRODUCT) RED en de roestvrij stalen versie in glanzend goud (niet beschikbaar in Europa).

Kijkend naar de buitenkant is de Apple Watch 6 naast de kleurmogelijkheden de Apple Watch zoals je deze kent.

Bij de Samsung Galaxy Watch 3 ligt dit anders. De eerste Galaxy Watch van Samsung was geweldig, maar iets te omvangrijk en te mannelijk volgens sommigen.

The Samsung Galaxy Watch 3 (Image credit: TechRadar)

Koop nu de Samsung Galaxy Watch 3 Geïnteresseerd in een Samsung Galaxy Watch 3? Wacht dan niet langer en schaf er meteen eentje aan via de webshop van Samsung!

De daarop volgende Galaxy Watch Active 2 was kleiner, maar verloor ook de fysiek draaibare rand waarmee de Galaxy Watch-serie uitblonk.

De Galaxy Watch 3 probeert het beste van beide werelden samen te voegen. Het horloge is kleiner dan de originele Galaxy Watch, maar beschikt nog steeds over een analoge horlogestijl en draaibare rand. En het scherm is rond, mocht je dat nog niet opgemerkt hebben.

Het apparaat verschijnt in twee maten, namelijk 41 mm en 45 mm. Beide zijn ze iets groter dan de modellen van Apple. Wij kunnen het waarderen dat de Galaxy Watch 3 niet overdreven dik is, namelijk 11,1 mm of 11,3 mm afhankelijk van het formaat dat je kiest.

Soortgelijke analoog ogende smartwatches streven vaak naar een tijdloze stijl. In dit opzicht komt de Samsung Galaxy Watch 3 dichter bij dit doel dan vrijwel elke andere circulaire smartwatch.

The Apple Watch 6 (Image credit: Apple)

Beide smartwatches hebben een OLED-scherm met een hoge resolutie. De grotere 44 mm Apple Watch 6 heeft een 1,78 inch scherm met 448 x 368 pixels en komt overeen met Apple's 'Retina'-standaard van 326 pixels per inch (ppi). De grote Galaxy Watch 3 beschikt over een 1,4 inch rond scherm van 360 x 360 pixels met een ppi van 364. Beide schermen zijn scherp, helder en kleurrijk.

Apple zegt dat de Watch 6 maar liefst een helderheid tot 1000 nits aankan, zoals de meeste heldere telefoons. Samsung benoemt de helderheid niet specifiek, maar bij gebruik buitenshuis op een zonnige dag hadden wij geen problemen met het zien van onze berichten of onze work-out statistieken.

Beide smartwatches beschikken over een 'altijd aan'-modus. De hardware en de schermtechnologie lijken erg op elkaar, dus dit is een kwestie van smaak. Wil jij liever een strak vierkant design of een analoog ogend rond horloge?

Samsung heeft op een aspect wel een stapje voor. Voor de prijs van het aluminium model van Apple Watch 6 biedt Samsung je een roestvrij stalen watch. De Galaxy Watch 3 heeft namelijk geen aluminium versie.

Fitness en functionaliteiten

In 2019 en 2020 zagen we veel wearables die probeerden medische taken op zich te nemen. De Apple Watch 6 en Samsung Galaxy Watch 3 zijn hier goede voorbeelden van, evenals de Withings ScanWatch.

Allen beschikken ze over de gebruikelijke fitness tracking functionaliteiten, zoals een gps, een optische hartslagmeter, een gyrometer/versnellingsmeter en hoogtemeter.

De ECG/EKG (elektrocardiogram) sensor en zuurstofmeter voor je bloed zijn de meer geavanceerdere toevoegingen. Zowel de Galaxy Watch 3 en Apple Watch 6 hebben deze functies, maar ze kunnen voorlopig nog geen EKG-scan uitvoeren in de Benelux.

The Apple Watch 6 tracking blood oxygen (Image credit: Apple)

De elektrocardiogram is in wijze een elektrisch alternatief voor de optische hartslagsensor. Een elektrode bevindt zich aan de onderkant van de watch. De andere bevindt zich in de kroon van de Apple Watch 6 en in een van de knoppen van de Galaxy Watch 3. Met een druk op een van deze neemt de smartwatch een kijkje naar je hartritme.

Bloedzuurstof of SpO2-metingen maken gebruik van een sensor aan de onderkant bij de optische hartslagmeter. Rode en infrarode LED's pulseren aan de bovenkant van je pols en een optische sensor meet het niveau van het gereflecteerde licht.

Zuurstofrijk en zuurstofarm bloed absorberen namelijk verschillende niveaus van rood en infrarood licht. Door de veranderingen te monitoren kan een smartwatch dus een goede schatting maken van je zuurstofsaturatie.

The Samsung Galaxy Watch 3 (Image credit: Future)

Zowel de Apple Watch 6 en Samsung Galaxy Watch Series 3 zijn uitstekende fitness en gezondheidstrackers. Apple komt echter met een nieuw interessant extraatje, hoewel deze functie voorlopig nog niet in Europa beschikbaar is.

