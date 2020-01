Nieuwe hybride smartwatch van Withings detecteert automatisch onregelmatige hartslag

Withings onthulde zijn nieuwste hybride smartwatch op CES 2020, de Withings ScanWatch. Hij ziet eruit als een geweldig - maar prijzig - horloge voor mensen die willen dat hun smartwatch automatisch scant op hart- of slaapproblemen.

De ScanWatch lijkt veel op andere hybride smartwatches van Withings en ziet eruit als een traditioneel knap uurwerk met analoge wijzerplaten. Net als de high-end Withings Steel HR van vorig jaar heeft het nieuwe model een subtiel cirkelvormig digitaal scherm om hart- en slaapgegevens te tonen; en net als de Withings Move ECG kan het ECG-hartmetingen uitvoeren om een onregelmatige hartslag aan te geven.

Maar in tegenstelling tot eerdere Withings wearables kan de ScanWatch ook passief scannen op hartslagonregelmatigheden, dankzij een ingebouwde PPG-sensor. Als deze een onregelmatigheid detecteert, zal de smartwatch de drager vragen om een uitgebreide ECG-meting uit te voeren.

De andere grote nieuwe functie brengt de typische slaapregistratie van Withings naar een hoger niveau door te scannen op slaapapneu. Een SpO2-sensor meet de zuurstofsaturatie en houdt bij of (en wanneer) deze onvoldoende is, wat veroorzaakt kan worden door ademhalingsstoornissen zoals slaapapneu.

Natuurlijk heeft de ScanWatch ook fitnessfuncties zoals andere hybride smartwatches van Withings door activiteitsgegevens rechtstreeks naar de smartphone van de drager te sturen om ze te bekijken in de eigen app van Withings. En hoewel de oplaadbare batterij die 30 dagen meegaat niet helemaal op het niveau zit van de batterijduur van een jaar in andere Withings-horloge, heeft hij nog steeds een grote voorsprong op veel concurrenten.

(Image credit: Withings)

Passieve tracking voor een prijs

Al deze extra functies - inclusief een roestvrijstalen behuizing en een glazen wijzerplaat - komen voor een flinke prijs die in de buurt komt van andere ECG-smartwatches zoals de Apple Watch 4. De kleinere 38mm versie kost €249 terwijl het grotere 42mm model €299 kost.

Dat is duurder dan eerdere Withings-apparaten, die kosten besparen door te kiezen voor een analoge wijzerplaat in plaats van een digitale en door alle complexe gegevens op een smartphone weer te geven. Dit is de mooiste Withings tot nu toe - en de eerste met een echte kroon.

Maar voor de consument die een meer traditioneel uitziend horloge wil met veel slaap- en hartslagtracking, kan de Withings ScanWatch een geweldige optie zijn.