Apple Fitness Plus is een abonnementsdienst die begeleidingsvideo's met work-outs biedt op je iPhone, iPad of Apple TV. Onder deze activiteiten vallen yoga, indoor fietsen en rennen op de loopband. Voor de prijs kun je in sommige gevallen ook fysiek naar de sportschool, de dienst kost namelijk $9,99 per maand.

Het aandeel van de Apple Watch hierin is dat het de statistieken van je activiteiten deelt met de interface van Fitness Plus. Je kunt dus je hartslag en inspanning bekijken terwijl je sport.

De Samsung Galaxy Watch 3 beschikt niet over iets soortgelijks, maar kan wel hartslagmetingen delen via bluetooth. Het horloge is hierdoor effectief te gebruiken als hartslagmonitor voor platformen van derden, zoals Zwift.

Besturingssysteem, kracht en batterij

Samsung doet het goed met de batterijduur van de Galaxy Watch 3. De watch heeft een batterij van 340mAh (247mAh in de 41 mm versie). De horloge houdt het tot drie dagen vol als je het constant draagt maar niet continu gebruikt. Of twee dagen als je het ook gebruikt om een hardloopsessie of twee te monitoren met de gps.

Apple zegt dat de batterij van de Watch 6 het 18 uur volhoudt, net zoals de vorige generatie watches. Nu watchOS 7 over slaaptracking beschikt, zal je dus ergens de tijd moeten zien te vinden om het apparaat op te laden.

De batterijduur van de Galaxy Watch 3 is niet perfect, maar wel beter dan die van de Watch 6, als de schattingen van Apple kloppen.

Het heeft niet veel zin om teveel te praten over de processorkracht van de watches. Ze draaien beide andere software en verschillende apps, dus er is weinig referentiemateriaal. Echter is het wel belangrijk om op te merken dat ze niet over een extreem slechte processorkracht zoals de Huawei Watch GT 2 Pro beschikken, wat de batterijduur misschien wel verbetert, maar de slimme functies van de smartwatch vermindert.

The Apple Watch 6 has more apps available (Image credit: Apple)

De smartwatches hebben beiden toegang tot een app store. De Apple App Store is echter een stuk beter dan de Galaxy Apps store. Apple biedt veel meer apps en ontwikkelaars lijken meer moeite te doen of ze goed te laten functioneren.

Dit is ook wel logisch, omdat er meer Apple Watch-eigenaren zijn dan andere smartwatch platforms. Er zijn dus meer potentiële klanten.

Facer is een van de weinige nieuwe Galaxy Watch-apps waar we een paar keer naar terug zijn gekeerd. Het is een simpele manier om meer wijzerplaten te maken en te downloaden.

Wij houden wel van de interface van de Galaxy Watch 3. Het is gebaseerd op het besturingssysteem Tizen dat een ronde rand gebruikt om door pagina's en informatie te scrollen en heeft een circulair app menu. Apple's watchOS interface voelt wat meer '3D'. Als je nog geen wearable hebt (gehad), vind je Samsungs besturingssysteem waarschijnlijk iets minder onhandig.

Prijs

De prijs van de smartwatches beginnen beide bij €429. Voor deze prijs krijg je de 40mm aluminium Apple Watch 6 met een stoffen of siliconen band of de 41mm Galaxy Watch 3 met leren band.

Op zoek naar een grotere versie van een van deze? De 44 mm Apple Watch kost €459 en hetzelfde geldt voor de 45 mm Samsung Galaxy Watch 3.

(Image credit: TechRadar)

In de wereld van Apple zijn nog hogere prijsopties mogelijk. De roestvrij stalen Apple Watch is (nog) niet verkrijgbaar in Europa, maar is een stuk duurder dan de aluminium variant.

Met de aanschaf van verschillende designer bandjes loopt het prijskaartje al snel op tot boven de €1000. Ook de standaard leren band is prijzig.

Samsung heeft ook een Titanium-versie aangekondigd die komt met een prijskaartje van €649.

Geïnteresseerd in een Samsung Galaxy Watch 3? Wacht dan niet langer en schaf er meteen eentje aan via de webshop van Samsung!Deal bekijken

Tweestrijd

De twee techgiganten strijden nek aan nek om de beste smartwatch te leveren. Het is al duidelijk welke fabrikant de wedstrijd in de winkels wint. Dat is namelijk de Apple Watch. De kans dat de Galaxy Watch 3 meer verkoopt dan Apple wereldwijd is in deze categorie nihil.

Toch zijn er twee redenen om voor Samsung te kiezen. Ten eerste houdt de batterij het langer dan een dag vol en ten tweede is het ronde horlogeachtige uiterlijk voor sommige mensen een pluspunt.

Als je eigenaar bent van een iPhone is het waarschijnlijk een slimmere keuze om voor de Apple Watch te kiezen. Dit geldt eveneens als je door de grote hoeveelheid smartwatch apps wil gaan.